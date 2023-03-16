Гороскоп Таро на апрель 2023: Ракам - победа, Львам - выбор, Девам - светлая полоса

Раки будут на коне в апреле, Львов ждет кульминация какого-то процесса, а у Дев изменится источник дохода, говорит прогноз по картам Таро на месяц.

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев и Дева / Фото pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам поступит выгодное предложение, Девам стоит готовиться к переменам в лучшую сторону, а перед Львами встанет вопрос выбора.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Рак

9 жезлов Таро - значение

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Это карта кульминации и получения результата. Появится ощущение усталости.

Вы наконец-то выдохнете, завершив дело, проект, выйдете на финишную прямую. Если вы болели, то начнете выздоравливать. Теперь Ракам нужен отдых и возможность на что-то или кого-то опереться.

Рыцарь кубков Таро - значение

Вы на коне, победа за вами! Ракам что-то предложат, отдадут документы, выдадут разрешение и сделают выгодное предложение. Дела будут продвигаться. Не исключены романтические отношения.

8 мечей Таро - значение

Раков что-то обременяет, связывает руки. Вы боитесь воспользоваться новой возможностью, беспокоитесь, что вас осудят. Астролог советует не обращать внимание на мнение окружающих.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Лев

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности, недвижимости. Будет сделка, покупка, вы найдете хорошую квартиру под аренду. Вас могут пригласить на праздник. Появится чувство безопастности. В каком-то месте вас примут как дома.

Король мечей Таро - значение

Состоится встреча с мужчиной (по гороскопу - Весы, Водолей, Близнецы). Он занимается информацией, документами, является специалистом в каком-то вопросе (врач, бухгалтер, финансист, чиновник). У этого человека Львы будут просить совет или консультацию.

7 кубков Таро - значение

Львам нужно будет сделать выбор.

Император Таро - значение

Человек, который обладает властью и любит командовать, сыграет какую-то роль в жизни Львов в апреле.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Дева

6 мечей Таро - значение

В жизни Дев начнется светлая полоса. Дела будут продвигаться. Вы можете переехать из одного места в другое, поменять работу. Состоится поездка, путешествие.

Будущее пока что туманно, но все перемены будут к лучшему, говорит гороскоп Таро.

7 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта. Доходы будут больше, но прибыль придется подождать.

Источник дохода изменится.

Королева кубков Таро - значение

Девы будут делиться эмоциями и мыслями с женщиной (по гороскопу она - Рак, Скорпион или Рыбы). С ней будет много общения в апреле. Эта женщина может быть врачом, психологом или просто подругой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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