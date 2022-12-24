glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссоры

24 декабря 2022, 15:55
Астрологический прогноз на завтра 27 декабря расскажет всем знакам зодиака, какой будет последняя неделя 2022 года.
Гороскоп на завтра 22 декабря
Гороскоп на завтра 27 декабря / ua.depositphotos.com

Один из дней предпоследней недели 2022 года подарит всем знакам Зодиака разные повороты судьбы. Астрологический прогноз на завтра поможет быть готовым ко всему, что может произойти во вторник 27 декабря.

Гороскоп на завтра – Овен

Во вторник овны могут прожить спокойный и удачный день, если не навесят на него массу ожиданий. В этот день лучше удержаться от покупок – они не принесут удовольствия и радости, к тому же могут быть абсолютно лишними.

Гороскоп на завтра – Телец

Для Тельцов вторник станет тяжелым и трудным в работе, они столкнуться с тем, чего ранее никогда не встречали. Однако, если не побоятся попросить помощи – смогут решить все вопросы в краткие сроки. Для того чтобы отпустить этот нелегкий день – стоит провести вечер в приятной компании.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Во вторник 27 декабря на грани будет эмоциональное состояние Близнецов. Они будут срываться на всех без причины. Главное – суметь удержаться и не погружаться в прошлое. Старые обиды могут испортить хорошие отношения и настроение на весь день.

Гороскоп на завтра – Рак

Тайм-менеджмент – главный друг Раков на вторник. Правильное планирование поможет представителям этого знака совершить большой список дел, что принесет удовлетворение. Также день будет богатым на важные и приятные встречи.

Гороскоп на завтра – Лев

Инфантильность и легкомыслие могут повлечь за собой необратимые последствия, именно поэтому важно не давать абсолютную волю свои желаниям и не идти у них на поводу. Вторник 27 декабря лучше провести со своей второй половиной, а важные вопросы отложить на потом.

Гороскоп на завтра – Дева

Для Дев вторник станет удачным, но только в первой половине дня. Именно поэтому не лишним будет запланировать переговоры и встречи на время до обеда. Вторая половина дня резко изменит настроение Дев и возможность достигать понимания с окружающими.

Гороскоп на завтра – Весы

Весы во вторник будут впечатлять всех своим шармом и энергетикой. Это принесет свои плоды и на работе, и в личной жизни. Также 27 декабря будет результативным занятие своим образованием и повышением квалификации.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Самые трудные и нелегкие задачи в жизни можно решить. Не сразу, но можно, и всё благодаря настойчивости и усидчивости. Для Скорпионов главное настоять на своем и не сойти с пути из-за усталости, тогда все вопросы решатся в самый неожиданный момент.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Напряжение, которое накопилось в Стрельцах за минувшие дни – может вылиться в повышенное количество конфликтов и раздражение по пустякам. В этот день лучше по возможности работать в одиночестве и вечером расслабиться.

Гороскоп на завтра – Козерог

Все планы Козерогов будут нарушены, однако даже в это можно найти преимущества и увидеть новы открытые двери. Главное не упустить момент и вовремя воспользоваться шансами. В этот день есть риск потерять деньги: на финансовые сделки лучше не соглашаться.

Гороскоп на завтра – Водолей

Бывают дни, когда совершенно не хочется работать. Именно таким будет вторник для Водолеев. Несмотря на это – подводить коллег нельзя. Главным заданием будет поиск баланса между работой и отдыхом.

Гороскоп на завтра – Рыбы

У Рыб намечается спокойный и творческий вторник. В этот день хорошо заниматься любимым делом и не думать о проблемах. Если начать решать вопросы – все они будут идти не по плану, поэтому наилучший вариант – остаться дома и отвлечься.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:
гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:15

Больше 70% россиян поддерживают войну против Украины - опрос

16:11

Вакарчук спел на легендарном Антоновском мостуВидео

15:56

"Голышом пойдут на позиции ВСУ": Подоляк назвал трех "китов", на которых еле держится армия РФВидео

15:55

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:50

Левченко - к Павелко: "почему вы не оставите пост, если не в состоянии руководить украинским футболом?"

