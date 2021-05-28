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Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы

28 мая 2021, 01:43

Одному знаку грозят боли и мучительные сновидения, отмечается в прогнозе.

Победы в субботу прогнозируются Рыбам
Победы в субботу спрогнозированы Рыбам / flickr.com/elboogi

Для знака Зодиака Рыбы гороскоп на 29 мая 2021 года – субботу, 29 мая и 18 лунный день, самый положительный. Рыбам спрогнозирован успех в поездках и личные, творческие и деловые победы.

Весам грозит "утечка" крупной суммы, а Тельцы могут рассчитывать на воплощение справедливых снов, говорится на supercook.ru.

Близнецов предупредили о возможных мучительных снах и головных болях.

Чего в субботу ожидать представителям воздушной стихии – Водолеям (21.01 – 18.02), Близнецам (21.05 – 23.06) и Весам (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 мая 2021 года для Весов

Все еще не стоит рассчитывать на то, что на вашей стороне будут звезды. Уровень жизненной энергии может серьезно снизиться из-за большого количества работы и беспокойного образа жизни. Если вы делаете что-то новое – готовьтесь к преградам. Вы можете иначе посмотреть на цели, которые наметили. Можно лишиться крупной суммы.

Точный гороскоп на завтра – Водолей

Постарайтесь распланировать день как можно правильнее. Если хотите, чтобы результаты были отличными, – покажите отличную деловую хватку и не теряйте решительность. На здоровье могут очень негативно повлиять физические нагрузки и риск. Стоит посвятить время полноценному отдыху.

Гороскоп на 29 мая 2021 – Близнецы

Готовьтесь к тому, что день будет критическим. Грозит домашняя и рабочая нестабильность. Не гоняйтесь за пустыми проектами, постарайтесь трезвым взглядом смотреть на то, что вас окружает. В делах, связанных с коммерцией, не стоит проявлять активность. Возможно, препятствия не будут преодолены.

Постарайтесь избегать противостояний. Не нужно пытаться навязать кому-либо свою позицию. Настроение может бросать со стороны в сторону, сновидения могут быть мучительными. Может болеть голова. Из-за своей чувствительности вы можете стать раздражительными и неуравновешенными. Не рискуйте в интимной сфере и не позвольте страсти разбушеваться.

Чего в субботу ожидать представителям земной стихии – Козерогам (22.12 – 20.01), Девам (23.09 – 23.10), Тельцам (21.04 – 20.05)

Гороскоп на 29 мая 2021 года для Тельца

Можете продолжать двигаться к той цели, которую перед собой поставили. Работайте над уже начатыми делами. Можно копить деньги. Возможно, придется решаться на какие-то важные шаги. Готовьтесь к ловушкам – вы все можете преодолеть. Из-за посиделок с друзьями возможно "похудение" кошелька. Ожидается исполнение справедливых снов.

Реальный гороскоп на завтра – Козерог

Может выпасть деловой шанс – возможно, вы сможете заняться чем-то другим. Вы можете обрести новый источник дохода. Принимайте решения, основываясь на собственном мнении. Не время прислушиваться к тому, что говорят близкие. После обеда есть шанс победить в конфликте – нужно будет вовремя изменить поведение.

Гороскоп на 29 мая 2021 – Дева

Можно пробудиться и улучшиться. Прислушивайтесь к голосу интуиции, не бойтесь нестандартных действий. Можно открыть новые источники дохода. Трудная ситуация не станет безвыходной – главное вовремя изменить поведение. Дела, которые были начаты, могут стать удачными.

Чего в субботу ожидать представителям огненной стихии – Стрельцам (23.11 – 21.12), Львам (23.07 – 22.08), Овнам (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 мая 2021 года для Стрельца

Будет расти уровень оптимизма и сексуальной энергии. Ваших жизненных сил будет становиться больше. Мужчинам может что-то преподнести близкий человек, светит позитивная новость. Ждите внимания со стороны прекрасного пола. Пока не стоит активничать на любовном фронте, вы можете запутаться.

Женщинам спрогнозирован творческий подъем, не сопротивляйтесь порыву. Можно обрести новый источник дохода.

Точный гороскоп на завтра – Овен

Можно показать свой творческий потенциал, вы способны пробудиться. Творческие люди смогут свободно самовыражаться. Бизнесмены могут столкнуться с препятствиями. С преградами можно справиться – нужно быть упорными и трезвым взглядом смотреть на ситуации с разных сторон.

Женщинам на любовном фронте светят встречи. Мужчины могут попасть в творческий поток – можно делать нестандартные шаги и рисковать. Возможно, деньги начнут "капать" в кошелек из нового источника.

Гороскоп на 29 мая 2021 – Лев

Если вы человек творчества – готовьтесь к позитивному дню. Вы сможете в полной мере самовыразиться. Чиновникам грозят преграды, чтобы их преодолеть, нужно быть проницательными, упорными и оценивать ситуации с разных сторон. Женщины могут рассчитывать на встречи на любовном фронте. Новые встречи могут перерасти в что-то продолжительное и серьезное.

Чего в субботу ожидать представителям водной стихии – Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03), Скорпионам (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 мая 2021 года для Рака

Готовьтесь к тому, что нужно будет пойти на важные шаги. Подумайте над тем, что вам не нравиться в партнерах – стоит искать пути исправления ситуации. Дообеденное время не подходит для делового общения. Состояние здоровья должно быть не на последнем плане. Стоит помнить о правильном питании. Если день будет спланированным, а вы не потеряете собранность – вечером ждите удовлетворения собой.

Реальный гороскоп на завтра – Рыбы

Хороший день для путешествий и поездок, связанных с делами. У вас станет намного больше жизненных сил. Если есть возможность – отправьтесь куда-то – вам светят деловые, творческие и личные победы и приключения. Людям в возрасте не стоит пытаться скакнуть выше головы. Ваши сны могут предсказать будущее.

Гороскоп на 29 мая 2021 – Скорпион

Возможно, вы не увязнете в суете, которая вас будет окружать. Подальше от суеты можно трезво взглянуть на то, что творится, и решиться на важные шаги.

Хорошенько обдумайте то, что вам не нравится в окружающих, – а потом все это стоит спокойно обговорить. Если хотите достичь успеха – займитесь индивидуальным творчеством.

гороскоп 2021
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