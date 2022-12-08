glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

8 декабря 2022, 13:00
Астрологический прогноз на завтра расскажет, у кого будет удачный день, а кому придется разрываться между работой и домом.
Гороскоп на завтра 9 декабря 2022
Гороскоп на завтра 9 декабря 2022 / rabstol.net

Звезды и планеты изменили свое положение и выстроились таким образом, что представители Знаков Зодиака получат благоприятное время для решения проблем, а также смогут проявить активность, щедрость, чтобы в ближайшем будущем получить дивиденды от Вселенной. Гороскоп на завтра 9 декабря 2022 года советует сохранять спокойствие и не вступать в конфликты.

Гороскоп на завтра – Овен

День принесет максимум энергии и сил, а также способность выполнить множество дел. Гороскоп на завтра 9 декабря Овнам советует браться за любые дела и задачи, которые только появятся. Все удастся и принесет неожиданные плоды. При этом стоит сохранять спокойствие и самообладание.

Гороскоп на завтра – Телец

Представителями этого знака будет управлять желание что-то изменить в жизни. Гороскоп на завтра 9 декабря Тельцам рекомендует сделать перестановку в доме, украсить помещение к Новому году. Все это поможет изменить себя и свой взгляд на мир. В личной жизни Тельцов ожидает сложный период.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Пятница будет благоприятным днем для начала сложного дела, которое постоянно откладывалось. Гороскоп на завтра 9 декабря 2022 Близнецам советует проявить настойчивость и сдвинуть дело с мертвой точки. При этом не стоит перенапрягаться, лучше поберечь здоровье.

Гороскоп на завтра – Рак

Желание заняться уборкой дома и на работе, показать свою любовь к чистоте будет руководить Раками в пятницу. Не нужно идти у него на поводу, впадать в крайности, нужно лишь контролировать свои эмоции. Гороскоп на завтра 9 декабря Ракам советует не давить на любимого человека, а прислушаться к его мнению. Также стоит успокоиться и не принимать близко к сердцу мелочи.

Гороскоп на завтра – Лев

Пятница будет благоприятной для решения семейных и домашних вопросов. Лучше поговорить с близкими, собраться на семейный ужин. Гороскоп на завтра Львам советует не спорить и не дискутировать, чтобы не вступить в конфликт. Стоит согласиться на предложения окружающих, сохранить самообладание и хорошее настроение.

Гороскоп на завтра – Дева

Пятница будет отличным днем, когда можно взять работу на дом и побыть в одиночестве. Коллективный разум сегодня не для вас. Гороскоп на завтра Девам советует закончить все дела до вечера пятницы, чтобы не осталось ничего на выходные, не обращать внимание на мелкие преграды. Они не повлияют на результат.

Гороскоп на завтра – Весы

Волнение и стрессы – это два спутника для представителей этого знака на пятницу. Гороскоп на завтра для Весов рекомендует сконцентрироваться на одном деле и выполнять его, не стоит распыляться на мелкие задачи и просьбы. Сложности добавят усталость и лень. С ними придется бороться до вечера.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Звезды советуют Скорпионам заняться своим здоровьем, укрепить иммунитет, чтобы защитить себя от более серьезных проблем. Гороскоп на завтра 9 декабря 2022 рекомендует больше гулять, обогатить рацион фруктами и овощами, а также пропить курс витаминов. Если у вас есть хронические заболевания, стоит обратиться к врачу.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В пятницу идеи, замыслы и мечты представителей этого знака начнут исполняться. Не нужно торопить события все идет своим чередом. Гороскоп на завтра Стрельцам советует действовать последовательно и постепенно, чтобы получить превосходный результат. Можно расширить круг общения и деловые связи.

Гороскоп на завтра – Козерог

Представителям этого знака нужно проявить свою врожденную щедрость, активно помогать окружающим, давать советы. Однако гороскоп на завтра для Козерогов рекомендует спрятать им свое упрямство и прямолинейность, чтобы не навредить карьере. Вселенная вознаградит вас за усилия над собой и щедрость вдвойне.

