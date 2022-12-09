Гороскоп Таро для Весов на 2023 год: изобилие, хорошее здоровье и яркие перспективы

Таро прогноз 2023 говорит о том, что у Весов появятся глобальные планы на будущее. Картина мира расширится. Вы выйдете на новый уровень.

Астролог назвала супермесяц в 2023 году для Весов / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Весов на весь 2023 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в 2023-м году Весам нужно ставить себя и свои желания на первое место. Важно то, чего вы хотите. В течение года у вас может быть несколько возможностей, чтобы реализовать свои мечты. Весь год будет энергетически хорошим для новых начинаний.

Таро прогноз на январь 2023 Весы - карта 6 кубков

В январе Весов ждут события, которые напомнят о прошлом. Возможно это будут встречи с давними друзьями, поездка в родные места, приятный сюрприз от любимого человека. Что-то заставит вас чувствовать себя очень хорошо.

При этом в январе возможны финансовые трудности. Также ждите важную информацию, которая круто поменяет вашу жизнь.

Таро прогноз на февраль 2023 Весы - карта Рыцарь мечей

Карта неожиданности. Дела резко продвинутся. К вам может внезапно приехать гость. Сами Весы также могут неожиданно отправиться в поездку.

Кроме того, в феврале исполнится желание, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на март 2023 Весы - карта 4 кубков

Карта ожидания. Возможна пауза. Весы могут получить какое-то предложение, но оно им не понравится. Дело в том, что вы знаете, чего вы хотите, но на меньшее не согласны.

Таро прогноз на апрель 2023 для Весов - карта Рыцарь жезлов и Туз мечей

Начнется быстрое продвижение вперед, при этом у вас будет поддержка. Откроется возможность для того, чтобы достигнуть желаемого. В делах появится ясность. Весы найдут выход из ситуации.

Таро прогноз на май 2023 для Весов - карта 10 кубков и Туз пентаклей

В мае Весы будут эмоционально наполнены, вы будуте праздновать приятное событие или хорошую новость в семье.

Хороший финансовый месяц. Весы получат прибыль, новый источник доходов. Карты говорят об изобилии и хорошем здоровье.

Таро прогноз на июнь 2023 Весы - 4 мечей и 5 пентаклей

В первый месяц лета лучше взять отпуск и отдохнуть. Есть риск заболеть и оказаться в больнице, предупредил гороскоп Таро.

Астролог советует поставить работу на паузу и посвятить время себе.

Не исключено, что будут некоторые финансовые трудности.

Таро прогноз на июль 2023 для Весов - карта Дьявол и 3 пентаклей

Весов ждет месяц соблазнов и заманчивых предложений. Стоит быть внимательными, так как вами могут манипулировать.

В июле стоит отказаться от вредных привычек и избавиться от зависимостей.

Весы могут получить предложение о сотрудничестве. При этом будет много работы, но мало денег. В перспективе такая деятельность может принести доход.

Таро прогноз на август 2023 Весы - карта 6 кубков и Туз мечей

В августе произойдут события, которые дадут ощущение тепла и безопасности. Весы встретятся с семьей, друзьями.

Также в последний месяц лета Весы смогут принять очень правильное решение, которое определит их дальнейшую судьбу. Могут открыться новые возможности.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Весов - карта Маг и Туз кубков

Весы поверят в собственные силы и сделают важный шаг. Повысится самооценка.

Ждите подарок Вселенной, выгодное предложение. Вы станете лидером и сможет достичь своих целей. Стоит доверять только себе, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Весов - карта Мир

В этом месяце вас ждет поездка за границу, сотрудничество с иностранцами. У Весов появятся глобальные планы на будущее. Картина мира расширится. Вы выйдете на новый уровень.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Весы - карта 3 мечей

В ноябре Весы могут получить новость, которая их расстроит. Есть риск проблем со здоровьем, астролог рекомендует сразу же обращаться к врачу.

Также не исключены ссоры и конфликты.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Весов - карта 10 жезлов

Декабрь 2023 станет для Весов годом открытий и месяцем возможностей. Но важно помнить: вы рискуете взять на себя слишком много. Весы справятся с большой нагрузкой, но карты советуют делегировать часть работы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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