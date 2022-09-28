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Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасность

28 сентября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 29 сентября 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 29 сентября 2022 расскажет, кто из знаков будет переживать финансовые затруднения, кто должен отказаться от поездок, а кому вселенная поможет исполнить заветное желание.

О том, кто из представителей зодиакального круга в средине осени сможет поправить финансовое положение, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день эмоциональный фон Овнов будет нестабильным. Любая мелочь может выводить из себя. Общение с людьми, даже самыми близкими, нужно свести к минимуму, чтобы избежать споров и разногласий. В одиночестве вы сможете расставить мысли и чувства по полочкам и стабилизировать внутреннее состояние.

Гороскоп на завтра – Телец

В четверг Тельцам не стоит взваливать на свои плечи слишком много работы. Совет близких друзей или людей, которым вы доверяете, может помочь решить возникшую проблему. Не стоит торопиться с решениями, принимайте их спокойно и рассудительно. Откройте свое сердце новому и необычному.

Читайте такжеГороскоп на 30 сентября 2022: Овнам – обиды, Львам – зависть, Рыбам – деньги

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецов сегодня больше всего будут занимать вопросы материального характера. Не исключены финансовые затруднения и непредвиденные траты. Возможно, вы задумаетесь о смене работы и даже деятельности. Или просто найдете источник дополнительного дохода.

Гороскоп на завтра – Рак

Удачный день ждет Раков. Ваше давнее желание может сбыться, однако будьте осторожны, мысли сегодня быстрее скорости света. Ваши поступки и мысли могут определить ваше дальнейшее будущее, поэтому постарайтесь провести день на позитиве. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на завтра – Лев

Сегодня Львам нужно больше общаться с людьми и быть на виду. Благоприятный день для укрепления или установления деловых связей. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и заявить о себе. Не стоит отсиживаться на лавке запасных, продемонстрируйте на что способны. Улыбнется Львам и финансовая удача, вы сможете получить больше, чем планировали.

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Гороскоп на завтра – Дева

Этот день порадует Дев массой приятных событий и хороших новостей. Настроение не подводит, вы полны энергии и жизненных сил и сможете не только справиться со своими обязанностями, но и помочь окружающим. Во второй половине дня любимый человек порадует неожиданным сюрпризом.

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день Весы могут решиться на разговор с начальством. Сохраняя спокойствие и аргументируя свои доводы, у вас есть шанс выйти победителем из этого спора. В общении с близкими людьми также стоит держать эмоции под контролем, иначе грозите испортить отношения.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В четверг Скорпионам не следует попусту растрачивать свои силы и энергию на пустяки. Их может не хватить на действительно важный проект, который потребует предельной концентрации. Будьте осторожны с деньгами, лучше умерить траты, чтобы не остаться на мели.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день удача улыбнется Стрельцам, которые находятся в поисках работы. Вы сможете найти вакансию мечты, с хорошими условиями труда. На рабочем месте вы сможете проявить свои профессиональные качества и сильные стороны. Не исключено и повышение по служебной лестнице.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги в этот день могут быть подвержены плохому настроению. Вы склонны перебирать в голове события прошлого и акцентировать внимание на самых негативных моментах. Вы склонны думать о людях, с которыми больше не вместе и ностальгировать по минувшему. Отвлечься от осенней меланхолии поможет общение с близкими.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день успех Водолеев будет зависеть от сообразительности и смекалки. Однако ключами вашего успеха становятся честность и искренность как в профессиональных, так и в личных отношениях. Сегодня стоит отказаться от дальних поездок. Они могут быть опасными и обернуться неприятностями.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Фокус внимания Рыб в четверг будет направлен на сферу личных отношений. Проявив инициативу, вы сможете привлечь внимание объекта вашей симпатии. Отправляйтесь на свидания, вас ждут незабываемые встречи. Возможна поездка, которая принесет массу новых ярких впечатлений.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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