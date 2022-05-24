УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

24 мая 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 25 мая 2022 для всех згаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 25 мая 2022 расскажет, кто из знаков может разочароваться в своей второй половинке, а кому стоит избегать незапланированных трат.

О том, какие подарки судьбы приготовил знакам первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на завтра – Овен

С самого утра Овнам нужно быть внимательнее к мелочам. Так можно заметить то, что не увидели другие и добиться успехов. Удачный день для профессиональной деятельности. Возможно начало выгодного сотрудничества, которое принесет доход и поможет продвинутся по карьерной лестнице. Старые знакомые сделают интересное предложение. Неожиданные поездки принесут массу позитивных впечатлений, вы прекрасно проведете время.

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня Тельцам не помешает запастись терпением. Добиться поставленных целей будет сложнее, однако не стоит опускать руки. Упорство и целеустремленность помогут достичь высоких результатов. Важно не вступать в споры на рабочем месте, но если они возникли, именно вы должны пойти на уступки, чтобы конфликт не имел дальнейшего развития. Стоит проявить осторожность, повышается риск травм и обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день Близнецам стоит избегать неоправданного риска. Необдуманные поступки могут обернуться серьезными последствиями. Благоприятный день чтобы завершить начатые дела и вернуться к тем, которые откладывали в долгий ящик. Появится шанс наладить отношения с близкими людьми и укрепить семейные связи. Покровительство Меркурия может повлиять на ваши отношения с друзьями и дальнейшую судьбу.

Читайте такжеПроблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

Гороскоп на завтра – Рак

Несмотря на сложности дня у Раков есть шанс добиться успеха. Для этого нужно следовать четкому плану и правильно расставить приоритеты. Сложная рутинная работа не прибавит оптимизма, однако ее нужно довести до конца. Ваши близкие люди готовы поддержать любые начинания, они оценят ваши идеи и предложения. Не исключены приятные сюрпризы и знаки внимания. День будет успешным для любви и творчества.

Гороскоп на завтра – Лев

В среду Львам можно забыть о легких успехах. Не стоит полагаться на удачу, сегодня многое будет даваться труднее обычного. Советы окружающих помогут принять правильное решение, в них есть рациональное зерно. Решение денежных вопросов лучше отложить на более благоприятный день, расточительство может больно ударить по вашему бюджету. В личной жизни возможно непонимание и разногласия. Вы можете разочароваться в своем партнере.

Гороскоп на завтра – Дева

Хороший день для профессиональной деятельности. Деловые переговоры и обсуждение сотрудничества будут успешными, вы сможете договориться о совместных действиях. Не исключены полезные знакомства, интуиция подскажет с кем лучше не стоит иметь дела, а на кого можно рассчитывать. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий. Самое время рассказать возлюбленному о своих чувствах и обсудить планы на будущее.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 23-29 мая: Ракам – успех в делах, Скорпионам – жажда мести, Стрельцам – долги

Гороскоп на завтра – Весы

В этот непростой день Весы не теряют бодрости духа и оптимизма. Это помогает довести до конца важные дела и решить проблемы, которые беспокоили вас в последнее время. Нужно полагаться на собственные силы, не особо рассчитывая на помощь союзников. Будьте осторожны с деньгами, откажитесь от незапланированных покупок и сомнительных предложений. Возможны вещие сны.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня Скорпионы не склонны пасовать перед трудностями. Вы твердо стоите на своем и не отказываетесь от задуманного. Вы не боитесь брать на себя ответственность и принимать важные решения. Появится возможность заняться новым интересным делом. Однако стоит быть готовым, что оно потребует много времени и сил. Не спешите принимать заманчивые предложения и связывать себя финансовыми обязательствами.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Спешка в этот день может обернуться серьезными ошибками, на исправление которых уйдет немало времени. Сохраняйте спокойствие и рассудительность, это поможет разораться в сложной ситуации и найти верное решение. Мелкие неприятности вы склонны принимать близко к сердцу. Не исключены денежные поступления, ценные подарки и приятные сюрпризы. Благоприятны поездки, особенно романтические.

Читайте такжеДенежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

Гороскоп на завтра – Козерог

Позитивные тенденции этого дня заряжают Козерогов энергией, которая поможет добиться высоких результатов. За что вы не беретесь, сможете быстро довести дело до конца. Ваши обаяние и харизма притягивают к вам людей, словно магнитом. Вы легко завязываете новые знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. Можете отправляться за покупками, они будут удачными.

Гороскоп на завтра – Водолей

Принимая важные решения, Водолеям лучше не торопиться, а продумать сложившуюся ситуацию до мелочей. Удачными будут деловые переговоры, которые откроют новые возможности. Неожиданные события заставят вас по-новому посмотеть на привычные вещи. Появятся новые планы, а вместе с ними и возможности для их реализации. Не исключено, что у вас получится осуществить давнюю мечту.

Гороскоп на завтра – Рыбы

С самого утра могут возникнуть семейные проблемы и затруднения профессионального плана. Старайтесь сохранять спокойствие и держать эмоции под контролем. Вы склонны многое принимать близко к сердцу и нервничать по пустякам. Однако во второй половине дня ситуация улучшится. Вечер порадует хорошими известиями и неожиданными подарками. Вам удается найти общий язык с близкими людьми.

Читайте также:

Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

12:59

Украинцы категорически против территориальных уступок для завершения войны - опросВидео

12:54

ВСУ должны быть в Крыму уже до конца года – разведка Украины

12:46

Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатораВидео

12:39

Глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал срокиВидео

Реклама
12:39

Военные РФ с крейсера Москва, который уничтожали ВСУ, предлагали защитникам Змеиного сдаться

12:28

Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправились два экипажа россиянВидео

12:00

"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": филиппинский диктатор разругал Путина

11:58

Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человекВидео

11:58

Боевики "ДНР" устроили бунт: жалуются на колоссальные потери и бегут с фронтаВидео

11:35

"Декольте до пупа": 52-летння Наоми Кэмпбелл прошлась по красной дорожке

11:35

Бывшего президента Молдовы Додона задержали по делу о коррупции и госизмене

11:32

"Наступление России на Донбассе — это беспощадная битва": Кулеба призвал ускорить поставки оружияВидео

11:31

Харакири России: как Путин войной в Украине спускает в канализацию всю РФмнение

11:10

ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии

10:56

Протянет еще несколько лет: в ГУР раскрыли страшный диагноз ПутинаВидео

10:31

Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблейВидео

10:24

"Только нашла себя": на Херсонщине оккупанты подло убили молодую учительницу

10:23

Если Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – экспертыВидео

10:18

Favbet несмотря на войну продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрыши - СМИ

Реклама
09:59

В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИВидео

09:50

В Чернигове 9-летняя школьница обрезала волосы для помощи ВСУВидео

09:31

Угроза ракетных ударов из Беларуси: агрессоры поставили "Искандеры" в 50 километрах от границыВидео

09:29

Спецслужбы, ВСУ и партизаны в Мелитополе ударили по поставкам оружия на захваченные территории – мэр

09:22

"Второй Мариуполь": Арестович рассказал об опасности, которая нависла над СеверодонецкомВидео

09:16

Пять выводов азиатского турне Джо Байдена: готовиться ли Украине к забытьюмнение

08:59

Британия обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море — TimesВидео

08:50

"Его работа запомнится в истории": главком ВСУ Залужный стал одним из самых влиятельных людей – TIMEВидео

08:31

"Хочу в Украину": на оккупированной Херсонщине пенсионер отшил пропагандистов РФВидео

08:21

Гороскоп на сегодня, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

08:09

Отправили на мины, а потом расстреляли выживших: под Николаевом нашли изувеченные тела гражданскихВидео

07:59

Оккупанты штурмуют Северодонецк, но вряд ли возьмут Бахмут – аналитики СШАВидео

07:33

История с крейсером Москва может повториться: Арестович рассказал о ракетах Harpoon для УкраиныВидео

07:32

Враг окружает Лисичанск и Северодонецк, готовит форсирование Северского ДонцаВидео

06:48

Идентифицирован полковник ВС РФ, приказавший обстреливать поселки Харьковщины: он родом из УкраиныВидео

06:28

Братский народ: почему Россия не сможет ничего поделать с интеграцией Польши и Украинымнение

04:40

Украину атакует "ледяной" циклон: синоптик предупредил об аномалии и назвал срокиВидео

04:40

Летняя женская обувь 2022: босоножки и туфли, которые можно носить хоть каждый деньФотоВидео

04:12

Самый вкусный мясной рулет с сыром из лаваша: невероятно простой рецептВидео

04:08

В США предлагают изъять из оборота купюры в $100: хотят обанкротить россиян

Реклама
03:37

Генерал ВСУ рассказал, какая сложность возникнет при освобождении Херсона

03:26

Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем на фото в патриотичных тонах

03:06

Заядлый путинист Охлобыстин назвал Галкина аномалией и мечтает о долгой войне в Украине

02:30

Тамара Гвердцители бежала из РФ из-за войны в Украине

02:05

"Есть проблеск надежды": эксперт объяснил, как изменится РФ после устранения ПутинаВидео

01:53

Внучка Софии Ротару засветила соски во время занятий йогой

01:31

Гороскоп Таро на июнь 2022: Водолеям - происки врагов, Козерогам - одиночество, Рыбам - переменыВидео

01:29

"Шутки и сомнения закончились": Эктор Хименес-Браво взялся за оружиеВидео

00:51

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Группа из Кении перепела "Ой у Лузі червона калина"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять