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Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выбор

24 января 2023, 05:30
Козероги могут получить повышение в должности. Водолеи решат круто изменить свою жизнь, а Рыб ждет много работы.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
​ Расклад Таро прогноз на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Фото ua.depositphotos.com, скриншот ​

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, во второй месяц года Козероги будут крепко стоять на ногах. Водолеи могут отправиться в поездку или сменить работу, а Рыбам будет все по плечу.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Козерог

Королева пентаклей Таро - значение

В феврале у Козерогов будет прибыль, работа. Возможно вы купите что-то ценное. Козероги будут крепко стоять на ногах в финансовом отношении.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с Козерогами в феврале.

Императрица Таро - значение

Вы будете хозяином или хозяйкой положения. Возможно Козероги начнут совместный бизнес, получат подарки или деньги.

В целом, в течение месяца вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.

10 пентаклей Таро - значение

На Козерогов прольется золотой дождь. Возможно повышение в должности.

Представителям знака будет, чем гордиться в феврале.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Водолей

8 кубков Таро - значение

Водолеи могут отправиться в поездку, переехать, перейти на другую работу. Гороскоп говорит: как бы не было хорошо сейчас, вы готовы идти дальше - туда, где вы сможете внутренне наполниться.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Водолей, Весы, Близнецы по гороскопу) сыграет роль в вашей жизни в феврале. Если это не родственник или друг, то может быть специалист в какой-то сфере (врач, юрист, чиновник).

Суд Таро - значение

Кармическая карта, которая говорит о том, что вас не устраивает ваша жизнь, Вы можете кардинально все поменять.

Также Водолеи могут получить информацию, которая станет толчком к переменам.

Возможен судебный процесс.

Гороскоп Таро на февраль 2023 Рыбы

2 пентаклей Таро - значение

Карта советует считать бюджет. Деньги будут приходить, но ожидаются и траты. Стоит балансировать.

У некоторых Рыб будут два источника дохода. Представители знака будут переживать из-за финансов.

7 кубков Таро - значение

Рыбам придется сделать выбор в феврале.

8 пентаклей Таро - значение

Будет много работы. Придется трудиться, не поднимая головы.

Рыбы будут оттачивать мастерство, пойдут на курсы повышения квалификации.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете, говорит гороскоп Таро. Благодаря харизме вы справитесь с любой ситуацией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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