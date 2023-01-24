Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выбор

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, во второй месяц года Козероги будут крепко стоять на ногах. Водолеи могут отправиться в поездку или сменить работу, а Рыбам будет все по плечу.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Козерог
Королева пентаклей Таро - значение
В феврале у Козерогов будет прибыль, работа. Возможно вы купите что-то ценное. Козероги будут крепко стоять на ногах в финансовом отношении.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с Козерогами в феврале.
Императрица Таро - значение
Вы будете хозяином или хозяйкой положения. Возможно Козероги начнут совместный бизнес, получат подарки или деньги.
В целом, в течение месяца вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно.
10 пентаклей Таро - значение
На Козерогов прольется золотой дождь. Возможно повышение в должности.
Представителям знака будет, чем гордиться в феврале.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Водолей
8 кубков Таро - значение
Водолеи могут отправиться в поездку, переехать, перейти на другую работу. Гороскоп говорит: как бы не было хорошо сейчас, вы готовы идти дальше - туда, где вы сможете внутренне наполниться.
Король мечей Таро - значение
Мужчина (Водолей, Весы, Близнецы по гороскопу) сыграет роль в вашей жизни в феврале. Если это не родственник или друг, то может быть специалист в какой-то сфере (врач, юрист, чиновник).
Суд Таро - значение
Кармическая карта, которая говорит о том, что вас не устраивает ваша жизнь, Вы можете кардинально все поменять.
Также Водолеи могут получить информацию, которая станет толчком к переменам.
Возможен судебный процесс.
Гороскоп Таро на февраль 2023 Рыбы
2 пентаклей Таро - значение
Карта советует считать бюджет. Деньги будут приходить, но ожидаются и траты. Стоит балансировать.
У некоторых Рыб будут два источника дохода. Представители знака будут переживать из-за финансов.
7 кубков Таро - значение
Рыбам придется сделать выбор в феврале.
8 пентаклей Таро - значение
Будет много работы. Придется трудиться, не поднимая головы.
Рыбы будут оттачивать мастерство, пойдут на курсы повышения квалификации.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем вы думаете, говорит гороскоп Таро. Благодаря харизме вы справитесь с любой ситуацией.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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