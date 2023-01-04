Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгорание

Гороскоп Главреда расскажет, кому карты Таро пророчат выгорание и потерю сил, а кому процветание и свободу.

Гороскоп Таро на 2023 год / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Гороскоп Таро на 2023 год предупредит все знаки зодиака о возможных событиях, которые будут случаться на жизненном пути. Для кого-то они станут неожиданными и судьбоносными, а для других – долгожданными и желанными.

Гороскоп Таро на 2023 год – Овен

Карта: Умеренность

Представители этого знака привыкли жить в режиме "турбо" и жонглировать горящими булавами из дел, работы и задач. Нескончаемая работа быстро приводит к выгоранию и потере сил, именно по этому главной задачей Овнов на 2023 год является умеренность и забота о себе. Очень важно найти баланс меж отдыхом и работой.

Гороскоп Таро на 2023 год – Телец

Карта: Двойка кубков

2023 год для Тельцов станет годом открытий в людях. Партнером или союзником может стать тот, кого вы совершенно не ожидали увидеть в этой роли. Сейчас очень важно учиться отпускать обиды на врагов и расширять круг общения. Вы будете видеть людей настоящими и это поможет отличить настоящих друзей от лицемерных.

Гороскоп Таро на 2023 год – Близнецы

Карта: Королева Жезлов

Для Близнецов новый год станет годом полного освобождения от зависимостей. Этот этап коснется всех аспектов жизни: как личной, так и карьерной. Возможны тяжелые расставания и открытия собственного дела. Обретение автономии принесет Близнецам ощущение свободы и счастья.

Гороскоп Таро на 2023 год – Рак

Карта: Император

Помимо выстраивания в обществе своих личных границ и принципов, Ракам необходимо учиться им соответствовать. Адекватные и здоровые отношения получится сохранить если Раки смогут спокойно объяснить своим близким изменения в своей личности. Окружающие люди не могут сразу научиться соблюдать границы в общении, поэтому важно запастись терпением и уважнием к дорогим людям.

Гороскоп Таро на 2023 год – Лев

Карта: 9 мечей

Львы пытаются проживать свои дни в мыслях о будущем. Ради мнимого блага представители этого знак часто подавляют свои эмоции и не могут жить настоящем. Такое положение вещей делает Львов несчастными, ведь они копят в себе багаж эмоций, вместо того чтобы сразу их прожить. Задание года для Львов – стараться находиться в моменте и проживать все эмоции как следует.

Гороскоп Таро на 2023 год – Дева

Карта: Справедливость

Для Дев 2023 год стане годом правды. Они наконец перестанут молчать и привлекут виновных к ответственности. Представители этого знака больше не будут терпеть к себе несправедливое и нечестное отношение. С этого года в жизни Дев будут недоступны эмоциональные издевательства.

Гороскоп Таро на 2023 год – Весы

Карта: Туз дисков

Год невероятных возможностей подарит Весам сотни шансов проявить свои способности, таланты и лучшие качества. Успех будет близок как никогда, всё, что нужно – вкладывать в свое занятие как можно больше сердца и души.

Гороскоп на 2023 год - Скорпион

Карта: 6 жезлов

Все проблемы и трудности, которые будут возникать у Скорпионов случаются по одной причине – неуверенность в свои силах. Как только сомнения о своих способностях возьмут над Скорпионами верх – в жизнь придут неурядицы. Следственно, самой главной задачей Скорпионов будет оптимистичное мышление и уверенность в себе.

Гороскоп на 2023 год – Стрелец

Карта: Король мечей

Стрельцам пора возвращать себе место лидера и брать ответственность за свою жизнь только на себя. Стремление к лидерству всегда дает напряжение в отношениях с окружающими, однако этот период просто нужно пережить и стараться не быть агрессивным.

Гороскоп Таро на 2023 год – Козерог

Карта: Колесо фортуны

Козероги могут быть спокойны: их жизни восторжествует справедливость и все обидчики узнают, что такое карма. Не принимайте участия в наказании ваших врагов – не стоит опускаться до их уровня, куда лучше потратить свое время на доброту и процесс улучшения себя.

Гороскоп Таро на 2023 год – Водолей

Карта: Тройка жезлов

Водолеям в этом году пришло время менять привычную схему действий на лучшую стратегию. Это необходимо для скорейшего достижения желаемой цели. Также необходимо посмотреть на свои задачи с разных сторон. Более цельная картина поможет лучше понять план действий.

Гороскоп Таро на 2023 год – Рыбы

Карта: Король кубков

Для Рыб 2023 год будет годом затворничества и узкого круга общения. Представители этого знака будут испытывать трудности в доверии, поэтому о важных событиях их жизни будет знать очень малое количество людей. Не стоит бояться, этот период не будет продолжаться долго.