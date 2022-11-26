Гороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

Овны откроют новую страницу своей жизни, Тельцов ждет хорошее предложение и новое начинание, Близнецы же будут полностью довольны своими результатами.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны откроют новую страницу своей жизни и перейдут на новый уровень, Тельцов ждет хорошее предложение и новое начинание, Близнецы же будут полностью довольны своими результатами.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Овнов
Королева пентаклей Таро - значение
Первый месяц зимы принесет Овнам прибыль, причем это необязательно зарплата. Возможно вы получите деньги из какого-то другого источника.
Стоит заняться финансовыми делами, подбить баланс, проанализировать свои доходы и расходы.
Мир Таро - значение
Карта получения результата. Цикл завершен, и вы можете пожинать плоды своих трудов.
Овны могут получить диплом, сертификат, перейти на новую работу, закрыть бизнес, отправиться в поездку.
2 мечей Таро - значение
Карта страха. Вы можете бояться будущего и не видеть перспектив. Но на самом деле ваши страхи ложные, просто нужно сделать выбор и двинуться вперед.
Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Тельцов
6 пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. Либо вы погашаете кредиты, отдаете долги, помогаете кому-то финансово, либо, наоборот, получаете деньги. Если вы ожидали какую-то выплату, то скорее всего она придет.
Некоторые Тельцы будут делать много покупок.
6 жезлов Таро - значение
Карта триумфа и популярности. Вы будете чувствовать себя лидером или победителем в любой ситуации.
Тельцы добьются успеха в своих начинаниях.
Паж пентаклей Таро - значение
Еще одна карта говорит о прибыли, но это не большие деньги. Также она может значить, что Тельцам придется потратить деньги на детей.
Туз кубков Таро - значение
Тельцы получат подарок судьбы. Вы получите предложение, которое принесет эмоциональное удовлетворение. Это может быть как предложение руки и сердца, так и предложение по работе.
Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Близнецов
9 кубков Таро - значение
В последний месяц года Близнецы будут довольны полученными результатами. Это касается не только работы, но и личной жизни и семьи. У представителей знака будет повод для гордости.
3 пентаклей Таро - значение
Близнецы получат прибыль, придут новые клиенты, вы будете нанимать сотрудников или работников, например, для ремонта.
Звезда Таро - значение
Это карта мечты, цели, направления в жизни. Вы четко знаете, чего вы хотите достичь, и идете в правильном направлении. Астролог добавила, что продвижение к цели будет постепенным. Впрочем, вы довольны тем, что вы делаете, и получаете доход.
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