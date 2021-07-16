Гороскоп совместимости: кто ваш идеальный партнер по знаку Зодиака

Гороскоп совместимости для знаков Зодиака / pixabay

Если хотите прожить всю жизнь в любви, счастье и согласии со своей второй половинкой, тогда воспользуйтесь гороскопом совместимости и подберите свою идеальную пару по знаку Зодиака.

Овен. Овны очень энергичны и импульсивны, они редко думают о причинах и рассуждают о последствиях, они просто берут и делают, невзирая на преграды на их пути. Идеальная совместимость у Овна со знаками Огня - Львом и Стрельцом, также их притягивают абсолютно противоположные знаки Воздуха.

Идеальная пара: Лев, Стрелец, Весы и Водолей.

Телец. Телец очень искренний и страстный знак, но в то же время крайне упрямый, они не простят обмана и предательства, это может ранит их сердце навсегда. Идеальный партнер для чуткого Тельца - чувствительные Рыбы, которым они обеспечат стабильность и комфорт, а те, в свою очередь, помогут Тельцу развиваться духовно.

Идеальная пара: Рыбы, Козерог и Весы, Дева.

Реклама

Близнецы. Близнецам важно родство душ, возможность поговорить с партнером по душам - в этом они находят отдушину и вдохновение. Веселым общением и юмором жизнь Близнецам скрасят Весы или Водолеи.

Идеальная пара: Весы, Водолей, Лев и Стрелец.

Рак. Раки - очень чувствительный и эмоциональный знак Зодиака, поэтому рядом должен быть человек, который будет понимать их тонкую душевную организацию. Идеальны в этом плане Рыбы, так как они с Раком находятся в одной стихии и эмоциональном поле, Но Козерог и Близнецы также могут составить с ними весьма неплохой союз.

Идеальная пара: Рыбы, Козерог, Близнецы и Скорпион.

Лев. Идеальная пара для Льва - Овен, вместе они непобедимая сила, которая способна преодолеть на своем пути все преграды к счастью. Еще неплохой совместимостью со Львом обладают Стрельцы и Водолеи, ну или, на крайний случай, Весы.

Идеальная пара: Стрелец, Весы, Близнецы и Овен.

Дева. Девы очень практичны, поэтому ищут в своем спутнике либо схожие черты, как например, в Овне, либо, полную противоположность - Скорпион. В любом случае Деве главное испытывать сильное влечение к партнеру, а вот будет это схожий темперамент или подобный ей, уже не важно.

Читайте такжеГороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки Зодиака

Идеальная пара: Телец, Козерог, Скорпион.

Весы. Весы составят прекрасную пару Овну и смогут успокоить его темперамент, либо прекрасно дополнять яркого индивидуального партнера под знаком Близнецы. В любом случае Весы один из неприхотливых и разносторонних знаков, способных ужиться со многими представителями звездной плеяды, говорят астрологи.

Идеальная пара: Овен, Близнецы, Телец и Водолей.

Скорпион. Скорпион - самый неординарный и упрямый знак Зодиака во всем гороскопе, чтобы с ним ужиться нужно либо понимать его без слов, как это могут сделать Рыбы и другие Скорпионы, либо обладать способностью мириться с его характером.

Идеальная пара: Козерог, Рыбы, Скорпион и Телец

Стрелец. Эти четыре знака Зодиака смогут поддерживать в Стрельце интерес к жизни и не позволить ему скучать или погрязнуть в рутине серых будней. Неординарные поступки и спонтанные решения - это то, чего так не хватает степенному Стрельцу.

Идеальная пара: Овен, Лев, Близнецы и Водолей.

Козерог. Козероги никогда не размениваются в отношениях, они ищут надежного партнера для долгих и серьезных отношения. Этому знаку Зодиака важно, чтобы с партнером было интересно и всегда можно было поговорить на интеллектуальные темы.

Идеальная пара: Телец, Рак, Дева и Рыбы.

Водолей. Водолей - очень загадочный и довольно неоднозначный знак, поэтому ему подходят двойственные представители зодиака, которые в той или иной ситуации могут подстроиться под потребности прихотливого Водолея.

Идеальная пара: Близнецы, Весы, Рыбы.

Рыбы. Идеальную пару Рыбам составит представитель стихии Воды, так как они как никто другой понимают потребности этого чувственного и ранимого знака. С Рыбами очень непросто, их переменчивый характер и чрезмерная эмоциональность не терпит грубого обращения.

Идеальная пара: Рак, Скорпион и Рыбы.