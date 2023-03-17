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Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шанс

17 марта 2023, 11:51
Апрель будет месяцем перемен для многих знаков зодиака. Что ждет представителей трех из них, рассказала астролог Анжела Перл.
Гороскоп по картам Таро
Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весов ждет прибыльный месяц, вы получите ценный подарок. Перед Скорпионами отроется очень удачная и прибыльная перспектива. У Стрельцов ожидается духовный рост.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Весы

8 кубков Таро - значение

видео дня

Карта означает духовный рост, желания души. Весы будут ставить себе новые цели, появятся новые мечты.

Это эмоциональная карта, поэтому появится стремление двигаться в новом направлении. Это может быть переезд, смена работы, путешествие.

Паж мечей Таро - значение

Ждите новостей. Придет информация. Некоторые Весы пойдут учиться.

Императрица Таро - значение

Карта комфорта, красоты, щедрости, прибыли.

Весы могут получить новость о беременности.

Месяц будет очень удачным в плане прибыли и хорошего настроения, говорит расклад Таро. Весы могут получить ценный подарок. Откроются новые возможности.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Скорпион

3 жезлов Таро - значение

Карта дороги и движения. Скорпионы будут строить планы на будущее, учиться, развиваться. Возможно вы будете оформлять документы.

2 мечей Таро - значение

Будут определенные ограничения, которые не дадут возможность реализовать свои планы.

Также эта карта означает страх: вы хотите чего-то, но боитесь сделать шаг.

Туз пентаклей Таро - значение

Скорпионы получат выгодное предложение и прибыль. Откроется новая возможность для увеличения доходов. Астролог советует не упускать свой шанс.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Стрелец

Шут Таро - значение

Стрельцы будут начинать что-то с нуля или поедут в место, в котором никогда не были. Некоторые будут получать новые навыки.

Некоторые Стрельцы уйдут от чего-то или от кого-то, наступит момент между прошлым и будущим, так называемая нулевая точка.

8 кубков Таро - значение

Карта путешествия, поездок, движения вперед и духовного роста. Стрельцы могут поставить перед собой новые цели.

Если вас что-то не устраивает в настоящем - меняйте, советует специалист.

9 кубков Таро - значение

Карта кульминации и завершения. Вы получите результат своих трудов. Вас ждут удовольствия, комфорт, покупки. Стрельцы будут довольны своими достижениями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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