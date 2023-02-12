Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - перемены

Расклад Таро на День всех влюбленных расскажет, что ждет каждый знак зодиака в самый романтический день в году.

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023 для всех знаков зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 14 февраля 2023 года - День святого Валентина - для всех знаков зодиака.

Гороскоп Таро Овен на 14 февраля 2023

Карты Паж пентаклей и 4 пентаклей.

Держитесь за то, что у вас есть. Берегите человека, который с вами рядом. Если вы его потеряете, то можете пожалеть.

В этот день Овны увидят своего возлюбленного в новом свете или закрутят роман с тем, кого раньше не замечали.

Гороскоп Таро Телец на 14 февраля 2023

Карты 9 мечей и Паж кубков.

Тельцы слишком много работают. Вам не хватает времени на то, чтобы встретить свою любовь. Стоит снять с себя нагрузку.

Если вы влюблены, то стоит сделать шаг навстречу отношениям - позвать на свидание и рассказать о своих чувствах.

Гороскоп Таро Близнецы на 14 февраля 2023

Карты Рыцарь жезлов и Паж жезлов.

Вы принимаете какое-то решение. Это может быть начало новых отношений, возможно с кем-то, кто младше вас. События будут развиваться быстро. У семейных Близнецов вспыхнет страсть с новой силой.

Свободные Близнецы могут встретить свою пару где-то в дороге.

Гороскоп Таро Рак на 14 февраля 2023

Карты 4 кубков и 4 пентаклей.

Карты стабильности. У ваших отношений есть фундамент. Но Раки находятся в состоянии ожидания. Ждать придется недолго, скоро начнется движение к лучшей жизни.

Вы можете переехать к любимому человеку или поехать в совместную поездку. Перемены в личных отношениях будут положительными.

Гороскоп Таро Лев на 14 февраля 2023

Карты 10 кубков и 3 кубков.

У Львов в отношениях все благополучно. В семье - гармония и достаток. Если вы не женаты или не замужем, то может состояться помолвка или брак.

Если вы свободны, то скоро встретите свою любовь.

Львам будет, что отпраздновать и чем похвастаться. Вы на седьмом небе от счастья.

Гороскоп Таро Дева на 14 февраля 2023

Карты Королева жезлов и Влюбленные.

Женщина будет лидером в отношениях. Вы принимаете решения. Девам нужно точно знать, чего они хотят. Не стоит сидеть и ждать, лучше действовать, чтобы получить желаемое.

Гороскоп Таро Весы на 14 февраля 2023

Карты Дьявол и Луна.

У Весов может быть сильная зависимость от человека. Вас слишком сильно тянет к кому-то, но отношения с ним туманны. Возможно он женат. Вы тонете в чувствах, стоит трезво оценить ситуацию, когда утихнет страсть.

Гороскоп Таро Скорпион на 14 февраля 2023

Карты 6 кубков и Паж пентаклей.

Вы тоскуете по прошлому. Это хорошая карта, если вы помните только хорошее из прошлых отношений и выносите нужные уроки.

Может объявиться кто-то из бывших возлюбленных.

Возможно вам придется кому-то помочь, и с этим человеком завяжутся отношения.

Гороскоп Таро Стрелец на 14 февраля 2023

Карты Звезда и 5 жезлов.

Мечты Стрельцов исполнятся. Состоится знакомство с человеком, и он будет настолько хорош, что вы о таком даже и не мечтали.

У семейных Стрельцов отношения выйдут на новый уровень. Вам стоит открыться друг другу. Не слушайте родственников, друзей, знакомых - только вы сами знаете, что вам нужно.

Гороскоп Таро Козерог на 14 февраля 2023

Карты Императрица и Справдливость.

Вы знаете, чего вы хотите, вы - хозяйка положения, стоит побаловать себя.

"Или, мужчины, у вас такая жена. Или, парни, вы встретите такую девушку", - рассказала астролог.

Ваши отношения будут в балансе. Партнер вас максимально дополняет.

Гороскоп Таро Водолей на 14 февраля 2023

Карты 7 жезлов и Звезда.

Водолеям нужно стоять на своем и отстаивать свои личные границы в отношениях, только в этом случае вы добьетесь уважения партнера.

Карты говорят, что у Водолеев поднимется самооценка. Не стоит притворяться, не договаривать, лучше открыто говорить о своих желаниях. В этом случае все мечты исполнятся.

Гороскоп Таро Рыбы на 14 февраля 2023

Карты 9 пенталей и Король пентаклей.

Наступит кульминация, что-то вы получите - помолвку, брак, совместное проживание. И вы, и ваш партнер уже созрели для этого.

У семейных Рыб в личных отношениях все будет стабильно. Вы можете рассчитывать на партнера. Он держит слово и заботится о вас.

Если вы расстаетесь, то все пройдет на дружеской ноте.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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