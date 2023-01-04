Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгорание

Гороскоп Таро на 2023 год предупредит все знаки зодиака о возможных событиях, которые будут случаться на жизненном пути. Для кого-то они станут неожиданными и судьбоносными, а для других – долгожданными и желанными.
Гороскоп Таро на 2023 год – Овен
Карта: Умеренность
Представители этого знака привыкли жить в режиме "турбо" и жонглировать горящими булавами из дел, работы и задач. Нескончаемая работа быстро приводит к выгоранию и потере сил, именно по этому главной задачей Овнов на 2023 год является умеренность и забота о себе. Очень важно найти баланс меж отдыхом и работой.
Гороскоп Таро на 2023 год – Телец
Карта: Двойка кубков
2023 год для Тельцов станет годом открытий в людях. Партнером или союзником может стать тот, кого вы совершенно не ожидали увидеть в этой роли. Сейчас очень важно учиться отпускать обиды на врагов и расширять круг общения. Вы будете видеть людей настоящими и это поможет отличить настоящих друзей от лицемерных.
Гороскоп Таро на 2023 год – Близнецы
Карта: Королева Жезлов
Для Близнецов новый год станет годом полного освобождения от зависимостей. Этот этап коснется всех аспектов жизни: как личной, так и карьерной. Возможны тяжелые расставания и открытия собственного дела. Обретение автономии принесет Близнецам ощущение свободы и счастья.
Гороскоп Таро на 2023 год – Рак
Карта: Император
Помимо выстраивания в обществе своих личных границ и принципов, Ракам необходимо учиться им соответствовать. Адекватные и здоровые отношения получится сохранить если Раки смогут спокойно объяснить своим близким изменения в своей личности. Окружающие люди не могут сразу научиться соблюдать границы в общении, поэтому важно запастись терпением и уважнием к дорогим людям.
Гороскоп Таро на 2023 год – Лев
Карта: 9 мечей
Львы пытаются проживать свои дни в мыслях о будущем. Ради мнимого блага представители этого знак часто подавляют свои эмоции и не могут жить настоящем. Такое положение вещей делает Львов несчастными, ведь они копят в себе багаж эмоций, вместо того чтобы сразу их прожить. Задание года для Львов – стараться находиться в моменте и проживать все эмоции как следует.
Гороскоп Таро на 2023 год – Дева
Карта: Справедливость
Для Дев 2023 год стане годом правды. Они наконец перестанут молчать и привлекут виновных к ответственности. Представители этого знака больше не будут терпеть к себе несправедливое и нечестное отношение. С этого года в жизни Дев будут недоступны эмоциональные издевательства.
Гороскоп Таро на 2023 год – Весы
Карта: Туз дисков
Год невероятных возможностей подарит Весам сотни шансов проявить свои способности, таланты и лучшие качества. Успех будет близок как никогда, всё, что нужно – вкладывать в свое занятие как можно больше сердца и души.
Гороскоп на 2023 год - Скорпион
Карта: 6 жезлов
Все проблемы и трудности, которые будут возникать у Скорпионов случаются по одной причине – неуверенность в свои силах. Как только сомнения о своих способностях возьмут над Скорпионами верх – в жизнь придут неурядицы. Следственно, самой главной задачей Скорпионов будет оптимистичное мышление и уверенность в себе.
Гороскоп на 2023 год – Стрелец
Карта: Король мечей
Стрельцам пора возвращать себе место лидера и брать ответственность за свою жизнь только на себя. Стремление к лидерству всегда дает напряжение в отношениях с окружающими, однако этот период просто нужно пережить и стараться не быть агрессивным.
Гороскоп Таро на 2023 год – Козерог
Карта: Колесо фортуны
Козероги могут быть спокойны: их жизни восторжествует справедливость и все обидчики узнают, что такое карма. Не принимайте участия в наказании ваших врагов – не стоит опускаться до их уровня, куда лучше потратить свое время на доброту и процесс улучшения себя.
Гороскоп Таро на 2023 год – Водолей
Карта: Тройка жезлов
Водолеям в этом году пришло время менять привычную схему действий на лучшую стратегию. Это необходимо для скорейшего достижения желаемой цели. Также необходимо посмотреть на свои задачи с разных сторон. Более цельная картина поможет лучше понять план действий.
Гороскоп Таро на 2023 год – Рыбы
Карта: Король кубков
Для Рыб 2023 год будет годом затворничества и узкого круга общения. Представители этого знака будут испытывать трудности в доверии, поэтому о важных событиях их жизни будет знать очень малое количество людей. Не стоит бояться, этот период не будет продолжаться долго.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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