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Гороскоп Таро для Близнецов на 2023 год: астролог назвала самый переломный и самый прибыльный месяцы

5 декабря 2022, 11:47

Май и июнь 2023 станут очень значимыми месяцами в жизни Близнецов. В марте есть риск заболеть, а закончится год триумфально, говорит гороскоп 2023.

Гороскоп на 2023 год, Анжела Перл
В январе на Близнецов прольется "золотой дождь", говорит гороскоп Таро / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Близнецов на весь 2023 год.

Год начнется очень хорошо - в январе на Близнецов прольется "золотой дождь". Март станет переломным месяцем для многих представителей знака. В мае у Близнецов закончится черная полоса и произойдут перемены к лучшему, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Близнецы - карты 3 кубков и 10 пентаклей

В первый месяц года Близнецов ждут встречи с друзьями, празднование, застолье. Также вы можете получить хорошую новость.

Месяц будет финансово удачным. Близнецы могут рассчитывать на доход. Возможно это будет прибыль членов семьи, но вы получите свою часть. Также ждите хороших подарков.

Таро прогноз на февраль 2023 Близнецы - карта Королева жезлов

Женщина (по гороскопу Овен, Лев или Стрелец) сыграет какую-то роль в вашей жизни.

Ждите новостей от детей. Некоторые Близнецы отправятся на обучение, также представители знака могут начать новое дело. Чтобы оно было успешным, придется потратить немало сил на развитие.

Таро прогноз на март 2023 Близнецы - карта 4 мечей

В марте будет пауза в делах. Вам нужно будет просто переждать, не стоит торопить события.

Есть риск заболеть. Лучше пройти обследование у врача.

В романтических отношениях - охлаждение и ревность. В целом, март будет переломным месяцем.

Таро прогноз на апрель 2023 для Близнецов - карта 7 кубков

В апреле представители знака будут больше мечтать, чем действовать. Будет некоторая неопределенность в целях и планах.

Карты советуют побороть свои страхи и сделать шаг вперед. Перед вами открыто много возможностей - вас просто сковывают ваши опасения.

Таро прогноз на май 2023 для Близнецов - карта Башня

Старая жизнь разрушится, планы изменятся. Перемены произойдут внезапно. Все ограничения исчезнут, говорит гороскоп.

Близнецов ждет движение вперед, переезд, поездка, эмиграция. Черная полоса закончится.

Таро прогноз на июнь 2023 Близнецы - карта Рыцарь мечей

Июнь станет очень быстрым месяцем. Жизнь начнет бурлить, события будут развиваться очень стремительно.

В первый месяц лета будет поставлена последняя точка, что-то закончится навсегда. Начнется новый очень хороший цикл жизни.

Таро прогноз на июль 2023 для Близнецов - карта 8 мечей

Вернется какая-то ситуация, которая происходила в апреле. Но в этот раз у Близнецов не будет страха и они будут готовы за себя постоять.

Больше стабильности войдет в вашу жизнь, в том числе и финансовой.

Таро прогноз на август 2023 Близнецы - карта 4 мечей

Близнецам нужно переждать время. Этот месяц хорош для отдыха и отпуска.

Вы можете отправиться в путешествие.

Таро прогноз на сентябрь 2023 для Близнецов - карты Королева мечей и 2 мечей

Близнецы будут высказывать свое мнение и заявлять о себе.

Анжела Перл советует представителям знака поверить себя и делать какие-то шаги, потому что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Близнецов - карта Паж кубков

Карта начинаний и детей. Близнецы получат хорошую новость о детях или начнут свое дело. Причем новое начинание будет очень вам нравиться и вы с удовольствием будете его развивать.

Месяц будет финансово стабильным, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Близнецы - карты Туз мечей и Звезда

Ситуация прояснится. Вы точно будете видеть направление, в котором нужно двигаться.

У Близнецов появится новая цель или мечта.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Близнецов - карта Паж мечей

Год закончится триумфом Близнецов. Вы закончите то, что начали в феврале, и будете гордиться собой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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