Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шанс

Апрель будет месяцем перемен для многих знаков зодиака. Что ждет представителей трех из них, рассказала астролог Анжела Перл.

Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждет прибыльный месяц, вы получите ценный подарок. Перед Скорпионами отроется очень удачная и прибыльная перспектива. У Стрельцов ожидается духовный рост.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Весы

8 кубков Таро - значение

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Карта означает духовный рост, желания души. Весы будут ставить себе новые цели, появятся новые мечты.

Это эмоциональная карта, поэтому появится стремление двигаться в новом направлении. Это может быть переезд, смена работы, путешествие.

Паж мечей Таро - значение

Ждите новостей. Придет информация. Некоторые Весы пойдут учиться.

Императрица Таро - значение

Карта комфорта, красоты, щедрости, прибыли.

Весы могут получить новость о беременности.

Месяц будет очень удачным в плане прибыли и хорошего настроения, говорит расклад Таро. Весы могут получить ценный подарок. Откроются новые возможности.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Скорпион

3 жезлов Таро - значение

Карта дороги и движения. Скорпионы будут строить планы на будущее, учиться, развиваться. Возможно вы будете оформлять документы.

2 мечей Таро - значение

Будут определенные ограничения, которые не дадут возможность реализовать свои планы.

Также эта карта означает страх: вы хотите чего-то, но боитесь сделать шаг.

Туз пентаклей Таро - значение

Скорпионы получат выгодное предложение и прибыль. Откроется новая возможность для увеличения доходов. Астролог советует не упускать свой шанс.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Стрелец

Шут Таро - значение

Стрельцы будут начинать что-то с нуля или поедут в место, в котором никогда не были. Некоторые будут получать новые навыки.

Некоторые Стрельцы уйдут от чего-то или от кого-то, наступит момент между прошлым и будущим, так называемая нулевая точка.

8 кубков Таро - значение

Карта путешествия, поездок, движения вперед и духовного роста. Стрельцы могут поставить перед собой новые цели.

Если вас что-то не устраивает в настоящем - меняйте, советует специалист.

9 кубков Таро - значение

Карта кульминации и завершения. Вы получите результат своих трудов. Вас ждут удовольствия, комфорт, покупки. Стрельцы будут довольны своими достижениями.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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