Гороскоп на завтра 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжение

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому стоит держать себя в руках и стараться не нервничать, а кому уделить время себе.

Гороскоп на завтра 23 марта 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 марта показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

У Овнов могут быть сумасшедшие эмоциональные взлеты и падения. Кажется, что интенсивное облако грусти просачивается в каждую часть вашего дня. Не пытайтесь обмануть людей. Они увидят вас насквозь. Всплески положительной энергии будут возникать из ниоткуда, чтобы напомнить вам о вашей более важной цели. Старайтесь не увязнуть в тяжести дня настолько, чтобы не заметить появляющиеся возможности.

Гороскоп на завтра – Телец

Этот день будет наполнен множеством захватывающих сюрпризов для вас. Подойдите к этому с благодарностью, и вы будете поражены количеством вещей, которые, кажется, естественным образом появятся на вашем пути. Ваше щедрое сердце будет вознаграждено неожиданным образом. Вероятно, появятся старые друзья. Откройтесь для разговоров. Действуйте спонтанно и с большой долей страсти.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

В вашей жизни подействует новая тенденция. Она попросит вас нарушить правила и войти в новую сферу, новое мышление или образ жизни. Сегодня эта тенденция оказывается в центре внимания, поскольку эмоциональные всплески привлекают внимание к изменениям. Ваше сердце может хотеть пойти одним путем, в то время как ваш мозг хочет пойти другим. Сделайте глубокий вдох и вдохните волну спокойствия в ситуацию, прежде чем продолжить.

Гороскоп на завтра – Рак

Налейте себе сегодня утешительную чашку чая. Примите горячий душ или долгую ванну. Одним словом, побалуйте себя. Возможно, вы чувствуете дополнительное напряжение окружающих вас людей. Осознайте это и сделайте мысленную пометку, чтобы убрать мусор, который другие сваливают на вас. Вы чувствительный человек. Похлопайте себя по спине и следите за внезапными действиями других.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, люди немного расстроены некоторыми из ваших недавних действий или слов. Небрежное замечание, которое вы сделали пару недель назад догонит вас. То, что вы можете считать дружеским, беззаботным спаррингом, на самом деле может немного повредить чьим-то чувствительным эмоциям, особенно сегодня. Думай прежде, чем говорить. У других может быть не такая жесткая кожа, как кажется.

Гороскоп на завтра – Дева

Это захватывающий день для вас. Вы можете добиться многого. Ваша интуиция особенно остра, и ваша чувствительность сильна. Сегодня компьютеры могут вас раздражать. Если ваш ноутбук выйдет из строя, вы можете все испортить. Чаще сохраняйте свою работу. Имейте в виду, что это всего лишь машина. Не позволяйте этому взять над вами верх.

Гороскоп на завтра – Весы

Весы могут быть немного нервными даже без кофеина. Внезапные действия могут привести людей в бешенство, так как люди в любом случае сегодня будут в напряжении. Оставьте сюрпризы на другой раз. Если вам нужно сообщить своему боссу, что вы ненадолго уезжаете в отпуск, сейчас не время. У астральной энергии есть грубая грань. Расслабьтесь, чтобы успокоить свою душу.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня, Скорпион, на вас могут обрушиться события со всех сторон. Рано или поздно вы будете вынуждены действовать. Может показаться, что стены комнаты медленно рушатся. Давление нарастает, а воздух застаивается. Выходите на пробежку. Упражнения помогут вам снять часть этого давления, которое вы чувствуете.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вы можете быть в восторге от идеи сегодня, но, к сожалению, никто другой не может быть. Вы вскакиваете с энтузиазмом только для того, чтобы врезаться в кирпичную стену. Одна ваша сторона может быть общительной и остроумной, а другая — сбитой с толку. Две стороны на самом деле не очень хорошо соединяются, поэтому, возможно, вам следует просто затаиться. Держитесь за свои идеи и сохраните их презентацию на потом.

Гороскоп на завтра – Козерог

Большая часть сегодняшнего дня будет продолжением вчерашнего, но, возможно, с большей интенсивностью для вас, Козерог. В воздухе появляется дополнительный гул, как помехи на радио. Этот фоновый шум может не обеспечивать наилучшую среду для работы, но вы сможете ориентироваться без проблем. Отключите болтовню и двигайтесь дальше.

Гороскоп на завтра – Водолей

Сегодня один из тех дней, когда вы можете почувствовать, что четыре человека держат каждую из ваших конечностей. Люди тянут, а вы растягиваетесь во всех направлениях. Кто-то хочет, чтобы вы пошли туда, кто-то хочет, чтобы вы пришли сюда. Выделите немного времени для себя и четко заявите о своих потребностях другим. Дайте понять, какая ситуация будет для вас наилучшей.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Внутри вас есть эмоциональная напряженность, которая извивается в поисках выхода. Возможны внезапные вспышки гнева, поэтому держите себя в руках. Окружите себя хорошими друзьями, которые могут поддержать ваши неустойчивые чувства. Не будьте навязчивыми. Ищите друзей, которые будут внимательными слушателями, а не постоянными костылями. Они могут испытывать такое же сильное напряжение и не нуждаются в дополнительном бремени.

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