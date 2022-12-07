Гороскоп Таро для Раков на 2023 год: в феврале - большая удача, в июне - исполнение желаний

В один из месяцев Раков ждет "обнуление" - вы начнете что-то новое и достигните успеха. В целом, в течение года будет много переездов и путешествий.

В феврале Раков ждет сюрприз, говорит гороскоп Таро на 2023 год / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Раков на весь 2023 год.

В январе Ракам стоит опасаться воровства и козней со стороны окружающих, а февраль откроет для представителей знака большие возможности. В апреле ждите радостное событие, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Рак - карта Дьявол

Карта означает привязанность, зависимость. Например, вас может не отпустить с работы начальник. В любви - это зависимые отношения. Кроме того, Дьявол означает алкоголь, что, вероятно, говорит о том, что праздники Раки могут отметить очень лихо. Также есть риск того, что придется обращаться в силовые структуры, например, в полицию.

Стоит опасаться воровства. Не исключено, что кто-то строит козни за вашей спиной.

Таро прогноз на февраль 2023 Рак - карта 8 пентаклей

В феврале представителей знака ждет работа, клиенты, доходы. Кто-то захочет улучшить свои профессиональные навыки.

Раки могут отправиться в путешествие в новое место. Вы можете начать что-то с нуля и это принесет хороший результат. Карты советуют не упустить шанс, вам крупно повезет.

Ждите сюрприз, кто-то или что-то вас удивит.

Таро прогноз на март 2023 Рак - карта 8 жезлов

События будут разворачиваться очень быстро. Внезапно могут приехать гости. Вы получите новость, которую давно ждете.

Таро прогноз на апрель 2023 для Раков - карта Король кубков и Колесница

Мужчина, мягкий по характеру, появится в жизни Раков. Ему вы сможете довериться.

Кроме того, в жизни Раков произойдет очень радостное и приятное событие.

Таро прогноз на май 2023 для Раков - карта 7 пентаклей

Доходы вырастут. Ваши инвестиции начнут давать плоды. В целом, месяц будет очень хорошим в отношении финансов.

В мае Раки могут начать сомневаться в себе и своих решениях, и это будет неправильно, говорит гороскоп.

Таро прогноз на июнь 2023 Рак - карта Маг

В первый месяц лета у Раков появятся ресурсы и возможности для достижения целей. Астролог советует помнить о том, что мысли материальны, поэтому важно думать позитивно, тогда все ваши желания сбудутся.

Таро прогноз на июль 2023 для Раков - карта Паж жезлов

Вы начинаете новый бизнес или получаете новые знания. Продвижение в любых делах будет довольно быстрым. Возможна поездка или путешествие.

В ситуацию будет внесена ясность. Раи могут окончательно разрешить какой-то конфликт или проблему;

Таро прогноз на август 2023 Рак - карта Туз кубков

В августе Раков ждет свадьба или приглашение на праздник. Вы получите хорошее предложение по работе. Свободные Раки найдут свою любовь.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Раков - карта 4 пенткалей

Месяц будет финансово стабильным. Раки получат доход, стабильную работу. Придется заниматься вопросами недвижимости. В финансовом плане вы будете чувствовать себя уверенно.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Раков - карта Башня

Планы разрушатся, что-то пойдет не так, как вы ожидали. Нужно иметь план "Б".

Есть риск травм и конфликтов в отношениях.

В плане финансов нужно будет потрудиться. Время прибыли еще не пришло.

В романтических отношениях все хорошо. Раков ждет влюбленность, роман, свидания.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Рак - карта Справедливость

В ноябре Раки могут подписывать юридические документы о браке, разводе, сделке и т.д. Это изменит жизнь к лучшему.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Раков - карта 8 мечей

Ракам захочется побыть в одиночестве. Не исключены ограничения, когда вы не сможете куда-то поехать. В декабре 2023 есть риск попасть в больницу.

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