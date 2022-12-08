Гороскоп Таро для Львов на 2023 год: когда ждать подарки судьбы, а когда - хорошие деньги

В течение года Львам нужно будет следить за финансами, важно соблюдать баланс. Многих в 2023 году ждут приятные события в романтических отношениях.

В марте у Львов может исполниться желание, говорит гороскоп Таро 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Раков на весь 2023 год.

В январе карты советуют Львам отправиться в отпуск и отдохнуть. Июль будет очень хорошим месяцем в финансовом отношении. В ноябре нужно будет поставить последнюю точку в какой-то ситуации, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Лев - карта Отшельник

Львы захотят побыть в одиночестве, взять отпуск и уехать на время.

Январь - хороший месяц для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и сдать анализы, провести время в санатории. Также карты советуют заняться обучением.

Может открыться тайна, говорит гороскоп Таро. Львы будут много сомневаться перед принятием решения.

Таро прогноз на февраль 2023 Лев - карта 2 мечей

Если Львы не будут сомневаться и бояться, они смогут принять правильное решение и сделать шаг в нужном направлении.

Кроме того, в феврале Львы получат подарки судьбы.

Таро прогноз на март 2023 Лев - карта 2 пентаклей

Карта финансового баланса и перемен. Возможно Львы перейдут на новую работу, начнут сотрудничество, будут работать с клиентами.

В марте у вас может исполниться желание.

Таро прогноз на апрель 2023 для Львов - карта 3 жезлов

Львы определятся со своей целью и будут идти в направлении ее достижения. Возможно вы будете делать это вместе с группой людей.

Также Львы будут улучшать свои профессиональные навыки, которые принесут доход.

Таро прогноз на май 2023 для Львов - карта Суд

Кармическая карта, которая говорит о переменах в жизни. Львы могут получить очень значимую судьбоносную новость.

Представители знака могут принять важное решение, которое придет к вам как озарение.

Таро прогноз на июнь 2023 Лев - карта 2 пентаклей

В первый месяц лета нужно придерживаться финансового баланса: будут и доходы, и расходы. Карты советуют контролировать свой бюджет. Возможно заключение сделок.

Таро прогноз на июль 2023 для Львов - карта Туз пентаклей

В июле Львам придут хорошие деньги, говорит гороскоп Таро. Ждите прибыль, подарок. Перед вами может открыться хорошая финансовая возможность.

Также эта карта говорит о хорошем здоровье.

Таро прогноз на август 2023 Лев - карта Дурак (Шут)

В августе Львы начнут что-то с нуля, что-то новое, что-то, чего вы раньше не делали. Появятся новые планы и идеи, возможно они будут связаны с заграницей.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Львов - карта Туз кубков

В сентябре Львов ждет радостное событие и начало новой жизни. Возможно, вас пригласят на свадьбу, помолвку и т.д. Вас ждет предложение Вселенной, которое принесет счастье.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Львов - карта 2 кубков

Карта, которая говорит о любви, браке, помолвке. Получится помириться с людьми, с которыми Львы были в ссоре. У свободных Львов состоится романтическое знакомство, пары могут начать жить вместе.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Лев - карта 10 кубков

В ноябре нужно будет поставить последнюю точку, что-то завершить, закончить. Могут завершиться какие-то отношения - Львы решат, что им с этими людьми не по пути.

Что-то, что тянулось давно, придет к своему логическому завершению. Оживить это уже невозможно. Но перемены произойдут к лучшему.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Львов - карта Паж жезлов

В последний месяц года ждут новые начинания, приключения. Появится больше задора в жизни.

Астролог советует быть внимательнее к финансам - важно соблюдать баланс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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