УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 22 сентября 2022: Львам – незабываемая встреча, Скорпионам – удача, Стрельцам – сплетни

21 сентября 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 22 сентября 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 22 сентября 2022 расскажет, кому из знаков стоит приготовиться к неожиданной встрече, кому – опасаться травматизма, а кто сможет достиь профессиональных успехов.

О том, кто из представителей зодиакального круга сможет достичь финансовой стабильности в средине осени, а кому улыбнется удача в любви, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

Сегодня жизненная энергия Овнов на пике и это поможет довести до конца начатые дела и решить важные проблемы. Перед вашими решительностью и целеустремленностью открыты любые двери. Вы сможете достичь всего, что запланировали. А вечером побаловать себя приятными мелочами.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцам стоит соблюдать предельную осторожность. Будьте внимательны на дорогах, повышается вероятность травматизма. Позаботьтесь о своем здоровье, запишитесь к стоматологу или на прием к специалисту, если чувствуете легкое недомогание.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам в этот день нужно сдержать темперамент, особенно если дело доходит до разговора с начальством. Не стоит вступать в споры с руководством и во что бы то ни было отстаивать свою правоту. Возьмите на заметку все замечания и измените свое отношение к служебным обязанностям.

Гороскоп на завтра – Рак

В этот день Ракам нужно сконцентрироваться на получении новых знаний и самообразовании. Не лишними будут курсы повышения квалификации, это может стать важным толчком в карьерном продвижении. В общении с окружающими будьте вежливыми и проявляйте терпимость.

Гороскоп на завтра – Лев

Львы с этот день могут встать не с той ноги. Для того, чтобы исправить ситуацию и отвлечься от негативных мыслей нужно больше времени проводить с людьми, общение с которыми доставляет удовольствие. Дружеские посиделки помогут поднять настроение и зарядить энергией. Свидание в среду также подарит Львам новые эмоции.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день в профессиональной деятельности могут произойти важные изменения. Хорошее время для налаживания деловых связей и новых знакомств. Вы можете заручиться поддержкой влиятельных людей, и это поможет вашему карьерному продвижению. Важно произвести на собеседников хорошее впечатление.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам в среду необходимо пополнить запасы жизненной энергии. Не стоит работать на износ, сбавьте обороты и постарайтесь провести этот день спокойно. Порадуйте своих близких людей приятными сюрпризами и уделите больше внимания детям.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в этот день улыбнется удача в профессиональной деятельности. Вы полны энергии и энтузиазма и не откладываете решение важных вопросов в долгий ящик. Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации и достичь поставленных целей. Вечером отправляйтесь на свидание.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день до Стрельцов смогут дойти сплетни, которые завистники распускают за их спиной. Проявите сдержанность и постарайтесь выяснить, кто плетет против вас интриги. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации, на кону ваша репутация.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам стоит проявить рассудительность и осмотрительность. Не стоит давать обещаний, которые могут лечь на ваши плечи тяжелым грузом. Также нужно отложить выполнение важных дел, достичь необходимого результата будет сложно, вы только напрасно потратите время и нервы. Лучше проведите этот день в кругу близких людей.

Гороскоп на завтра – Водолей

Этот день обещает Водолеям неожиданные встречи и знакомства. В первой половине дня возможны трудности в делах, однако ситуация изменится ближе к вечеру. Новое знакомство может обернуться крепкой дружбой или романтическими отношениями.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Решительность и целеустремленность Рыб сегодня может сыграть важную роль в карьерном продвижении. Ваши трудоспособность и рвение отметит начальство и это наилучшим образом повлияет на профессиональную деятельность. Во второй половине дня не отказывайтесь от возможности хорошо провести время в компании друзей или своей второй половинки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2022: Львам – незабываемая встреча, Скорпионам – удача, Стрельцам – сплетни

12:56

"Путин признал провал, Украина побеждает": Минобороны Британии ответило на частичную мобилизацию в РФВидео

12:56

"Нельзя недооценивать раненого зверя": благодаря мобилизации РФ снова может пойти в наступление - эксперт

12:54

"Комплексная программа утилизации россиян": у Зеленского отреагировали на мобилизацию в РФВидео

12:46

"Много нюансов, о которых я и подумать не могла": Наталка Денисенко попала в больницу

Реклама
12:11

"Собираем на пакеты:" украинская сеть взорвалась мемами на объявление Путиным частичной мобилизацииВидео

12:01

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

11:57

Не поверили даже пропагандисты: Шойгу в 9 раз уменьшил потери РФ в войне против Украины

11:53

Голос країни презентовал новую промокампанию с патриотическими диджитал-вышиванкамиВидео

11:47

Потери армии РФ приблизились к 150 тысячам раненными и ликвидированными - АрестовичВидео

11:19

Если Путин аннексирует часть Украины, Запад поставит ВСУ оружие дальностью 300 км - СМИ

11:10

Путин объявил проведение "референдумов" на оккупированных территориях и цинично объяснил "причину"Видео

10:55

Война затянется, вероятность изменения финала сомнительнамнение

10:48

Мобилизация в РФ: Путин хочет призвать 300 тысяч резервистовВидео

10:32

"Хоть воды принесите": оккупант в украденной форме ВСУ клянчил помощь для армии РФ на митингеВидео

10:31

Сезон простуд: зеленые сопли что значат, чем лечить и нужно ли хвататься за лекарства

10:29

Путин расписался в слабости на поле боямнение

10:27

"Роза ветров может развернуться": Путин пригрозил миру ядерным оружиемВидео

10:03

"Мне страшно": россияне в шоке от объявления Путиным мобилизации

09:53

ВСУ уничтожили оккупационную комендатуру в Сватово и склад боеприпасов - Гайдай

Реклама
09:13

Путин объявил частичную мобилизацию в РоссииВидео

09:08

С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

09:00

"Разгромили наши позиции": экс-главарь боевиков "ДНР" пожаловался на мощное наступление ВСУ на ХерсонщинеВидео

08:57

Гороскоп на сегодня 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

08:53

"Войска РФ висят на волоске": в Госдепе США заявили, что псевдореферендумы — "отчаянный шаг" Путина

08:12

Катастрофические последствия "референдумов" для Россиимнение

08:08

"Путин ошибается": РФ не удержит оккупированные земли "референдумами", у них нет времени и ресурсов – ISWВидео

07:43

ВСУ освободят часть Херсонщины в ближайшие недели, Крым - до середины 2023 года - ХоджесВидео

07:08

Десятки миллионов людей оказались на грани голода: Зеленский на ГА ООН призвал мир наказать РФВидео

06:47

Минус 150 россиян: ВСУ ударили по колонне техники, которую готовили к переправке через Днепр

06:24

Если шантаж не сработает, Путин максимально осложняет себе жизньмнение

06:00

Распад России неизбежен, вторжение ВСУ на российскую территорию не понадобится - Георгий ТукаВидео

05:10

Ледяной прогноз со снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

04:30

Мобилизация после "референдумов" обернется коллапсом РФ, Москва терпит поражение в Украине – экспертВидео

03:59

"Трансвестит!": Волочкова в узких шортах засветила лишнее

03:28

Зачем замачивать вещи в уксусе перед стиркой: секрет опытных хозяек

02:43

Звезда Голубой лагуны 57-летняя Брук Шилдс снялась в откровенном нижнем белье в стиле Кардашьян

02:10

Военный эксперт спрогнозировал, будут ли враги массово сдаваться в плен ВСУ

01:40

Бесплатное суперудобрение для сада и огорода: что делать с опавшими листьями осеньюВидео

01:21

Очевидец рассказал, о чем именно Алла Пугачева говорила с трупом Михаила Горбачева на похоронах

Реклама
20 сентября, вторник
23:58

Следующий город для деоккупации после Херсона: эксперт назвал новую цель для ВСУВидео

23:56

Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей

23:25

"Российская армия не самая мощная": Зеленский назвал условие деоккупации УкраиныВидео

23:05

Объявление официальной войны может стать началом конца для Россиимнение

22:57

"Идут обстрелы": солдат-срочников РФ перебрасывают к границе Украины, появились деталиВидео

22:54

Ратаковски прорекламировала свою линию купальников незагорелыми полосками на теле

22:33

Дали заднюю: в Госдуме открестились от всеобщей мобилизации в РФВидео

22:12

Соломку подстелили: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек заключили необычный брачный контрактВидео

22:03

Перед сном люди ставят стакан с соленой водой под кровать: зачем они так делают

21:54

Эрдоган назвал сценарий завершения войны и заявил о поддержке целостности УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять