Гороскоп Таро на апрель 2023: Ракам - победа, Львам - выбор, Девам - светлая полоса

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Ракам поступит выгодное предложение, Девам стоит готовиться к переменам в лучшую сторону, а перед Львами встанет вопрос выбора.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Рак
9 жезлов Таро - значение
Это карта кульминации и получения результата. Появится ощущение усталости.
Вы наконец-то выдохнете, завершив дело, проект, выйдете на финишную прямую. Если вы болели, то начнете выздоравливать. Теперь Ракам нужен отдых и возможность на что-то или кого-то опереться.
Рыцарь кубков Таро - значение
Вы на коне, победа за вами! Ракам что-то предложат, отдадут документы, выдадут разрешение и сделают выгодное предложение. Дела будут продвигаться. Не исключены романтические отношения.
8 мечей Таро - значение
Раков что-то обременяет, связывает руки. Вы боитесь воспользоваться новой возможностью, беспокоитесь, что вас осудят. Астролог советует не обращать внимание на мнение окружающих.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Лев
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности, недвижимости. Будет сделка, покупка, вы найдете хорошую квартиру под аренду. Вас могут пригласить на праздник. Появится чувство безопастности. В каком-то месте вас примут как дома.
Король мечей Таро - значение
Состоится встреча с мужчиной (по гороскопу - Весы, Водолей, Близнецы). Он занимается информацией, документами, является специалистом в каком-то вопросе (врач, бухгалтер, финансист, чиновник). У этого человека Львы будут просить совет или консультацию.
7 кубков Таро - значение
Львам нужно будет сделать выбор.
Император Таро - значение
Человек, который обладает властью и любит командовать, сыграет какую-то роль в жизни Львов в апреле.
Гороскоп Таро на апрель 2023 Дева
6 мечей Таро - значение
В жизни Дев начнется светлая полоса. Дела будут продвигаться. Вы можете переехать из одного места в другое, поменять работу. Состоится поездка, путешествие.
Будущее пока что туманно, но все перемены будут к лучшему, говорит гороскоп Таро.
7 пентаклей Таро - значение
Хорошая финансовая карта. Доходы будут больше, но прибыль придется подождать.
Источник дохода изменится.
Королева кубков Таро - значение
Девы будут делиться эмоциями и мыслями с женщиной (по гороскопу она - Рак, Скорпион или Рыбы). С ней будет много общения в апреле. Эта женщина может быть врачом, психологом или просто подругой.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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