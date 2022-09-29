Гороскоп на завтра, 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньги

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Гороскоп на 30 сентября 2022 расскажет, кому из знаков звезды сулят судьбоносную встречу, кто должен принять важное решение, а кому не стоит откровенничать с окружающими.

О том, какие щедрые подарки судьбы приготовил для представителей зодиакального круга второй месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

Не самый простой день для Овнов. Обстоятельства будут складываться не в вашу сторону, поэтому нужно проявить самообладание и не опускать руки перед лицом трудностей. Контролируйте свои эмоции, неосторожное слово может вызывать обиды дорогих людей.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцы должны сделать первый шаг в примирении с близкими людьми. Если с кем-то в последнее время напряженные отношения, самое время откровенно поговорить и прояснить ситуацию. Важно сохранять позитивный настрой, не позволяя негативу брать над собой верх.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

С самого утра Близнецы полны жизненных сил и энергии. Ваше хорошее настроение привлекает к вам новых людей. Вы легко завязываете знакомства, никто не сможет устоять перед вашим обаянием и шармом. Звезды сулят судьбоносную встречу с человеком, который может изменить вашу жизнь.

Гороскоп на завтра – Рак

В пятницу Ракам стоит прислушаться к советам родственников и близких людей. Возможно, так вы сможете найти разумное решение и выйти из сложившейся ситуации. Ваши коллеги также могут поделиться ценными идеями и стать вашими союзниками в новых проектах.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам в этот день стоит придержать язык за зубами. Не слишком откровенничайте с окружающими, ваши завистники не дремлют и только ждут момента, чтобы вставить вам палки в колеса. Поделиться радостной новостью можно только с самыми близкими людьми.

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Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня Девам предстоит принять важное решение, которое окажет влияние на дальнейшее профессиональное будущее. Не торопитесь и хорошо обдумайте все возможные последствия. Спокойствие и сдержанность станут вашим залогом успеха.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам в пятницу стоит взять дополнительный день отдыха и как следует расслабиться, оставив работу за порогом. Вам необходимо восстановить свои запасы энергии, так как вскоре вас ждет интересное дело, которое потребует немалых вложений.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Этот день принесет Скорпионам немало приятных моментов и событий. Благоприятное время для проведения деловых встреч и переговоров, вы с легкостью убеждаете окружающих в своей правоте. Во второй половине дня возможны романтические знакомства.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцам стоит быть предельно внимательными и аккуратными. Любая ошибка может обернуться серьезными неприятностями. Просчеты могут отразиться на вашей работе и повлиять на карьерные достижения не в лучшую сторону. Рассчитывайте только на себя, и вы добьетесь наилучших результатов.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам стоит заняться выполнением дел, которые давно откладывались в долгий ящик. Не стоит тянуть с этими обязанностями. Удачный день для переговоров и заключения сделок. Во второй половине дня не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в жизни .

Гороскоп на завтра – Водолей

В пятницу Водолеев ждет интересное общение и встречи с близкими людьми и старыми друзьями. Это подарит массу положительных эмоций. Благоприятное время и для новых знакомств, отправляйтесь на свидание, вы отлично проведете время.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыб порадуют небольшие денежные поступления. Отправляйтесь за покупками и побалуйте себя и близких приятными мелочами. Подймайте о себе и своих желаниях, пришло время пойти у себя на поводу и заняться тем, что вы действительно хотите.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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