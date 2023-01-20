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Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - победа, Тельцам - фарт, Близнецам - большие перемены

20 января 2023, 11:37
В феврале у Овнов исполнится желание, а у Тельцов начнется новый цикл жизни. Близнецов же ожидает очень волнительный период.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнец / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Овнами откроются новые возможности. Тельцам "светит" большая удача, а Близнецам нужно готовиться к переменам в жизни.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Овен

Король пенткалейТаро - значение

Мужчина (Телец, Козерог или Дева) сыграет роль в жизни Овнов в феврале.

Представители знака будут заниматься финансовыми вопросами во второй месяц года.

Туз пентаклей Таро - значение

Карта изобилия и ресурсов. Перед Овнами откроются новые возможности. Вы получите сумму денег. Появится новый источник дохода. Придет помощь в виде денег, бесплатного жилья, работы.

9 кубковТаро - значение

У Овнов исполнится желание. Какой-то процесс достигнет кульминации. Вы получите то, чего хотели, и будете гордиться своими достижениями.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Телец

Колесо фортуны Таро - значение

Закончится один цикл жизни и начнется новый, появятся другие возможности, в том числе и финансовые. Тельцам в чем-то очень повезет.

Умеренность Таро - значение

Не стоит торопиться, говорит Таро-прогноз. Все идет своим чередом. Перемены будут происходить спокойно и безболезненно.

Карта советует во всем знать меру и проявить мудрость.

Башня Таро - значение

Не исключена смена планов по причинам, которые от вас не зависят. Ожидается какая-то неожиданность в финансовой сфере.

Есть риск травм, аварий, конфликтов.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Близнецы

Луна Таро - значение

У Близнецов - период нервозности и ожидания. Какая-то ситуация будет очень неясной и туманной. Не исключено, что неопределенность будет касаться финансов или работы.

Туз жезлов Таро - значение

Карта показывает возможности и начинания и советует ускориться. Если вы сомневаетесь, делать что-то или не делать, то однозначно стоит выбрать первый вариант. Судьба откроет перед вами новую дверь.

Смерть Таро - значение

Карта больших перемен. Вы можете от чего-то отказаться и перейти на новый уровень. При этом Близнецы будут испытывать волнение.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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