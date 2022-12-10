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Гороскоп Таро для Скорпионов на 2023 год: изобилие и большие перемены

10 декабря 2022, 12:38
В июне и ноябре Скорпионов могут ждать неприятности и препятствия, но в целом год будет потрясающим, говорит гороскоп Таро.
Гороскоп Таро 2023
Гороскоп Таро 2023 обещает Скорпионам очень хороший год / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Скорпионов на весь 2023 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в конце года у Скорпионов начнется новый этап в жизни. Что бы в течение года негативное не происходило, не стоит волноваться - вы на правильном пути.

Таро прогноз на январь 2023 Скорпион - карты 10 жезлов, Колесо фортуны, Колесница

В январе у Скорпионов будет очень много работы. Возможно ее будет настолько много, что часть обязанностей лучше кому-то делегировать. Астролог советует не брать на себя обязательства других людей.

В первый месяц нового года в жизни Скорпионов произойдут перемены к лучшему, поездка, переезд. Вам необходимо контролировать ситуацию, брать управление в свои руки.

Месяц будет прибыльным.

Таро прогноз на февраль 2023 Скорпион - карты 8 жезлов, Туз мечей и Дьявол

В феврале также будет много дел и работы. Возможны неожиданные поездки и путешествия. События будут развиваться стремительно. Ждите срочную новость.

Ситуация прояснится, Скорпионы смогут принимать решение и строить планы с учетом всей имеющейся информации. Вы сможете озвучивать свое мнение. Есть риск того, что кто-то захочет вами манипулировать.

Таро прогноз на март 2023 Скорпион - карты Верховная жрица и Мир

В марте все тайное станет явным, раскроется ранее неизвестная вам информация.

Кроме того, в жизни Скорпионов завершится очередной этап жизни.

Таро прогноз на апрель 2023 для Скорпионов - карты Императрица, Паж кубков и Король пентаклей

Апрель будет прибыльным месяцем, в финансовой сфере все хорошо. Для некоторых Скорпионов карта может означать беременность или рождение ребенка.

В целом, в апреле могут происходить события, связанные с детьми или с обучением.

Мужчина (по знаку зодиака Телец, Дева или Козерог) сыграет какую-то роль в жизни Скорпионов.

Таро прогноз на май 2023 для Скорпионов - карты 10 мечей, 4 кубков и Шут

В мае Скорпионы могут ощутить упадок сил. Вы слишком устали, чтобы продолжать дальше. Не исключено, что представители знака поставят последнюю точку в каких-то отношениях или уйдут с работы.

Астролог посоветовала Скорпионам в мае взять отпуск, отдохнуть и уделить внимание себе.

Также карта Шут говорит о начале нового этапа жизни.

Таро прогноз на июнь 2023 Скорпион - карты 5 жезлов, Паж жезлов и 7 мечей

Июнь - важный месяц. Вам предстоит борьба, конкуренция. Поддержки от других не будет - рассчитывайте только на себя.

Стоит опасаться предательства и воровства.

Таро прогноз на июль 2023 для Скорпионов - карты Суд, 2 мечей и 6 мечей

Июль - месяц перемен. Произойдут кармические, судьбоносные события. Вы поймете, кем вы являетесь и что вы на самом деле хотите делать по жизни.

Скорпионам возможно будет страшно сделать выбор, но выход из сложной ситуации обязательно найдется. Не исключена поездка, путешествие или переезд.

Таро прогноз на август 2023 Скорпион - карта 5 мечей, Король пентаклей и 10 пентаклей

В последний месяц лета Скорпионы могут столкнуться с препятствиями. Кто-то будет советовать вам не делать что-то или вставлять палки в колеса.

В плане финансов месяц будет хорошим, вы получите прибыль. Дом будет - полная чаша. Хорошо делать покупки для дома.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Скорпионов - карты 10 жезлов, 7 пентаклей и Шут

Снова у Скорпионов куча дела, много работы и сильная загруженность. Вы получите деньги, доходы будут расти, но это все деньги, полученные упорным трудом.

Кроме того, Скорпионы могут начать новое дело или бизнес.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Скорпионов - карты 9 пентаклей и Сила

Скорпионы могут гордиться собой и своими достижениями. За что бы вы не взялись, все будет удаваться на славу.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Скорпион - карта 5 жезлов и Дьявол

В ноябре может повториться июньская ситуация, когда Скорпионам приходилось сражаться и отстаивать свою позицию. Возможно давление со стороны других людей.

Будут какие-то соблазны, на которые вы не поддадитесь.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Скорпионов - карта 9 пентаклей и Мир

Это карта изобилия и счастья. Скорпионы получат по заслугам.

Завершится один цикл жизни и состоится переход на следующий уровень. Вас повысят в должности, изменится статус, начнется новая жизнь, говорит гороскоп Таро.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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