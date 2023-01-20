Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - победа, Тельцам - фарт, Близнецам - большие перемены

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Овнами откроются новые возможности. Тельцам "светит" большая удача, а Близнецам нужно готовиться к переменам в жизни.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Овен
Король пенткалейТаро - значение
Мужчина (Телец, Козерог или Дева) сыграет роль в жизни Овнов в феврале.
Представители знака будут заниматься финансовыми вопросами во второй месяц года.
Туз пентаклей Таро - значение
Карта изобилия и ресурсов. Перед Овнами откроются новые возможности. Вы получите сумму денег. Появится новый источник дохода. Придет помощь в виде денег, бесплатного жилья, работы.
9 кубковТаро - значение
У Овнов исполнится желание. Какой-то процесс достигнет кульминации. Вы получите то, чего хотели, и будете гордиться своими достижениями.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Телец
Колесо фортуны Таро - значение
Закончится один цикл жизни и начнется новый, появятся другие возможности, в том числе и финансовые. Тельцам в чем-то очень повезет.
Умеренность Таро - значение
Не стоит торопиться, говорит Таро-прогноз. Все идет своим чередом. Перемены будут происходить спокойно и безболезненно.
Карта советует во всем знать меру и проявить мудрость.
Башня Таро - значение
Не исключена смена планов по причинам, которые от вас не зависят. Ожидается какая-то неожиданность в финансовой сфере.
Есть риск травм, аварий, конфликтов.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Близнецы
Луна Таро - значение
У Близнецов - период нервозности и ожидания. Какая-то ситуация будет очень неясной и туманной. Не исключено, что неопределенность будет касаться финансов или работы.
Туз жезлов Таро - значение
Карта показывает возможности и начинания и советует ускориться. Если вы сомневаетесь, делать что-то или не делать, то однозначно стоит выбрать первый вариант. Судьба откроет перед вами новую дверь.
Смерть Таро - значение
Карта больших перемен. Вы можете от чего-то отказаться и перейти на новый уровень. При этом Близнецы будут испытывать волнение.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года
- Гороскоп для Тельцов на январь 2023: смена имиджа, хорошие новости и новое знакомство
- Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчин