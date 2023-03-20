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Гороскоп Таро на апрель 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - важная новость, Рыбам - борьба

20 марта 2023, 10:21
Козерогам стоит придерживаться баланса и гармонии во всем. Водолеи могут круто изменить свою жизнь, а Рыбы получат неожиданную новость.
Анжела Перл, Гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы. Весна будет довольно турбулентной и богатой на перемены.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогам нужно избавиться от всего, что мешает двигаться дальше. Водолеи по-новому посмотрят на свою жизнь и захотят перемен, а Рыбам придется отстаивать свои убеждения и личные границы.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Козерог

7 кубков Таро - значение

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Карта выбора. Она хороша, когда есть два или больше вариантов. Козероги будут выбирать для себя лучший.

Император Таро - значение

Это старший аркан, карта символизирует строгость, настойчивость, управление и делегирование. Это может быть человек, который имеет власть и дает указания (отец, начальник, муж). Он появится в жизни Козерогов в апреле.

Если вы увидите, что никто не берет на себя ответственность, вам придется взять на себя роль Императора.

8 мечей Таро - значение

Карта страха и ограничений. Кто-то может помешать вам что-то сделать, сдвинуться с места. Вы боитесь осуждения. Стоит победить свои страхи и сделать шаг вперед.

Умеренность Таро - значение

Стоит придерживаться баланса и гармонии во всем. Избавляйтесь от всего, что мешает.

Совет карты: знайте меру, всему свое время.

Гороскоп Таро на апрель 2023 Водолей

Суд Таро - значение

Карта кармической трансформации и пробуждения. Вы как будто посмотрите на мир другими глазами и увидите то, чего раньше не замечали.

Вы получите важное сообщение, информацию, новость, которая изменит вашу жизнь. Это может быть смена профессии, работы, города, страны.

2 пентаклей Таро - значение

Карта выбора: вам придется определяться, что для вас важнее.

В плане доходов нужно будет считать бюджет и "жонглировать" финансами. У некоторых Водолеев появится вторая работа или второй источник дохода.

6 кубков Таро - значение

Карта воспоминаний, встреч со старыми друзьями. Кто-то проявит по отношению к вам милый жест заботы и любви.

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Гороскоп Таро на апрель 2023 Рыбы

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Либо вас будут выбирать, либо сами сделаете выбор (касается работы, квартиры, помощника, поклонника).

Эта карта также связана с внутренним балансом.

7 жезлов Таро - значение

Вам придется отстаивать свои убеждения, указывать на личные границы, бороться за свою территорию.

Возможно придется справляться с какими-то делами, это делать не очень приятно и удобно, но бросить нельзя.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (по гороскопу - Рыбы, Скорпион, Рак), по профессии - либо творческая личность, либо тот, кто проявляет заботу (врач, психолог, ресторатор, ветеринар и т.д.). Это человек будет рядом с вами в апреле.

Рыцарь мечей Таро - значение

Карта быстрого и неожиданного развития события. Будет срочная поездка, внезапный приход гостей, вы получите важный звонок или сообщение.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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