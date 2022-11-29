Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Раков, Львов и Дев: что принесет первый месяц зимы

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц для Дев, Раков и Львов / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков будет прибыльный месяц, Львы достигнут всех своих целей, а Дев ждет стабильность - и деньги, и работа будут.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Раков

3 пентаклей Таро - значение

В декабре Раки могут заключить сделку, контракт. Придут новые клиенты, вы получите прибыль.

4 мечей Таро - значение

Карта горит о том, что нужно взять паузу и отдохнуть. Стоит также опасаться того, что вы можете заболеть.

Возможны задержки в делах, предупредил гороскоп.

Умеренность Таро - значение

Все идет своим чередом. Не стоит подгонять события. Карта советует во всем знать меру. Не стоит слишком много работать, переедать, злоупотреблять алкоголем.

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2022 для Львов

3 жезлов Таро - значение

Карта движения. Львы будут активны в последний месяц года. Возможны встречи, поездки, будет много общения.

Некоторые Львы могут купить автомобиль, но желательно делать это не в конце месяца.

Мир Таро - значение

Карта кульминации - какой-то процесс завершится. Вы можете наконец-то получить работу или должность, переехать. Львы достигнут своих целей.

8 жезлов Таро - значение

Месяц будет очень быстрым, события будут развиваться стремительно.

Ждите новостей. Будет много дел, которые Львам придется делать одновременно.

Гороскоп Таро на декабрь 2022 для Дев

Колесо фортуны Таро - значение

Это карта удачи. Декабрь принесет Девам везение и поворот событий в нужную сторону. Причем сначала вам может показаться, что это не так.

Некоторых представителей знака ждет поездка или путешествие.

Королева мечей Таро - значение

Женщина (по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей) сыграет какую-то в жизни Дев. Это может быть подруга или специалист (врач, бухгалтер, юрист, учитель). К этому человеку Девы обратятся за помощью.

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности. Девы будут чувствовать себя очень комфортно. Возможно вы будете украшать дом, отмечать праздник, собирать всю семью за одним столом.

8 пентаклей Таро - значение

Деньги и работа в декабре будут. Девы будут получать плату за свое мастерство. Некоторые будут улучшать свои навыки, получать новые знания.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 года:

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