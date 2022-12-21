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Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успех

21 декабря 2022, 05:30
Новый 2023 год у Рыб будет очень важным и насыщенным. Вы сильнее, чем вы думаете, и добьетесь успеха, будуте гордиться собой и окажетесь в центре внимания.
Гороскоп Таро 2023
Рыбы готовы идти дальше к новым вершинам и горизонтам, говорит гороскоп Таро 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила Таро прогноз для Рыб на весь 2023 год. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март для Рыб станет очень важным месяцем, поскольку в этот знак зодиака входит Сатурн - планета ответсвенности и дисциплины. Очень многие Рыбы в этот период заключат брак, родят ребенка, получат новый статус, откроют бизнес и, в целом, возьмут на себя новые обязательства.

Таро прогноз на январь 2022 для Рыб - карта 8 кубков

Вы готовы идти дальше к новым вершинам и горизонтам. Это может быть как физическая поездка или путешествие, так и смена работы или уход из каких-то отношений.

"Восьмерка кубков обычно говорит о том, что чего-то не хватает, и вы отправляетесь на эти поиски", - сказала специалист.

В целом, речь пойдет в январе о расширении картины мира.

Таро прогноз на февраль 2023 Рыбы - карты 5 пентаклей и Паж кубов

В феврале настроение у Рыб может испортиться, не исключена нехватка финансов. Стоит внимательно относиться к своим расходам. Прибыль будет очень маленькой.

Возможно Рыбы будут оплачивать обучение себе или своим детям, новые знания будут в радость.

Таро прогноз на март 2023 для Рыб - карта Справедливость

Если у вас есть оппоненты, конкуренты, судебные или юридические дела, то скорее всего они будут происходить в марте. Произойдут события, которые внесут гармонию в вашу жизнь. Рыбы будут колебаться, какое решение принять. Специалист советует не распыляться и сфокусировать свое внимание на чем-то одном.

Таро прогноз на апрель 2023 Рыбы - Туз мечей

Наступит ясность. Если какая-то ситуация была туманной, то теперь решение станет очевидным. Перед Рыбами откроются новые возможности.

Таро прогноз на май 2023 для Рыб - карта 9 пентаклей и Дьвол

Карта изобилия. Рыб ждет хороший финансовый месяц. Рыбы смогут позволить себе то, чего они хотят.

К вам могут прийти большие деньги. Но стоит быть острожными, поскольку есть риск манипуляций. Некоторые Рыбы получат важное предложение и хорошую должность.

Таро прогноз на июнь 2023 Рыбы - Императрица

Карта финансовый прибыли, красоты, изобилия, успехов в бизнесе. В первый месяц лета Рыб ждет стабильно хорошая ситуация. Если вы возьмете отпуск в июне, то получите максимум удовольствия.

Кроме того, Рыб ждет поддержка окружающих людей, выигрыш, хорошая новость.

Таро прогноз на июль 2023 для Рыб - карта 4 пентаклей

Финансовая ситуация будет стабильной. Рыбы будут больше копить деньги, чем тратить их. Благодаря финансовым накоплениям вы будете чувствовать себя уверенно.

Таро прогноз на август 2023 Рыбы - карта 8 жезлов

Август пролетит быстро. Будет много дел. Некоторых ждут поездки. То, чего вы ждали, вы получите.

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Очень харизматичный мужчина, яркий, активный (по гороскопу - Овен, Лев или Стрелец) сыграет роль в жизни Рыб в сентябре.

В первый месяц осени стоит начать вести активный образ жизни, например, заняться фитнесом.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Рыб - карта Сила

Вы сильнее, чем вы думаете, и в октябре вы этой поймете. Рыбы добьются успеха, будут гордиться собой и окажутся в центре внимания.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Рыбы - карта 5 мечей

Эта карта предупреждает Рыб о конфликте. Может сложиться ситуация, при которой вы рассчитывали на чью-то помощь, но в итоге придется разбираться самому.

Стоит опасаться слухов, сплетен и козней со стороны коллег.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Рыб - карты 5 пентаклей и Туз пенткалей

Карта нехватки ресурсов. Это могут быть как финансы, так и здоровье. Стоит поберечь себя, чтобы не заболеть, есть риск плохого самочувствия.

Также Рыбам может не хватать тепла, заботы и положительных эмоций.

Но в результате Рыбы притянут к себе и финансы, и удачу, и здоровье. Вы можете получить большую сумму денег, новую работу или хорошую возможность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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