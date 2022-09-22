УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссора

22 сентября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 23 сентября 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 23 сентября 2022 расскажет, кому из знаков стоит ожидать гостей, кому остерегаться малознакомых людей, а кто сможет укрепить свое финансовое положение.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет счастливчиком в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

Благоприятный день для Овнов. Дела будут даваться легче, если обратиться за помощью к друзьями или людям, которым вы доверяете. Не исключены неожиданные денежные поступления. А вот дальние поездки или путешествия в пятницу лучше отложить.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день, принимая важные решения, Тельцам стоит больше прислушиваться к доводам собственного разума, нежели подсказкам окружающих. Не торопитесь и обдумайте каждый шаг и последствия своего выбора. Мелкие неприятности могут подпортить настроение. Как и разногласия со своей второй половинкой.

Читайте такжеГороскоп на 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазны

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам сегодня стоит быть внимательными к любой информации. Не исключены интриги и козни недоброжелателей за вашей спиной. Однако, не поддаваясь на провокации, вы сможете оставить своих врагов далеко позади. Важно руководствоваться подсказками внутреннего голоса и сохранять позитивный настрой целый день.

Гороскоп на завтра – Рак

Ракам в этот день стоит быть осторожными в общении. Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми, даже если они вызывают расположение. Порадует финансовое положение, не исключены денежные поступления. В личной жизни вас могут ожидать приятные изменения.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день Львам стоит отложить планирование и приступить к выполнению текущих обязанностей. Обратите внимание на дела, которые откладывали в долгий ящик, не стоит больше с ними затягивать, чтобы избежать проблем. Воздержитесь от критики друзей и коллег, она может обернуться против вас.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день Девам стоит держаться подальше от людей, которые норовят влезть в вашу жизнь и дать советы. Избегайте неприятного общения. Инвестиции могут принести доход и укрепить ваше финансовое положение. Проведите вечер в компании близких людей.

Гороскоп на завтра – Весы

Не самый легкий день для Весов. Однако вам необходимо быть внимательными к любой информации. Полученные сведения вы можете обернуть себе на пользу. Не исключены досадные ошибки и потери. К ним нужно относиться как к ценному опыту. Не пытайтесь восстановить отношения с бывшими, это обернется новыми разочарованиями.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день у Скорпионов романтическое настроение и все мысли будет занимать любимый человек. Однако не стоит забывать и о работе. Не откладывайте решение важных задач. Во второй половине дня ваша вторая половинка порадует приятными сюрпризами и хорошими новостями. Избегайте переутомления.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам в пятницу стоит сбавить обороты. Даже если график расписан по минутам, вам не нужно пытаться все успеть. Эмоциональное выгорание еще никому не пошло на пользу. Остерегайтесь травм и при малейшем недомогании посетите врача.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогам сегодня будет нелегко. Напряжение будет витать в воздухе и важно сохранять спокойствие, чтобы избежать серьезных ошибок. Не стоит оправдываться за свои просчеты, это может только ухудшить ситуацию, лучше продумайте как можно исправить ситуацию и извлечь из этого ценный опыт. Близкий друг может попросить о помощи.

Гороскоп на завтра – Водолей

Сегодня Водолеям нужно действовать, руководствуясь подсказками внутреннего голоса, не прислушиваясь к советам окружающих, которые могут навредить. Избегайте споров и конфликтных ситуаций. Уделите больше внимания своему любимому человеку. Во второй половине дня возможны серьезные разногласия с родственниками.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбы могут достичь значительных успехов в профессиональной деятельности. Особенно повезет знакам, которые заняты в творческой сфере. Помощь влиятельного человека может оказать влияние на вашу карьеру. Во второй половине дня возможен неожиданный визит.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте також:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:44

ВСУ перерезают ключевую трассу на Луганщине и бьют в тыл оккупантам

13:30

Около 100 тысяч: генерал ВСУ озвучил реальные потери России на войне в УкраинеВидео

13:20

Путин теряет союзников по ОДКБ: три страны запретили своим гражданам воевать на стороне РФВидео

13:14

Россия может воевать только наступая, если встанет в оборону – для нее все кончено – ФейгинВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

Реклама
12:51

Уничтоженный ВСУ подполковник РФ – пилот Аллигатора, оказался звездой роспропагандыВидео

12:37

День машиностроителя 2022 в Украине: дата и традиции праздника, поздравления и картинки

12:36

Командиры защитников Мариуполя останутся в Турции до конца войны - Зеленский

12:35

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Овнам - прибыль, Тельцам - соблазны, Близнецам - победа над страхамиВидео

12:20

"Нагадили прямо на голову": Гиркин истерит после обмена защитников МариуполяВидео

12:20

В Бурятии пришли забирать на войну мужчину, который уже 2 года мертв и никогда не служилВидео

11:32

В РФ жгут администрации и военкоматы после объявления мобилизацииВидео

11:28

Сказка закончится быстро: 3 самых невыносимых мужчины по знаку зодиакаВидео

11:24

Домой вернулись три защитницы Украины, которые попали в плен беременнымиВидео

11:00

"Добро пожаловать к нам, на могилизацию": Полякова жестко прошлась по русским, которые вышли на митингВидео

10:57

Бегство оккупантов с Харьковщины: россияне "в шоке", пропагандисты истерят - ФейгинВидео

10:48

Свое эвакуационное место отдала девушке и погибла: Наталья из Полтавы до последнего защищала МариупольВидео

10:47

Путина публично и показательно нагнули, заставив выполнять Женевскую конвенциюмнение

10:46

Опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиянФото

10:28

Путин планирует мобилизовать миллион, потери РФ превысят 300 тысяч – СМИВидео

Реклама
10:27

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

09:59

РФ ждут трудности с мобилизацией: в Британии назвали главную проблему ПутинаВидео

09:50

Потеплеет до +25: синоптик назвал даты, когда погода в Украине улучшитсяВидео

09:48

"Самый кровавый" бой: тиктокеры Кадырова показали, как воюют с бандеровским воздухомВидео

09:34

РФ нанесла мощный ракетный удар по Запорожью: есть жертвы и разрушенияВидео

09:04

"Аннексия не сойдет РФ с рук": Шольц сделал новое заявление о войне в Украине и предупредил ПутинаВидео

08:55

"Пытается оправдать свои катастрофические неудачи": Трасс и Блинкен жестко ответили на действия ПутинаВидео

08:23

Бессмысленная "российская федерация" завязла в болотемнение

08:19

"Предательство": россияне разразились истерикой из-за обмена пленными в день объявления мобилизацииВидео

08:09

"Лукашенко будет петлять": Арестович оценил риски вторжения Беларуси в УкраинуВидео

07:29

ВСУ за сутки мощно ударили по врагу в трех областях: уничтожены командные пункты и склады боеприпасов

07:05

Как стирать пальто из разных материалов: главные правила и можно ли бросать в машинку

06:54

Кума Путина Медведчука отдали России в обмен на 200 пленных защитников Украины - СБУФото

06:50

Пекло закончится: астролог назвала дату, когда Украину перестанут бомбить и где ждать "прилетов"Видео

06:21

Возможность нашей победы наконец осознали в Кремлемнение

06:00

Путин может сбежать в Китай, его система не выдержит войны с Украиной – Марк Фейгин

05:30

Врежут заморозки до -3°: украинцам назвали самый холодный деньВидео

05:00

Армии Украины не нужно заходить в Россию, страну-агрессора ждет неизбежный распад – ТукаВидео

04:30

Гороскоп на октябрь 2022 для Овнов - что принесет второй месяц осени

03:23

"А что, Новый год уже настал?": пьяная Волочкова показала свой дом, но опозорилась

Реклама
02:47

"Растворяюсь, как сахар в горячем чае": Анна Неплях показала свои голые купания в море

02:15

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

01:40

РФ нужно минимум пол года, чтобы пополнить войска для обороны, год – чтобы наступать – КоваленкоВидео

01:22

Красавица-жена Александра Усика засветила упругие бедра в "неземной" фотосессии

00:51

Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливееВидео

00:17

Доллар пробивает потолок: в обменниках рекордно взлетел курс валютВидео

00:11

"Все свободны": знаменитая российская ведущая собралась воевать в УкраинеВидео

21 сентября, среда
23:42

Украина вернула защитников Мариуполя: состоялся новый обмен пленнымиВидео

23:05

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

22:57

"Крах карьеры деда": Арестович объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять