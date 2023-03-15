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Гороскоп Таро на апрель 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - большие перемены, Близнецам - новость

15 марта 2023, 09:27
Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в апреле 2023.
Гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Фото: ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны смогут материализовать свои желания, для этого важно начать предпринимать шаги. Тельцам нужно готовиться к значительным переменам, а Близнецы добьются цели.

Гороскоп Таро на март 2023 Овен

2 пентаклей Таро - значение

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Карта выбора и финансов. Овнам придется "жонглировать" доходами и расходами, чтобы на все хватило.

Может появится второй источник дохода, подработка. Некоторые Овны могут поменять работу.

Маг Таро - значение

Решение будет принято. Вы знаете, чего вы хотите.

Овны смогут материализовать свои желания. Пришло правильное время для того, чтобы делать то, что вы хотите.

Императрица Таро - значение

Овны получат прибыль и подарки.

Это хорошая карты для бизнеса, любви и удовольствий.

Гороскоп Таро на март 2023 Телец

Императрица Таро - значение

Карта щедрости, прибыли, подарков, красоты. Если вы чем-то занимались, то получите результат.

В апреле Тельцы будут чувствовать себя максимально комфортно и порадуют приятными покупками и другими удовольствиями.

Смерть Таро - значение

Карта больших перемен: прошлое умирает, что-то новое рождается.

В апреле Тельцов ждет трансформация. На чем-то вы поставите точку, процесс завершится.

Королева пентаклей Таро - значение

Тельцы будут крепко стоять на ногах. Финансовая ситуация будет стабильной, говорит гороскоп Таро.

Тельцы, которые сидели дома, получат работу и начнут зарабатывать деньги.

Гороскоп Таро на март 2023 Близнецы

Туз пентаклей Таро - значение

В апреле Близнецы получат очень выгодное предложение, откроется возможность для того, чтобы двигаться в новом направлении. Специалист советует не упускать свой шанс.

Также эта карта говорит о большой прибыли.

Паж жезлов Таро - значение

Вы в начале пути, но у вас есть поддержка. Если вы будете двигаться вперед, то получите хороший результат.

Ждите новость от детей. Некоторые Близнецы пойдут учиться и осваивать новые навыки.

9 кубков Таро - значение

В апреле Близнецы будут очень довольны. Желание исполнится, удачно завершится проект и т.д. Представители знака захотят поделиться своей радостью с окружающими людьми.

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