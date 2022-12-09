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Гороскоп Таро для Дев 2023: какие сюрпризы приготовил каждый месяц нового года

9 декабря 2022, 17:11
Дев ждет очень хороший год, лишь один месяц может принести мелкие неприятности.  Будут и деньги, и счастье, и перемены, говорит гороскоп 2023.
Гороскоп Таро 2023
Гороскоп Таро 2023 говорит о том, что желания Дев исполнятся / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Дев на весь 2023 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, май будет довольно непростым месяцем для представителей знака, но уже летом ситуация изменится к лучшему - желания исполнятся, и Девам будет, что отпраздновать.

Таро прогноз на январь 2023 Дева - карта 2 жезлов и 6 жезлов

В первый месяц нового года у Дев появится желание расширить картину мира. Например, начать больше путешествовать, пойти учиться. Также может появиться вторая работа, расширится бизнес, будет больше коммуникаций с другими людьми.

Девы будут довольны теми переменами, которые произойдут.

Таро прогноз на февраль 2023 Дева - карта Королева жезлов

Женщина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Дев в феврале. Возможно придется заниматься больше ее делами и принять решение. Не исключено сотрудничество с яркой и харизматичной женщиной.

Таро прогноз на март 2023 Дева - карта Паж кубков

Ждите новостей от детей или о детях.

Некоторые Девы могут заняться обучением или начнут какую-то новую деятельность, которой нужно будет уделять много времени.

Таро прогноз на апрель 2023 для Дев - карта 9 жезлов и Дьявол

Карта кульминации - завершится какой-то процесс. Например, вы сдадите проект, получите диплом и т.д.

Некоторые Девы в апреле откажутся от вредных привычек и освободятся от зависимостей.

Есть риск столкнуться с государственными структурами (полицией, налоговой).

Таро прогноз на май 2023 для Дев - карта Луна и Паж пенткалей

В мае в жизни Дев будет ситуация неясности и ожидания. Дела будут продвигаться медленно.

Девы получат прибыль, но это будут небольшие деньги. Возможно, деньги на детей.

Если вам придется отстаивать свое мнение, не переживайте - вы выйдете победителем.

Таро прогноз на июнь 2023 Дева - карта 3 кубков и Звезда

В июне Дев ждет радостное событие, вам будет, что отпраздновать.

Кроме того, у вас исполнится желание или хотя бы появится реальный шанс для ее исполнения. Могут появиться новые мечты.

Таро прогноз на июль 2023 для Дев - карта Императрица и Император

У Дев появится свежая идея, которую они захотят воплотить в жизнь. В июле ждите прибыль и подарки. Сами Девы также захотят проявить щедрость.

Для некоторых представительниц знака эта карта может означать беременность. Свободные Девы встретят свою вторую половинку. Влюбленные пары будут много проводить время вместе и строить планы на будущее.

Таро прогноз на август 2023 Дева - карта 7 пентаклей

Карта работы и зарабатывания денег. Она говорит о росте - доходы будут увеличиваться, но нужно будет приложить усилия.

Девы могут получить новое предложение по работе, которое им будет очень по душе.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Дев - карта Звезда

Мечта, которая была у Дев в июне, воплотится в сентябре. В первый месяц осени исполнится желание. Например, вы можете получить на день рождения тот подарок, которого очень ждали.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Дев - карта 6 кубков

Девы встретятся с людьми, с которыми давно не виделись, что напомнит о времени, когда вам было очень хорошо и вы были счастливы. Вы получите приятную новость, подарок, комплимент.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Дева - карта Императрица

Ноябрь будет прибыльным месяцем. Вы будете чувствовать себя материально защищенными.

Девы получат мудрый совет, который им поможет. Карты советуют также слушать свою интуицию.

К Девам может прийти озарение, они поймут, как хотят жить и в каком направлении двигаться.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Дев - карта Смерть

Год закончится большими переменами. Закончится один цикл жизни и начнется новый. Если одна дверь перед Девами закроется, то обязательно откроется новая.

Специалист предупредила, что перемены в жизни Дев будут очень стремительными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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