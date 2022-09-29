УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньги

29 сентября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 30 сентября 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 30 сентября 2022 расскажет, кому из знаков звезды сулят судьбоносную встречу, кто должен принять важное решение, а кому не стоит откровенничать с окружающими.

О том, какие щедрые подарки судьбы приготовил для представителей зодиакального круга второй месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

Не самый простой день для Овнов. Обстоятельства будут складываться не в вашу сторону, поэтому нужно проявить самообладание и не опускать руки перед лицом трудностей. Контролируйте свои эмоции, неосторожное слово может вызывать обиды дорогих людей.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцы должны сделать первый шаг в примирении с близкими людьми. Если с кем-то в последнее время напряженные отношения, самое время откровенно поговорить и прояснить ситуацию. Важно сохранять позитивный настрой, не позволяя негативу брать над собой верх.

Читайте такжеГороскоп на 1 октября 2022: Близнецам – потери, Львам – обиды, Рыбам – деньги

Гороскоп на завтра – Близнецы

С самого утра Близнецы полны жизненных сил и энергии. Ваше хорошее настроение привлекает к вам новых людей. Вы легко завязываете знакомства, никто не сможет устоять перед вашим обаянием и шармом. Звезды сулят судьбоносную встречу с человеком, который может изменить вашу жизнь.

Гороскоп на завтра – Рак

В пятницу Ракам стоит прислушаться к советам родственников и близких людей. Возможно, так вы сможете найти разумное решение и выйти из сложившейся ситуации. Ваши коллеги также могут поделиться ценными идеями и стать вашими союзниками в новых проектах.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам в этот день стоит придержать язык за зубами. Не слишком откровенничайте с окружающими, ваши завистники не дремлют и только ждут момента, чтобы вставить вам палки в колеса. Поделиться радостной новостью можно только с самыми близкими людьми.

Читайте такжеПритянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня Девам предстоит принять важное решение, которое окажет влияние на дальнейшее профессиональное будущее. Не торопитесь и хорошо обдумайте все возможные последствия. Спокойствие и сдержанность станут вашим залогом успеха.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам в пятницу стоит взять дополнительный день отдыха и как следует расслабиться, оставив работу за порогом. Вам необходимо восстановить свои запасы энергии, так как вскоре вас ждет интересное дело, которое потребует немалых вложений.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Этот день принесет Скорпионам немало приятных моментов и событий. Благоприятное время для проведения деловых встреч и переговоров, вы с легкостью убеждаете окружающих в своей правоте. Во второй половине дня возможны романтические знакомства.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцам стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Любая ошибка может обернуться серьезными неприятностями. Просчеты могут отразиться на вашей работе и повлиять на карьерные достижения не в лучшую сторону. Рассчитывайте только на себя, и вы добьетесь наилучших результатов.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам стоит заняться выполнением дел, которые давно откладывались в долгий ящик. Не стоит тянуть с этими обязанностями. Удачный день для переговоров и заключения сделок. Во второй половине дня не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни .

Гороскоп на завтра – Водолей

В пятницу Водолеев ждет интересное общение и встречи с близкими людьми и старыми друзьями. Это подарит массу положительных эмоций. Благоприятное время и для новых знакомств, отправляйтесь на свидание, вы отлично проведете время.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыб порадуют небольшие денежные поступления. Отправляйтесь за покупками и побалуйте себя и близких приятными мелочами. Подймайте о себе и своих желаниях, пришло время пойти у себя на поводу и заняться тем, что вы действительно хотите.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:01

Готовится вторжение? РФ перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных - разведка

13:00

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

12:56

"На недельку, до второго": исполнитель песни Комарово Игорь Скляр едет воевать за РФ

12:53

"Это было роковое решение" Путина свергнут с поста из-за мобилизации – ЖдановВидео

12:47

"Большинство из вас поддерживает войну": в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиянВидео

Реклама
12:39

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

12:23

Вместо одежды - позолота: Гвинет Пэлтроу полностью разделась для известного глянца

12:15

"Били до ран и крови": Демин шокировал рассказом о детстве

12:04

Майор попал под обстрел: в Украине ликвидирован российский оккупант Курбанов

12:00

Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб - РезниковВидео

11:41

Мобилизация в России полностью похоронит путинский режим - ЖдановВидео

11:41

"Кто-то наврал": результаты "референдума" РФ фальшивые - ошибку заметил внимательный математикВидео

11:31

Умер автор хита Gangsta’s Paradise - 59-летний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Козерогам - трагическое известие, Рыбам - ссора, Водолеям - поездкаВидео

11:05

Оккупанты ударили кассетными бомбами по Днепропетровской области: пострадали 15 человек

10:53

"От батальона 10 человек осталось": оккупанты жалуются на катастрофические потери в УкраинеВидео

10:04

СМИ выяснили, что Путин пообещал Ирану за военную помощь

09:58

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

09:57

Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ "покрошили" россиян вместе с бронетехникойВидео

09:46

Путин признал проигрыш российской армии в Украине - ЖдановВидео

Реклама
09:19

Взрывчатку заложили в авто: в Мелитополе партизаны взорвали Ланос с предательницейВидео

09:09

Немецкая ПВО закроет небо: Германия передаст Украине четыре системы IRIS-T вместо однойВидео

08:58

Гороскоп на сегодня 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

08:42

На войну "загребли всех": эксперт назвал главные провалы мобилизации в РоссииВидео

08:22

Танк и три КамАЗа снарядов: житель Черниговщины передал ВСУ вражеской техники на целое подразделение

08:15

Ультиматум посреди войнымнение

07:57

РФ нанесла мощный ракетный удар по жилым домам Днепра: среди погибших и раненых – детиФотоВидео

07:29

В Ирландии 8-летняя украинка получила до 70 ножевых ранений, ее мать нашли без сознания - СМИ

07:05

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

06:50

Поражение РФ в Лимане неизбежно: аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ

06:24

Борьба за один-единственный окопмнение

06:10

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

06:00

Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

05:27

"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

05:20

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и бедыВидео

05:20

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

05:00

Лукашенко хочет договориться с Путиным о передаче Беларуси ядерного оружия – ПономаревВидео

04:40

В Украине "взлетели" цены на популярный овощ из борщевого набора: в чем причинаВидео

04:00

Хозяйки кладут в бачок унитаза носок с мылом: чистота и приятный запах сохранится надолго

03:23

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любвиВидео

Реклама
03:20

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

02:41

Жадная до роскоши сорока: капризная герцогиня Меган Маркл выжила ассистентку из-за дорогих подарков

02:10

"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – экспертВидео

01:33

Надежда Мейхер засветила пышный бюст и крепкий тыл, обтянутые сверкающим шелком

00:51

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

28 сентября, среда
23:51

"Движение уже не остановить": оккупантов ждет "котел" в районе Лимана - АрестовичВидео

23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять