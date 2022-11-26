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Гороскоп Таро на декабрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - подарок судьбы, Близнецам - гордость

26 ноября 2022, 15:39

Овны откроют новую страницу своей жизни, Тельцов ждет хорошее предложение и новое начинание, Близнецы же будут полностью довольны своими результатами.

Гороскоп Таро, Анжела Перл
Астролог составила гороскоп по картам Таро на месяц для Овнов, Тельцов, Близнецов / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны откроют новую страницу своей жизни и перейдут на новый уровень, Тельцов ждет хорошее предложение и новое начинание, Близнецы же будут полностью довольны своими результатами.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Овнов

Королева пентаклей Таро - значение

Первый месяц зимы принесет Овнам прибыль, причем это необязательно зарплата. Возможно вы получите деньги из какого-то другого источника.

Стоит заняться финансовыми делами, подбить баланс, проанализировать свои доходы и расходы.

Мир Таро - значение

Карта получения результата. Цикл завершен, и вы можете пожинать плоды своих трудов.

Овны могут получить диплом, сертификат, перейти на новую работу, закрыть бизнес, отправиться в поездку.

2 мечей Таро - значение

Карта страха. Вы можете бояться будущего и не видеть перспектив. Но на самом деле ваши страхи ложные, просто нужно сделать выбор и двинуться вперед.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Тельцов

6 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Либо вы погашаете кредиты, отдаете долги, помогаете кому-то финансово, либо, наоборот, получаете деньги. Если вы ожидали какую-то выплату, то скорее всего она придет.

Некоторые Тельцы будут делать много покупок.

6 жезлов Таро - значение

Карта триумфа и популярности. Вы будете чувствовать себя лидером или победителем в любой ситуации.

Тельцы добьются успеха в своих начинаниях.

Паж пентаклей Таро - значение

Еще одна карта говорит о прибыли, но это не большие деньги. Также она может значить, что Тельцам придется потратить деньги на детей.

Туз кубков Таро - значение

Тельцы получат подарок судьбы. Вы получите предложение, которое принесет эмоциональное удовлетворение. Это может быть как предложение руки и сердца, так и предложение по работе.

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Близнецов

9 кубков Таро - значение

В последний месяц года Близнецы будут довольны полученными результатами. Это касается не только работы, но и личной жизни и семьи. У представителей знака будет повод для гордости.

3 пентаклей Таро - значение

Близнецы получат прибыль, придут новые клиенты, вы будете нанимать сотрудников или работников, например, для ремонта.

Звезда Таро - значение

Это карта мечты, цели, направления в жизни. Вы четко знаете, чего вы хотите достичь, и идете в правильном направлении. Астролог добавила, что продвижение к цели будет постепенным. Впрочем, вы довольны тем, что вы делаете, и получаете доход.

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