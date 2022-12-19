glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумф

19 декабря 2022, 21:11
Новый 2023 год будет очень значимым и важным в жизни Стрельцов. Вас ждут достижения и новые горизонты. Также вы получите хорошую прибыль.
Гороскоп Таро 2023
Какие сюрпризы приготовил каждый месяц 2023 года - гороскоп для Стрельцов / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Стрельцов на весь 2023 год. Начало нового года ознаменуется радостными событиями и переменами в жизни. В начале лета стоит готовиться к непредвиденным событиям и смене планов, поэтому стоит продумать план "Б", рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Стрелец - карта 10 кубков

В первый месяц нового года Стрельцы будут эмоционально наполнены. Вас ждет радость, хорошие новости, празднование с семьей. Рядом с вами будут находиться близкие люди. Исполнятся желания. Кроме того, Стрельцы будут праздновать достижения в работе.

Таро прогноз на февраль 2023 Стрелец - карта Суд

Кармическая карта. Ждите сообщение, новость или известие, которое станет судьбоносным и принесет перемены в жизни.

Стрельцы поймут свое предназначение и начнут двигаться вперед. Все перемены будут к лучшему, говорит гороскоп Таро.

Также ожидается быстрое продвижение в делах.

Таро прогноз на март 2023 Стрелец - 7 кубков

В марте Стрельцы будут стоять перед выбором, как поступить и какое решение принять. Астролог советует сфокусироваться на чем-то одном.

Таро прогноз на апрель 2023 для Стрельцов - Королева мечей

Женщина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в жизни Стрельцов. Это может быть жена, подруга, мама. Либо это будет специалист в какой-то области, к которому вы обратитесь за помощью, советом или консультацией.

Если вы ждете какую-то выплату, инвестиции или прибыль, то нужно будет немного подождать. Вы почти у цели, говорит гороскоп Таро. Также Стрельцы могут получить щедрый подарок.

Таро прогноз на май 2023 для Стрельцов - карта 10 мечей

Карта завершения. В этом месяце какой-то процесс придет к своему логическому завершению. Также эта карта говорит об усталости, когда невозможно больше продолжать. Например, это может быть увольнение с работы, закрытие бизнеса, разрыв отношений. 10 мечей обычно говорит о том, что оживить ситуацию уже невозможно.

По словам астролога, Стрельцы примут это решение самостоятельно. Оно будет неэмоциональным и продуманным. Скорее всего у вас будет четкий план на будущее. Старая жизнь, котора была вам неприятна, завершается. Вместо этого начинается новый цикл.

Таро прогноз на июнь 2023 Стрелец - карты Справедливость и Башня

В июне ожидается подписание документов, заключение сделки.

События этого месяца принесут Стрельцам гармонию.

Рядом со Стрельцами будет женщина, которая окажет помощь и поддержку.

Астролог советует иметь про запас план "Б", поскольку события могут развиваться не так, как вы планируете. Есть риск травм и аварий.

Таро прогноз на июль 2023 для Стрельцов - карта Король кубов

Мужчина с креативными идеями (Рак, Рыбы или Скорпион) появится в жизни Стрельцов в июле. Также это может быть психолог или врач. Он сможет выслушать вас, понять и оказать поддержку.

В эмоциональном плане Стрельцы будут ощущать недостаток счастья. Вы можете начать поиск себя, но не будет понимать, чего вы на самом деле хотите.

Таро прогноз на август 2023 Стрелец - карта 5 пентаклей

Карта нехватки финансов. Возможны финансовые трудности, расходы могут превышать доходы.

Кроме того, возможна большая загруженность на работе или проблемы со здоровьем.

В целом, энергия августа будет нестабильной. Продвижение в делах будет незначительным. Начинания не будут давать результатов, нужно подумать над тем, как их развивать.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Стрельцов - карты Паж жезлов и Колесо фортуны

В первый месяц осени появится новая энергия, начинания, идеи. Стрельцы "загорятся" чем-то, все будет легко и быстро получаться.

Появятся новые возможности, случится то, чего вы не ожидали. Стрельцы получат финансовую прибыль. В целом, фортуна будет на вашей стороне.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Стрельцов - карта Солнце

Карта говорит о хорошем самочувствии и настроении. Солнце принесет Стрельцам лидерство, триумф и популярность.

В карьере и работе вас ждет успех. Стрельцы будут в центре внимания.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Стрелец - карта 7 пентаклей

В ноябре Стрельцы получат результаты своего труда, в том числе и финансовые. Если вы ждали прибыль с апреля, то скорее всего получите ее осенью.

Представители знака будут довольны своими результатами, им будет, чем гордиться. Вами будут восхищаться окружающие люди.

Если у Стрельцов есть долги, то есть шанс полностью от них избавиться в ноябре 2023. Также ждите щедрых подарков.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Стрельцов - карта 8 мечей

Карта ограничений, изоляции, одиночества. Стрельцам захочется взять тайм-аут и отправиться на отдых или в путешествие.

Декабрь 2023 - хороший месяц для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и пройти обследование.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп Стрелец Стрелец гороскоп знак Зодиака Стрелец таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:32

Путин сделал циничное заявление на встрече с Лукашенко

21:29

"Люди оценят": Путин и Лукашенко отметили "результативность" своих переговоровВидео

21:11

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумфВидео

20:54

Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

20:39

Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоятьВидео

Реклама
20:13

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуациюВидео

20:10

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

Реклама
17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

14:42

"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с ЛукашенкоВидео

14:25

Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

14:22

Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередьВидео

14:10

У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с УкраинойВидео

13:53

"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в ДнепреВидео

Реклама
13:52

"Какой у Яниса большой янис": Седокова с мужем устроили похабную фотосессию у бассейна

13:50

В разведке рассказали о новой фазе войны и раскрыли свежие планы врагаВидео

13:34

Путин трижды откладывал нападение на Украину, на вторжении настаивала ФСБ – ГУРВидео

13:31

Как создать настоящее чудо своими руками: 4 бюджетных идеи для домашнего новогоднего декораВидео

13:30

Яд в чистом виде: почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад

13:15

Рецепт, который должен быть на каждом новогоднем столе 2023: принесет всем успехВидео

13:12

Агутин подогрел слухи о разводе с Варум

13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2022: Овнам – напряжение, Львам – перемены, а Рыбам – деньги

12:53

Россия не отказалась от захвата Киева и может объявить общую мобилизацию – ДаниловВидео

12:52

У Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атакВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять