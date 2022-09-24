УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездка

24 сентября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 25 сентября 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 25 сентября 2022 расскажет, кому из знаков стоит побаловать себя покупками, кому пойдет на пользу изменение имиджа, а кто займется обустройством семейного гнездышка.

О том, каким будет второй месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

В воскресенье душа Овнов возжелает перемен. И это может коснуться любой сферы. Однако больше всего вам захочется измениться внешне. Сегодня можно побаловать себя покупками и записаться в парикмахерскую, смена стиля пойдет вам на пользу. Благоприятный день и для обустройства дома, вы можете приобретать предметы интерьера или делать перестановку.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцов порадуют не только хорошие новости, но и приятные сюрпризы от дорогих людей. Не исключено, что вас позовут на свидание. Не раздумывайте долго и принимайте приглашение, вечер будет наполнен массой незабываемых моментов. Также к вам в гости могут неожиданно нагрянуть друзья.

Читайте такжеГороскоп на 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушка

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецов сегодня закружит в водовороте домашних хлопот. Они будут приятными, не исключено, что вам придется встречать гостей. Проведите больше времени с детьми, уделяя им больше внимания. Новые знакомства в этот день могут перерасти в крепкую дружбу или романтические отношения.

Гороскоп на завтра – Рак

В первой половине дня Ракам стоит планировать поездки и покупки. Благоприятное время и для общения. Во второй половине дня стоит уделить внимание благоустройству дома. Общение с друзьями принесет немало позитивных эмоций.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день Львы могут позволить выпустить внутреннего шопоголика наружу и отправиться за покупками. Тем более, что небольшие денежные поступления помогут подстраховать ваш бюджет. Во второй половине дня можно устроить посиделки с родными и близкими людьми. Эти встречи принесут вам удовольствие.

Читайте такжеЖенский гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября 2022: Тельцам – интриги, Львам – опасные знакомства, Рыбам – важная встреча

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день Девы должны оставить работу за порогом и максимально расслабиться. Побалуйте себя процедурами для лица и тела, запишитесь в салон красоты. Это поможет восстановить силы и жизненную энергию. Во второй половине дня отправляйтесь на романтический ужин с любимым или на свидание.

Гороскоп на завтра – Весы

В начале дня Весы склонны витать в облаках. Это может помешать выполнять повседневные обязанности, однако сегодня это вас не расстраивает. Ближе к обеду ваша активность и общительность повысятся. Это время для дружеского общения и романтических встреч. Вы сможете показать себя с лучшей стороны.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Если в первой половине дня Скорпионы еще смогут проявлять активность и общаться с людьми, оо к вечеру батарейка сядет и единственное, что вам будет хотеться – провести остаток для в спокойствии. Так и сделайте, любимый досуг поможет восстановиться.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцы могут быть заняты решением семейных проблем. Не исключены и приятные сюрпризы от любимых, они помогут поднять настроение. С самого утра вам стоит собраться за завтраком с близкими людьми и, возможно, обсудить наболевшие вопросы и составить план решения проблем. А вот вечером не стоит сидеть дома, выбирайтесь на прогулку или свидание.

Гороскоп на завтра – Козерог

В первой половине дня не стоит сидеть дома, Козерогам стоит выбраться на выставку или мероприятие. Оправляйтесь за покупками, можно побаловать не только себя, но и близких людей. Во второй половине дня сконцентрируйтесь на своих текущих обязанностях или обсудите с родственниками важные события.

Читайте такжеРош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

Гороскоп на завтра – Водолей

В воскресенье Водолеи почувствуют желание изменений. Отличный день, чтобы записаться в салон красоты и отправиться на шопинг обновлять гардероб. Благоприятный день для получения новых знаний. Будьте внимательны, чтобы не пропустить важную информацию, которая может стать решающей для будущего. Благоприятными будут и поездки.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день фокус внимания Рыб на отношениях со своей второй половинкой. Вы сможете укрепить ваш союз и наладить общение. Просто проведите вместе как можно больше времени. Для свободных знаков свидание может обернуться красивой историей любви.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:04

Симоньян предлагает богатым россиянам покупать людей на войну

13:00

Гороскоп на завтра 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

12:42

"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться РоссияВидео

12:34

Путин намерен ввести военное положение в регионах РФ и закрыть границы для "призывников" – СМИВидео

12:25

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

Реклама
12:24

"Была на мероприятии единственной женщиной": Камалия впервые рассказала о знакомстве с мужем-миллиардером

12:04

Актриса из РФ Макеева рассказала, как выступала на Донбассе и, как любит свою террористическую родину

11:55

Путин не разрешил своим генералам отступать из Херсона и беречь солдат - NYT

11:46

ВСУ ликвидировали оккупанта, который родился в Луцке и поехал убивать украинцевФотоВидео

11:39

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид

11:33

Инсценировали смертную казнь: освобожденные из плена России британцы рассказали о пыткахВидео

11:25

Когда Воздвижение Креста Господня 2022: традиции и запреты дня, сильная молитва

11:25

Дочь Елены Кравец попозировала топлесс

11:19

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазныВидео

11:02

В боях за Белогоровку агрессоры убили юного бойца-футболиста и его лучшего другаВидео

10:40

РФ ударами по дамбам на Харьковщине и под Кривым Рогом не сможет остановить ВСУ – разведка БританииВидео

10:22

Больше 75% "за": Белый дом уже получил данные, какие результаты "референдумов" "нарисует" РФВидео

09:46

Военное положение: эксперт спрогнозировал, когда мужчинам разрешат выезжать за границу

09:31

Оккупанты устроили "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожчине: повестки получают лица с паспортами РФВидео

09:01

Разверзнутся хляби небесные: Украину зальют мощные дождиВидео

Реклама
08:33

В России пытаются выполнить задачу Путина, но не могут создать даже посредственный резерв – ISWВидео

08:30

Уютную и вегетарианскую Гаагу еще надо заслужитьмнение

08:30

Как избавиться от тараканов: "убойные" способы, о которых вы не догадывалисьВидео

07:46

Армия Украины сокрушила штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и военную технику войск России на югеВидео

06:23

Сын Медведева рвется на фронтмнение

05:00

Контрнаступление ВСУ и поражение Путина: эксперт объяснил, зачем России "референдумы"Видео

04:24

Люди годами едят орехи неправильно: как извлечь из них максимальную пользу

03:43

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

03:20

Почему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле: рецепт идеальных хрустящих жареных яицВидео

03:10

Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут использовать новых мобилизованных

02:30

Бабьего лета не будет: синоптик ошарашил украинцев неожиданным прогнозомВидео

01:40

Путину конец, он потеряет власть уже после следующего успеха ВСУ на фронте – ПионтковскийВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября 2022: Тельцам – интриги, Львам – опасные знакомства, Рыбам – важная встречаВидео

00:51

Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньгиВидео

23 сентября, пятница
23:48

Зеленский срочно обратился к украинцам в оккупацииВидео

23:43

Театр Виктюка в России превратился в военкомат

23:37

Дождь из монет и купюр: 7 мужских имен, которые притягивают деньги

23:30

Ратаковски без одежды вместе с сыном залезли в ванную

23:29

Россию выдворят из Совбеза ООН: глава Европейского Совета поставил на место страну-агрессораВидео

23:15

Стала копией матери: дочь Заворотнюк сменила имидж

Реклама
23:06

Цены на бензин в Украине: что ждет украинцев после возврата акцизаВидео

22:53

В России скончался известный режиссер Краснопольский

22:28

Украина выгнала посла Ирана из-за поставок дронов РоссииВидео

22:07

"На фронт иди": скандальный российский футболист очумел, что в РФ нет желающих погибать за ПутинаВидео

22:03

"Спецтехника" для "спецоперации": выяснилось, как в России проходит обучение мобилизованных

21:33

50 гривен за десяток: в Украине рекордно подорожают яйца и молочкаВидео

21:03

В Мариуполе в школе прогремел взрыв, пострадали дети - горсовет

20:52

Бедняков подарил вышиванку легендарному американскому телеведущему и комику

20:26

Заморозки атакуют Украину: синоптики предупредили о самом холодном днеВидео

20:10

Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь годВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять