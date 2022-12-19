Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумф

Новый 2023 год будет очень значимым и важным в жизни Стрельцов. Вас ждут достижения и новые горизонты. Также вы получите хорошую прибыль.

Какие сюрпризы приготовил каждый месяц 2023 года - гороскоп для Стрельцов / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Стрельцов на весь 2023 год. Начало нового года ознаменуется радостными событиями и переменами в жизни. В начале лета стоит готовиться к непредвиденным событиям и смене планов, поэтому стоит продумать план "Б", рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Стрелец - карта 10 кубков

В первый месяц нового года Стрельцы будут эмоционально наполнены. Вас ждет радость, хорошие новости, празднование с семьей. Рядом с вами будут находиться близкие люди. Исполнятся желания. Кроме того, Стрельцы будут праздновать достижения в работе.

Таро прогноз на февраль 2023 Стрелец - карта Суд

Кармическая карта. Ждите сообщение, новость или известие, которое станет судьбоносным и принесет перемены в жизни.

Стрельцы поймут свое предназначение и начнут двигаться вперед. Все перемены будут к лучшему, говорит гороскоп Таро.

Также ожидается быстрое продвижение в делах.

Таро прогноз на март 2023 Стрелец - 7 кубков

В марте Стрельцы будут стоять перед выбором, как поступить и какое решение принять. Астролог советует сфокусироваться на чем-то одном.

Таро прогноз на апрель 2023 для Стрельцов - Королева мечей

Женщина воздушной стихии (Близнецы, Весы или Водолей) сыграет роль в жизни Стрельцов. Это может быть жена, подруга, мама. Либо это будет специалист в какой-то области, к которому вы обратитесь за помощью, советом или консультацией.

Если вы ждете какую-то выплату, инвестиции или прибыль, то нужно будет немного подождать. Вы почти у цели, говорит гороскоп Таро. Также Стрельцы могут получить щедрый подарок.

Таро прогноз на май 2023 для Стрельцов - карта 10 мечей

Карта завершения. В этом месяце какой-то процесс придет к своему логическому завершению. Также эта карта говорит об усталости, когда невозможно больше продолжать. Например, это может быть увольнение с работы, закрытие бизнеса, разрыв отношений. 10 мечей обычно говорит о том, что оживить ситуацию уже невозможно.

По словам астролога, Стрельцы примут это решение самостоятельно. Оно будет неэмоциональным и продуманным. Скорее всего у вас будет четкий план на будущее. Старая жизнь, котора была вам неприятна, завершается. Вместо этого начинается новый цикл.

Таро прогноз на июнь 2023 Стрелец - карты Справедливость и Башня

В июне ожидается подписание документов, заключение сделки.

События этого месяца принесут Стрельцам гармонию.

Рядом со Стрельцами будет женщина, которая окажет помощь и поддержку.

Астролог советует иметь про запас план "Б", поскольку события могут развиваться не так, как вы планируете. Есть риск травм и аварий.

Таро прогноз на июль 2023 для Стрельцов - карта Король кубов

Мужчина с креативными идеями (Рак, Рыбы или Скорпион) появится в жизни Стрельцов в июле. Также это может быть психолог или врач. Он сможет выслушать вас, понять и оказать поддержку.

В эмоциональном плане Стрельцы будут ощущать недостаток счастья. Вы можете начать поиск себя, но не будет понимать, чего вы на самом деле хотите.

Таро прогноз на август 2023 Стрелец - карта 5 пентаклей

Карта нехватки финансов. Возможны финансовые трудности, расходы могут превышать доходы.

Кроме того, возможна большая загруженность на работе или проблемы со здоровьем.

В целом, энергия августа будет нестабильной. Продвижение в делах будет незначительным. Начинания не будут давать результатов, нужно подумать над тем, как их развивать.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Стрельцов - карты Паж жезлов и Колесо фортуны

В первый месяц осени появится новая энергия, начинания, идеи. Стрельцы "загорятся" чем-то, все будет легко и быстро получаться.

Появятся новые возможности, случится то, чего вы не ожидали. Стрельцы получат финансовую прибыль. В целом, фортуна будет на вашей стороне.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Стрельцов - карта Солнце

Карта говорит о хорошем самочувствии и настроении. Солнце принесет Стрельцам лидерство, триумф и популярность.

В карьере и работе вас ждет успех. Стрельцы будут в центре внимания.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Стрелец - карта 7 пентаклей

В ноябре Стрельцы получат результаты своего труда, в том числе и финансовые. Если вы ждали прибыль с апреля, то скорее всего получите ее осенью.

Представители знака будут довольны своими результатами, им будет, чем гордиться. Вами будут восхищаться окружающие люди.

Если у Стрельцов есть долги, то есть шанс полностью от них избавиться в ноябре 2023. Также ждите щедрых подарков.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Стрельцов - карта 8 мечей

Карта ограничений, изоляции, одиночества. Стрельцам захочется взять тайм-аут и отправиться на отдых или в путешествие.

Декабрь 2023 - хороший месяц для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и пройти обследование.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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