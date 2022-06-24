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Гороскоп на сегодня 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

24 июня 2022, 08:26

Водолеям предложат покровительство. Весам нужно готовиться к судьбоносной встрече, а Львам стоит опасаться ссор и конфликтов в семье, говорит гороскоп.

гороскоп 2022
Гороскоп на 24 июня 2022 года - что ждет все знаки зодиака / Фото pixabay.com

Пятница, 24 июня 2022 года, это 25-й лунный день. Не следует спешить и суетиться. Наоборот, полезно заняться самопознанием, проанализировать прошлое и сосредоточиться на главном. Ставьте свои, а не чужие интересы на первое место. Также стоит прислушаться к интуиции. Что ждет каждый из знаков зодиака в этот день - читайте на Главреде.

Гороскоп для водных знаков зодиака – Рыб (19.02 – 20.03), Раков (22.06 – 22.07) и Скорпионов (24.10 – 22.11)

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Не бойтесь признавать свои ошибки - это покажет вас как мудрого человека. Кроме того, в некоторых конфликтах виноваты исключительно вы сами.

Рыбы могут столкнуться с влиятельными и напористыми людьми в работе. Возможно, вам придётся проявить дополнительное терпение, чтобы достичь успеха.

Гороскоп на 24 июня 2022 – Рак

Непростой день. Если вы не усмирите гордость и амбиции, то есть риск испортить отношения со второй половинкой, членом семьи, коллегами, начальством.

Вероятны неожиданные визиты старых знакомых. Кроме того, вас ждут денежные поступления и подарки.

Гороскоп на 24 июня 2022 – Скорпион

Скорпионам нужно будет принять непростое решение. Взвесьте все за и против.

Этот день благоприятен для новых начинаний. Даже если кажется, что это слишком сложно, вам удастся во всем разобраться и получить нужный результат.

Гороскоп для земных знаков зодиака – Козерогов (22.12 – 20.01), Тельцов (21.04 – 20.05) и Дев (23.08 – 22.09)

Гороскоп на сегодня – Козерог

Звезды советуют Козерогам отбросить все сомнения и посмотреть на ситуацию под другим углом. Перед вами откроются совершенно новые перспективы.

Слишком много людей могут требовать от вас времени. Вы захотите помочь всем, но может не хватить на это энергии, поэтому сконцентрируйтесь на самом важном.

Гороскоп на 24 июня 2022 – Телец

Финансы - это тот вопрос, который будет занимать все мысли Тельцов. Появится шанс выгодно вложить деньги. При этом рискованных операций стоит избегать.

Если вам хочется сильных ощущений, лучше устройте себе тайфун в личной жизни.

Гороскоп на 24 июня 2022 – Дева

Просчитывайте каждый свой шаг. Из-за одной малейшей ошибки или неправильного слова может разразиться скандал.

День будет благоприятным, если Девы будут держать себя в руках, не срываться, не обижать, а дарить радость, добро, искренние чувства.

Хороший день для того, чтобы просить повышения по службе. В личной жизни настало время для разговора по душам.

Гороскоп для огненных знаков – Стрельцов (23.11 – 21.12), Овнов (21.03 – 20.04) и Львов (23.07 – 22.08)

Гороскоп на 24 июня 2022 – Стрелец

Возможны денежные поступления. И хотя они будут довольно скромными, Стрельцы останутся довольны.

Это хороший день, чтобы активно добиваться своих целей. Звезды дадут вам дополнительный заряд мощной энергии. Это может быть время для взлета в карьере.

Гороскоп на сегодня – Овен

Овнов ждут приятные встречи и всплеск любовных чувств. Если вы свободны, то есть шанс встретить в этот день особенного человека, если вы в браке - то вспыхнет новая искра страсти.

Кроме того, представителей этого знака зодиака ждут перемены. Начальство вознаградит за усилия.

Гороскоп на сегодня – Лев

Львам нужно воспользоваться возможностью и доработать все свои проекты и опередить конкурентов. Ваша сила убеждения позволит завоевать доверие и достичь целей.

Есть риск ссор и конфликтов в семье. Не стоит отправляться за покупками - вы можете потратить деньги зря. Утром могут возникнуть мелкие неприятности, но не позволяйте им испортить вам настроение.

Гороскоп для воздушных знаков – Водолеев (21.01 – 18.02), Близнецов (21.05 – 23.06) и Весов (24.09 – 23.10)

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Любые важные вопросы лучше решать в первой половине дня, говорит гороскоп. Вечером возможны мелкие бытовые трудности. Решайте любые проблемы по порядку. Не нужно пытаться разобраться со всем сразу.

24 июня и в три последующие ночи Близнецам будут сниться вещие сны. Звезды советуют обратить на них внимание.

Гороскоп на сегодня – Весы

Случайные встречи окажутся судьбоносными. Ждите приятных сюрпризов от любимых.

На работе - рутина, коллеги будут раздражать. Не стоит придавать слишком большое значение мелким деталям. Вы можете сами испортить себе жизнь, если начнете сомневаться в своих решениях.

Гороскоп на 24 июня 2022 – Водолей

Могут появиться люди, которые предложат материальную помощь и покровительство. Не спешите радоваться. Сначала нужно выяснить, что они хотят получить взамен.

Не стоит выяснять отношения со второй половинкой, иначе вы рискуете оказаться в городом одиночестве.

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