Реклама
15:47

Победа с возвращением Крыма: Ермак рассказал о решающем периоде в войнеВидео

15:38

ВСУ уничтожили оккупанта Владимира Соловьева: украинский офицер выложил фото

15:35

Жена Сенцова показала его сына и сравнила его с отцом

15:32

Самый красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2023, который покорит ваше сердцеФото

15:13

Кому категорически нельзя есть красную икру и чем она вреднаВидео

15:10

Иран пока не хочет давать России баллистические ракеты – БудановВидео

15:05

В России увидели признаки возвращения Пугачевой домой

14:52

Как выбрать натуральную красную икру к новогоднему столу: простые фокусы на заметку хозяйкамВидео

14:40

Оккупанты потеряли около 200 человек за сутки: армия РФ пытается прорваться возле Бахмута – ВСУВидео

14:38

Истребители США для ВСУ: эксперт назвал ключевое условие поставокВидео

14:20

"Россия будет полностью уничтожена": астролог рассказал, как Плутон в Водолее изменит мир

14:11

Первая леди Украины рассказала, куда Данилко потратит деньги от продажи машины МеркьюриВидео

14:05

Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимостиВидео

13:54

"Шатался и задыхался": Путин отменяет визиты, СМИ пишут о проблемах со здоровьемВидео

13:46

В России умер от рака популярный юморист

Реклама
13:31

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

13:23

"Шансов удержать фронт нет": оккупант разнес командиров РФ за "мясорубки" на войнеВидео

13:19

Боевики из "администрации ЛНР" сбежали из Сватово, ВСУ приближаются - ГайдайВидео

13:00

Гороскоп на завтра 25 декабря: день трудностей в любви и ссор в семьеВидео

12:59

Не хватает боеприпасов: в разведке рассказали, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы

12:47

"Убийства ради удовольствия": Зеленский жестко прокомментировал террор РФ в ХерсонеФотоВидео

12:32

На белой "Ладе" на концерт Кобзона: ВСУ ликвидировали оккупанта-гонщикаВидео

12:20

Угроза запуска ракет: в ГУР вычислили интервалы массированных ударов РФ по УкраинеВидео

12:10

Дал новый импульс поддержке Украины: эксперт оценил важность визита Зеленского в СШАВидео

12:00

"У Путина страшный гнев, злость": таролог рассказала, ждать ли мощного ракетного удара враговВидео

11:48

Оккупанты РФ накрыли огнем центр Херсона: много погибших и раненыхВидео

11:18

Как в 2023 году будут платить пособие переселенцам: в Минреинтеграции объяснилиВидео

11:15

Мощный удар в любой момент: астролог назвал города, которым грозит атака РФ на Новый год и Рождество

10:52

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

10:42

У жены бойца ВСУ остановилось сердце, когда она узнала о гибели мужаВидео

10:10

"Даже США было тяжело содержать": в Пентагоне объяснили, почему не готовы поставлять Украине "Абрамсы"

09:50

Женский гороскоп на неделю 26 декабря - 1 января: напряжение, завершение дел и легкостьВидео

09:45

"Жили хорошо, а сейчас пришли русские и воруют": в Мелитополе вражеский пропагандист сел в лужуВидео

09:26

Почему "вагнеровцы" фанатично пытаются захватить Бахмут - ответ Буданова

09:03

Американские аналитики объяснили, почему Путин стал чаще появляться на публике

Реклама
08:52

Гнуть свою линию: о дресс-коде Зеленского во время визита в СШАмнение

08:28

США за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ тратят за два дня – WP

07:41

Кремль может готовить условия для возобновления вторжения из Беларуси в Украину - ISWВидео

07:26

Когда лучше солить гречку, чтобы она получалась еще лучше: 2 секрета

07:10

Неудачники-2023: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждет тяжелый год

07:00

С Рождеством Христовым: милые открытки, душевные поздравления в прозе и стихахФотоВидео

06:20

Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

06:16

Подстреленный клоун в чистой натовской форме просто вретмнение

06:05

Гороскоп на сегодня 24 декабря 2022: Тельцам – интересные сообщения, а Рыбам – гора обязанностей

03:40

Новые испытания и трагические события в 2023: астролог рассказал, сколько продлится война в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять