УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражение

22 февраля 2023, 17:00
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо заручиться поддержкой близких, а кому наоборот провести день в уединении.

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023
Гороскоп на завтра 23 февраля 2023 / pixabay.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 февраля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на пятницу.

Гороскоп на завтра – Овен

Овнам завтра будет свойственна прямолинейность и открытость. Эти качества могут испортить настроение окружающим и даже их обидеть. Несмотря на то, что конфликтов в этот день не ожидается, кто-то может затаить обиду, что приведет к холодному разногласию.

видео дня

Гороскоп на завтра – Телец

Завтра Тельцам предстоит ощутить сложность в общении с близкими людьми. Подбирать подходящие слова будет особенно тяжело, но важно постараться сделать это как можно лучше, чтобы не спровоцировать глобальных ссор.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Для Близнецов день обещает быть расслабленным и приятным. Первая половина пройдет без происшествий, а вторая – наполнит представителей знака энергией для планирования новых целей и задач.

Гороскоп на завтра – Рак

Для раков пятница будет сложной. Покой и равновесие будут казаться чем-то заоблачным, что может испортить настроение на весь день. Для того, чтобы улучшить ситуацию, можно попробовать пообщаться с позитивными людьми.

Гороскоп на завтра – Лев

Всё, что Львам всегда давалось с трудом - завтра будет даваться легко и просто. Стоит посмотреть на ситуации под другим углом, чтобы увидеть новые возможности и успешно наметить новый план действий.

Гороскоп на завтра – Дева

Для того, чтобы выполнить работу без ошибок и затруднений, представителям этого знака лучше провести день в одиночестве. В этот день не стоит рассчитывать на помощь окружающих, лучшим помощником будет собственный внутренний голос.

Гороскоп на завтра – Весы

Пятница будет благоприятной, если посвятить её себе и своим интересам. В этот день возможно окончится путь к цели, которая увенчается успехом. В этот день важно быть внимательным и сосредоточенным.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Для Скорпионов пятница не будет стабильным днем. И эмоции и настроение будет нестабильным. Это помешает увидеть возможности и новые двери, которые появятся прям перед вами. За советом в этот день лучше обращаться к старшим.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцов в этот день порадуют приятные события и новые возможности расширить свои финансы. Рабочие задачи лучше выполнить утром, поскольку вторая половина дня усложнит все разговоры с людьми.

Гороскоп на завтра – Козерог

Упорство и трудолюбие помогут Козерогам достичь желаемого результата. Самую лучшую помощь в этот день Козероги получат от коллег и близких. Любые ситуации, которые будут происходить в этот день – не должны сбить вас с пути.

Гороскоп на завтра – Водолей

Завтра у Водолеев будет повышенный уровень раздражения и беспокойства. Любая мелочь сможет вывести себя и привести к конфликту с окружающими. Именно поэтому стоит провести день в спокойствии и уединении.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Завтра некоторые люди могут захотеть воспользоваться добротой Рыб. Это, скорее всего, приведет к разочарованию. Не стоит расстраиваться, лучше вовремя вспомнить о своих интересах и научиться говорить "нет".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражение

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

Реклама
16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

Реклама
14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

14:14

Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужноВидео

14:13

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

14:03

Украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантовВидео

14:00

Путин может мобилизовать еще 1 млн человек – разведка ГерманииВидео

13:52

У Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания - ExpressВидео

13:33

Каменских перепела "Это моя ночь" на украинскомВидео

13:24

Наступление РФ идет по 4-5 направлениям: в ГУР назвали города, на которые нацелились оккупантыВидео

13:22

Зачем 23 февраля нужно купить хлеб и соль в дом: приметы и что нельзя делатьВидео

13:00

Решающие бои начнутся с середины весны: Буданов рассказал, как будет побеждать УкраинаВидео

12:38

"Давайте Нью-Йорк временно сдадим" - Буданов об отходе ВСУ из БахмутаВидео

12:36

Почему нельзя возвращать посуду пустой: простое действие, которое испортит жизньВидео

12:30

Favbet за год большой войны направил в бюджет и на помощь Украине более 190 млн гривен реклама

12:22

Российские "Калибры" над Румынией: Тука объяснил, почему НАТО столько прощает РФВидео

12:20

В цепях и коже: Анна Богдан грациозно обнажила тело и душу в дерзком образеВидео

Реклама
12:07

Украинцам сделают проще погашение кредитов: в Кабмине рассказали, кого коснетсяВидео

11:47

Большое наступление РФ уже идет, но успехов нет: Буданов назвал стратегическую задачу оккупантов

11:40

Как в СССР двигали дома, пока в них спали люди

11:36

Разочаровывающее зрелище: "холостяк" Макацария показал жену в купальнике

11:30

Его обладательницы не будут знать горя до конца жизни: какое женское имя приносит удачу

11:12

Вместо "гробовых" - долг в 1,3 млн и 8 детей без отца: ВСУ сломали хитрый план оккупанта

11:09

В Черном море пошел на дно корабль с 11 русскими на борту

10:37

"Это Катя Пушкарева?": молчунью Тодоренко высмеяли из-за нелепого образаВидео

10:31

"России не будет, её порвут на части": Медведев "прозрел" после маразматического стендапа ПутинаВидео

10:30

Поддерживать и донатить: Parimatch и KOLO передали ВСУ дроны-разведчики, приобретенные на взносы зрителей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять