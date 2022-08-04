УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазны

4 августа 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 5 августа 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 5 августа 2022 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться сомнительных предложений, кому предстоит неприятное общение, а кто может отправляться в путешествие.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет счастливчиком в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам стоит проявить самокритичность и рассудительность и проанализировать свои старые ошибки. Это поможет избежать неприятностей и выработать правильную тактику достижения желаемого. Смотрите в оба, ваши недоброжелатели могут активизироваться, однако действовать будут исподтишка, пытаясь подобраться к вам с помощью лести и комплиментов. Вы сможете завязать новые интересные знакомства, однако рассчитывать на серьезное продолжение не стоит. Все ограничится флиртом.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцы могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере. Важно правильно оценивать свои силы, проект, который мог поначалу показаться легким, может стать источником проблем. Найти выход из сложившейся ситуации получится не сразу. На ваши плечи упадет груз чужих ошибок, возможно, вам придется их исправлять, жертвуя собственным временем. Родственники могут разочаровать Тельцов своими поступками.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам в пятницу стоит придерживаться четкого плана и проверенными методами. Эксперименты сегодня могут сыграть с вами плохую шутку. Интуиция отдыхает, поэтому больше прислушивайтесь к голосу разума и логике. Возможны денежные затруднения, убытки и непредвиденные расходы. С новыми знакомыми стоит проявить осторожность. Стоит узнать человека и его намерения получше, за маской доброжелательности могут скрываться бесчестные намерения.

Читайте такжеГороскоп на август 2022: как одеваться знакам, чтобы привлечь в жизнь позитив и благополучие

Гороскоп на завтра – Рак

Не самый простой день для Раков. В пятницу вам предстоит заниматься делами, к которым совершенно не лежит душа, исправлять последствия ошибок других. Найти общий язык с окружающими будет трудно. Даже ваши союзники могут неприятно удивлять непониманием. Денежные поступления могут задерживаться, и это нарушит ваши планы и подпортит настроение.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день Львам улыбнется денежная удача. Не исключено повышение заработной платы или солидные денежные поступления. В профессиональной деятельности выпадает шанс добиться больших успехов, и обставить конкурентов. Вы полны жизненной энергии и энтузиазма, которые помогают преодолевать трудности на пути к достижению задуманного. Звезды сулят судьбоносную встречу.

Гороскоп на завтра – Дева

Этот день принесет Девам много трудностей и забот. Вам придется браться за выполнение задач, которые не вызывают интереса, монотонную рутинную работу. Не исключено, что на протяжении дня вам придется не раз столкнуться с неприятными людьми и это общение не принесет удовольствия. Накопившийся негатив может спровоцировать разногласия с близкими, не позволяйте эмоциям брать верх над собой.

Читайте такжеСтыдно до ужаса: слабые стороны, о которых знаки зодиака предпочитают молчать

Гороскоп на завтра – Весы

Для Весов день обещает быть удачным, однако для этого не стоит ожидать от окружающих слишком многого. Не стоит полагаться на счастливый случай, чтобы достичь успеха нужно рассчитывать только на собственные силы. Самостоятельная работа поможет достичь наилучших результатов. Ваша готовность идти на компромиссы укрепит отношения со второй половинкой.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Этот день принесет Скорпионам перемены в деловом окружении. И их инициатором будете вы сами. Прислушиваясь к подсказкам интуиции вы принимаете решения, о которых не приходится жалеть. Благоприятный день дл решения финансовых вопросов, удачными будут и крупные покупки.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцы сегодня смогут добиться больших успехов, не прикладывая особых усилий. Все что нужно, это твердо отстаивать свою точку зрения и быть верными своим принципам. Стоит прислушаться к советам людей, чьему мнению вы доверяете. Некоторые ваши союзники могут разочаровать вас своими действиями, однако вы не будете сожалеть о такой потере. Благоприятный день для поездок, смена обстановки принесет вам массу позитивных эмоций.

Читайте такжеПроблемы и неприятности на каждом шагу: 4 знака зодиака вступят в полосу неудач на три месяца

Гороскоп на завтра – Козерог

В этот день Козероги полны энтузиазма и берутся за самые сложные задачи, достигая успехов. Ваша целеустремленность помогает реализовать свои идеи и достичь желаемого. Хороший день для общения, вы сможете наладить деловые отношения и начать сотрудничество. Не стоит давать обещаний родственникам, можете попасть в неловкую ситуацию и выставить себя ненадежным человеком.

Гороскоп на завтра – Водолей

С самого утра Водолеям может подпортить настроение неприятное событие личного характера. Человек, которому вы доверяли, может проявить себя с другой стороны. Известия о близком может заставить вас понять, что вы ошибались в суждениях и ожиданиях. Можно добиться успехов в профессиональной деятельности, но для делового общения пятница не самый лучший день. Вы склонны верить сомнительным обещаниям.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбам стоит проявить осторожность и предусмотрительность. Это поможет избежать неприятного общения и сомнительных проектов, которые не принесут ничего, кроме проблем и неудач. Советы компетентных людей помогут выбрать правильный путь и избежать ошибок. Свободные Рыбы могут не рассчитывать на серьезные отношения, вас ждет мимолетное увлечение. Семейным не стоит поддаваться опасным соблазнам.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:31

Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

13:17

Теракт в Оленовке со взрывом пленных украинских военных организовывало путинское ЧВК "Вагнер" – СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

12:59

РФ накрыла Торецк из артиллерии: 12 погибших и раненых, пострадали детиВидео

12:55

Гусеница или сарделька: Слава Каминская напрашивается на комплименты

Реклама
12:52

Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине: Кучма заявил, что Запад может остановить РФВидео

12:47

СМИ рассказали о связи львовского губернатора Козицкого с Медведчуками

12:42

Запуск накопительной пенсии зависит от конца войны: в Минсоцполитики назвали возможные срокиВидео

12:31

У Зеленского назвали главные аргументы для успешных переговоров с РФВидео

12:28

Горячая поддержка фронта от тыла актуально

12:04

"Пусть не рассказывают сказки": Зибров разругал Полякову и Ефросинину за языковой скандалВидео

12:00

В Донецке был "прилет" по залу, где прощались с террористкой "Корсой": есть погибшиеВидео

11:59

Десантники ВСУ "покрошили" оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеиВидео

11:50

Потери, решение кармических задач и тяжелые мысли: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

11:30

"Не рассчитывайте, что скоро Путин умрет или санкции убьют РФ": Кучма заявил, что война не закончится быстроВидео

11:29

Ответ на агрессию РФ: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

11:18

Мобилизация в ВСУ: кто может повторно получить повестку в военкомат

10:53

Пленный майор РФ о повальном дезертирстве оккупантов: "От батальона ничего не осталось"Видео

10:51

Крест человеческих страстей и время тяжелых решений: чего ждать украинцам в августе - астрологВидео

10:43

Отправить на Донбасс и публично извиниться: российских "несогласных" звезд шантажируют увольнениями

Реклама
10:41

"Остались без рук и ног, теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "предателей" на ХерсонщинеВидео

10:20

Ударила сковородкой и засунула в помойку: в Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины

09:57

За 11 минут - 7 самолетов: подполковник ПВО рассказал об уничтожении эскадрильи РФ над КиевомВидео

09:55

Нашел свою смерть за две тысячи км от дома: ВСУ ликвидировали оккупанта из Нефтекамска

09:44

Охота на редкого зверя: ВСУ под Харьковом уничтожили российского "Змея Горыныча"Видео

09:39

"Медленное, скучное, тихое наступление": Арестович рассказал, как ВСУ будут освобождать ХерсонщинуВидео

09:34

Ладу - на могилу вместо камня: Макаревич рассказал, почему россиянам нужен врачВидео

09:32

Гречка по 100 гривен: в чем причина рекордных цен и когда ждать падения стоимостиВидео

09:01

Не на Донбассе: Арестович рассказал, где на самом деле РФ готовит наступлениеВидео

08:59

ВСУ уничтожили подполковника, командира батальона "элитных" войск РФВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2022: Тельцам – денежная удача, Весам – сплетни, Водолеям – недругиВидео

08:51

Ответы на важнейшие вопросы о войнемнение

08:31

Зеленский ищет прямого диалога с Си Цзиньпином, чтобы положить конец войне в Украине - СМИ

08:30

Защита от усталости и депрессии: самый полезный виноград и его невероятные свойстваВидео

08:13

Штурм РФ нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил на четырех направленияхВидео

08:00

Сладкая жизнь: чем полезен нектарин и кому нужно его естьВидео

07:47

"Это путинская капитуляция": в ОП объяснили, зачем Путину "мир" и почему переговоров не будет

07:10

"Мы - перед затишьем": Арестович предупредил о сложном периоде войны в ближайшую неделюВидео

06:56

Украина до сих пор не разорвала дипотношения с Беларусьюмнение

06:38

ВСУ уничтожили в Чернобаевке пункт управления войск Черноморского флота РФВидео

Реклама
05:46

Характер человека по цвету: что о вас расскажет ваш нелюбимый оттенок

05:05

Разжарит до +38°: украинцы узнали сроки новой атаки настоящего пеклаВидео

04:34

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

04:02

Вызов сантехника неизбежен: 6 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

03:30

Спатифиллум будет цвести круглый год: три копеечных средства, которые любит "женское счастье"

02:34

Проживете душа в душу: 3 знака зодиака – идеальные партнеры для бракаВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, когда именно ВСУ прорвут фронт с оккупантами

01:44

Дженнифер Лопес показала свою настоящую фигуру в купальнике без ретуши

01:35

Ударят молнии и сорвется ветер: синоптики предупредили о сильном штормеВидео

00:51

Приметы на 4 августа: 3 запрета нельзя нарушать в день Марии Магдалины, чтобы беду в дом не впуститьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять