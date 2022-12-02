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Гороскоп Таро для Овнов на 2023 год: изобилие, новая мечта и встреча с любимым человеком

2 декабря 2022, 09:48

Год у Овнов будет очень удачным и счастливым. Что ждет представителей этого знака зодиака в каждый месяц 2023 года, рассказала астролог Анжела Перл.

Гороскоп Таро на 2023 год
В 2023 у Овнов появится новая цель, говорит гороскоп Таро / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Овнов на весь 2023 год.

Начало года будет очень значимым месяцем для Овнов, будут происходить важные события, при этом возможны некоторые неясности. Впоследствии вы возьмете ситуацию под свой контроль. Самым неспокойным месяцем будет сентябрь, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Овен - карта Колесница

В первый месяц нового года представителей знака ждет поездка, путешествие или переезд из одного места жительства в другое.

Если вы не планируете никуда ехать, то тогда эта карта означает контроль. То есть Овны должны держать под контролем любую ситуацию и держать в узде свои эмоции. Решения стоит принимать с холодной головой.

Таро прогноз на февраль 2023 Овен - карта Умеренность

Нужно во всем знать меру, не торопиться. Возможно придется ограничить себя в чем-то. Карта говорит о том, что всему свое время. Есть вероятность, что придется чего-то подождать.

Таро прогноз на март 2023 Овен - карты Луна и Влюбленные

Эта карта говорит о неясности, страхах, тревогах. Овны могут растеряться, произойдут события, которые спровоцируют состояние неуверенности и ожидания.

Вероятнее всего Овны будут ждать встречи с любимым человеком. В деловых отношениях - это ожидание сделки, причем будет неуверенность, состоится ли заключение этого договора или нет.

Кто-то из Овнов встретит в марте свою любовь.

Таро прогноз на апрель 2023 для Овнов - карта Император

Овны почувствуют уверенность в себе. Вы можете получить новую должность или статус. Овны возьмут ситуацию в свои руки и будут сами принимать решения. У представителей знака появится новая цель или мечта.

Таро прогноз на май 2023 для Овнов - карта 4 желов

Карта стабильности. Вы можете купить недвижимость, оказаться в таком месте, где появится ощущение безопасности.

Также эта карта может означать предложение руки и сердца, брак, семейное торжество.

Месяц будет прибыльным. В финансовых делах ожидается продвижение.

Таро прогноз на июнь 2023 Овен - карта 10 кубков

Карта изобилия и радости, воссоединения семьи. В июне Овны будут эмоционально наполнены. У представителей знака все будет - и любовь, и семья, и деньги. Месяц будет максимально хорошим.

Таро прогноз на июль 2023 для Овнов - карта Королева пентаклей

Женщина (Телец, Дева или Козерог) будет помогать Овнам в июле. Это может быть мама, подруга, сестра, сотрудница. Не исключено, что эта женщина что-то пообещает, но исполнять обещанное будет очень долго.

Может заболеть член семьи, Овнам придется оказать помощь.

Таро прогноз на август 2023 Овен - карта Паж пентаклей

В августе к вам придут небольшие деньги. Придется потратиться на детей.

Возможно у Овнов появится новое дело. Если его развивать, то со временем оно начнет приносить неплохие деньги.

Астролог советует в августе соблюдать финансовый баланс.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Овнов - карта 8 мечей

В сентябре Овны окажутся в ситуации, когда будут опасаться осуждения людей и не будут знать, в каком направлении двигаться. На самом деле выход есть. Просто вы его не видите и предпочитаете не действовать.

В первый месяц осени возможны финансовые ограничения, ситуация будет шаткой, придется выкручиваться.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Овнов - карта 9 мечей

Какие-то мысли и переживания не дают вам покоя. Стоит взять свои эмоции под контроль. На самом деле все идет своим чередом и нужно просто подождать результат, говорит гороскоп.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Овен - карта Луна

В ноябре повторится ситуация, которая уже происходила в начале года. Снова придется подождать, чтобы впоследствии все разрешилось.

Что бы вы не задумали и не начали в октябре, в ноябре вы будете победителем. Овнов ждет триумф, вам будет, чем гордиться.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Овнов - карта Умеренность

Карта советует представителям знака умерить свой пыл и действовать постепенно. Не стоит торопиться.

В семье у Овнов будет царить гармония. Не будет никаких ссор и стрессов. Вы будете чувствовать себя спокойными и счастливыми.

Карта Умеренность повторяется у представителей знака несколько раз, что говорит о том, что год будет очень удачным, лишь временами могут возникать мелкие недоразумения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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