Гороскоп на завтра – Водолей

В пятницу представителям этого знака нужно будет определиться, чем они будут заниматься. Гороскоп на завтра 9 декабря 2022 Водолеям прогнозирует расслабленный и спокойный день. Можно спокойно доделать рабочие дела, которые долго оставались не сделанными, построить планы на будущее. Также стоит принять решение о том, какой результат вы хотите получить – карьерный рост или отдых.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В последний день рабочей недели представители этого знака будут целеустремленными и энергичными. Может подкрасться лень, но ее нужно отогнать. Гороскоп на завтра для Рыб советует активно общаться, посещать различные встречи, знакомиться с людьми. Вскоре это общение принесет свои плоды.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:08

"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов жестко ответил Меркель насчет переговоров с РФ

13:00

Гороскоп на завтра 9 декабря: Овнам – энергия, Весам – стрессы, а Рыбам – лень

12:50

Несколько десятков псковских спецназовцев сгорели заживо: боец Нацгвардии рассказал об обороне Харькова

12:42

"Нет смысла возвращаться к диалогам": Елена Зеленская рассказала про общение с родственниками из РФ

12:17

"Маємо бути разом ми": Дорофеева и Кацурин выпустили совместный трек и клип на негоВидео

Реклама
12:17

Появилось видео, как больного Баскова водят под рукиВидео

11:49

Россия получила пинок под зад: Узбекистан отказался от "газового союза" с РФ

11:48

Это фиаско, диктатор: Путин стал "неудачником года" по версии PoliticoВидео

11:41

Гороскоп Таро для Львов на 2023 год: когда ждать подарки судьбы, а когда - хорошие деньгиВидео

11:20

"Начнется активизация войны": военный аналитик рассказал, чего ожидать от ВСУ зимойВидео

10:50

На фронте погиб украинский актер и участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко

10:50

Таролог рассказала, опасаться ли украинцам до конца декабря ракетных ударов враговВидео

10:40

"Будет Кобзону подковы ковать": ВСУ ликвидировали российского оккупанта-кузнеца

10:08

"Важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался": Шольц снова выступил за переговоры с ПутинымВидео

09:58

Кругом враги: русские пропагандисты до дрожи в коленках забоялись этнических украинцев и беженцевВидео

09:18

Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico

09:17

Как РФ выбирает дни для ракетных ударов по Украине: пояснение военного экспертаВидео

08:44

Четвертая волна мобилизации в ВСУ: адвокат рассказал, кто подлежит призывуВидео

08:37

"Пустые разговоры абсолютно безответственны": в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

08:30

Что нужно всегда говорить детям: вы удивитесь, вспомнив эти простые словаВидео

Реклама
08:15

Католическое Рождество 2022: когда празднуют и ждать ли выходногоВидео

08:14

Мы сами будет решать, какой русский город нам понадобитсямнение

08:00

ВСУ вернут Крым без боя, когда будут контролировать Мелитополь - Андрей Коваленко

08:00

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

07:51

Вся семья была на фронте: в боях за Украину погиб известный общественный и политический деятель

07:33

Полнолуние 8 декабря 2022: Близнецам - популярность, Скорпионам - ссоры, Тельцам - помощьВидео

07:02

В 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время - Зеленский

06:44

Путин готовится к затяжной захватнической войне с Украиной - ISW

06:34

Как российские либералы помогают империи прошлого убивать украинцевмнение

05:00

Ароматный напиток, который мы готовим дома: как вкусно и правильно заваривать чай

04:34

"Странно, что на полу": Волочкова без бюстгальтера показала, как ее "исцеляет" бородатый мужикВидео

04:05

Врежит дикий холод: синоптик предупредил украинцев о морозах до - 20ºВидео

03:30

Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супруговВидео

02:47

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги МадонныВидео

02:18

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судитьВидео

01:35

Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата КрымаВидео

01:30

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектахВидео

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

07 декабря, среда
23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

Реклама
22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять