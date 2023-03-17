Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шанс

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждет прибыльный месяц, вы получите ценный подарок. Перед Скорпионами отроется очень удачная и прибыльная перспектива. У Стрельцов ожидается духовный рост.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Весы
8 кубков Таро - значение
Карта означает духовный рост, желания души. Весы будут ставить себе новые цели, появятся новые мечты.
Это эмоциональная карта, поэтому появится стремление двигаться в новом направлении. Это может быть переезд, смена работы, путешествие.
Паж мечей Таро - значение
Ждите новостей. Придет информация. Некоторые Весы пойдут учиться.
Императрица Таро - значение
Карта комфорта, красоты, щедрости, прибыли.
Весы могут получить новость о беременности.
Месяц будет очень удачным в плане прибыли и хорошего настроения, говорит расклад Таро. Весы могут получить ценный подарок. Откроются новые возможности.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Скорпион
3 жезлов Таро - значение
Карта дороги и движения. Скорпионы будут строить планы на будущее, учиться, развиваться. Возможно вы будете оформлять документы.
2 мечей Таро - значение
Будут определенные ограничения, которые не дадут возможность реализовать свои планы.
Также эта карта означает страх: вы хотите чего-то, но боитесь сделать шаг.
Туз пентаклей Таро - значение
Скорпионы получат выгодное предложение и прибыль. Откроется новая возможность для увеличения доходов. Астролог советует не упускать свой шанс.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Стрелец
Шут Таро - значение
Стрельцы будут начинать что-то с нуля или поедут в место, в котором никогда не были. Некоторые будут получать новые навыки.
Некоторые Стрельцы уйдут от чего-то или от кого-то, наступит момент между прошлым и будущим, так называемая нулевая точка.
8 кубков Таро - значение
Карта путешествия, поездок, движения вперед и духовного роста. Стрельцы могут поставить перед собой новые цели.
Если вас что-то не устраивает в настоящем - меняйте, советует специалист.
9 кубков Таро - значение
Карта кульминации и завершения. Вы получите результат своих трудов. Вас ждут удовольствия, комфорт, покупки. Стрельцы будут довольны своими достижениями.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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