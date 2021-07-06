Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе

Козерогов ждет головокружительный успех в карьере, говорит гороскоп на 7 июля 2021

7 июля 2021 года (27 лунный день) – очень двоякий день. Он принесет и положительные, и отрицательные энергии. В этот день можно найти ответы на многие вопросы благодаря интуиции. Могут появится новые планы, касающиеся карьеры и профессионального роста. А еще – кто-то сможет встретить новую любовь.

Гороскоп на среду – самый удачный для Козерогов и Весов, Ракам и Девам стоит быть сдержанней в эмоциях, чтобы не поссориться с родными и друзьями. Водолеи могут встретить свою половинку, а не повезет с новыми знакомствами одному из огненных знаков зодиака, сообщает supercook.ru.

Чего в среду ожидать водным знакам – Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Точный гороскоп на завтра: Рак

Вас ждет спокойный и довольно ленивый день. Но слишком сильно расслабляться не стоит. На смену радости могут прийти неудачи. Именно в этот день обострятся отношения с семьей. Звезды советуют сдерживать эмоции.

Гороскоп на 7 июля 2021 года – Скорпион

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Соблазны, обольщения и различные провокации – вот что вас ждет в течение дня. Если ваша интуиция предупреждает вас об опасности, то она вас не обманывает.

Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях и не принимайте приглашений от малоизвестных людей.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Рыбы

В этот день вы сможете достичь успеха в любых начинаниях и в разных областях. Нужно лишь заниматься одним делом целенаправленно и планомерно. Исключите суетливость и неустойчивость во взглядах. Больным людям рекомендуются лечебный массаж и водные процедуры.

Чего в понедельник ожидать земным знакам – Козерогам (22.12 – 20.01), Тельцам (21.04 – 20.05) и Девам (23.08 – 22.09)

Гороскоп на завтра для Тельца

В этот день следует избегать активных действий, неоправданного риска, соблазнов и искушений. По всей вероятности, сегодня вас будет окружать общий покой и созерцательность.

Не идите на поводу эмоций, иначе возможна ссора с друзьями. Вечером займитесь любимым хобби.

Гороскоп на 7 июля 2021 года – Козерог

На работе вас ждут приятные новости. Вы либо получите премию, либо повышение по службе. Если вам сделают заманчивое финансовое предложение – соглашайтесь. Результат оправдает ваши ожидания.

К слову, на рабочую сферу может повлиять личная жизнь. Отношения с партнером изменятся.

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Гороскоп на 7 июля 2021 – Дева

Не самый лучший день и для карьеры, и для личной жизни. Ваши амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к сложностям.

Звезды советуют не вмешиваться в споры, так как вас могут сделать виноватым.

Чего в среду ожидать воздушным знакам – Весам (24.09 – 23.10), Водолеям (21.01 – 18.02) и Близнецам (21.05 – 23.06)

Реальный гороскоп на завтра для Водолея

Этот день символизирует обновление. Благоприятна активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Многие одинокие Водолеи встретят свою половину.

Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Гороскоп на 7 июля 2021 года – Весы

В это день вы сможете горы свернуть, так как почувствуете небывалый прилив сил. Намеченные планы, контакты с партнерами, личные встречи принесут удачу и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или для финансового успеха. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Близнецы

Занимайтесь лишь привычной для себя работой. Не беритесь за новые начинания, не совершайте важных поступков, которые повлекут негативные последствия.

Если у вас есть должники, то этот день – не самое лучшее время для того, чтобы требовать исполнения обязательств. Также звезды не советуют и вам самим давать какие-либо обещания.

Чего в понедельник ожидать огненным знакам – Стрельцам (23.11 – 21.12), Овнам (21.03 – 20.04) и Львам (23.07 – 22.08)

Гороскоп на завтра для Стрельца

Избегайте активных действий и неоправданного риска. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. На работе вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Гороскоп на 7 июля 2021 года – Лев

С самого утра вас ждут новые знакомства. Но радоваться этому не стоит – вы можете встретить непорядочных людей. Будьте осторожны в общении.

Избегайте коллективной работы, активных действий и неоправданного риска. Ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии.

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Гороскоп на 7 июля 2021 – Овен

День несет двойственную характеристику. Утром вас будут подстерегать проблемы и неудачи, а вот во второй половине дня вероятен успех в профессиональной деятельности. Благоприятны супружеские отношения. Если захочется поговорит по душам, то выбирайте для такого общения лишь близких и тех, кому доверяете.

Астропрогноз для представителей всех стихий от эксперта

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что 7 июля 2021 года - очень гармоничный день для работы. Удачно сложится ситуация для решения вопросов с документами, для поездок и обучения.

"Целый день гармоничные энергии, комфортное общение как с женщинами, так и с мужчинами. Хорошо брать ответственность за свои слова и эмоции", - сказала эксперт.

При этом из-за напряжения Венеры и Сатурна возможна некоторая холодность в партнёрских отношениях, официоз, желание ограничить партнёра. Что касается финансов, то в этой сфере возможны задержки, отметила астролог.

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