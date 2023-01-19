glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение планов

19 января 2023, 18:32
Астрологический прогноз на завтра поможет всем знакам Зодиака быть готовыми к новым поворотам судьбы.
Гороскоп
Гороскоп на завтра 20 января / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Эксперты по звездам в своем прогнозе показали, что ждет всех представителей зодиакального круга в последний день текущей рабочей недели. Для того чтобы узнать, как прожить пятницу результативно – можно читать гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра – Овен

Необычный день ожидает Овнов. На протяжении дня самыми результативными будут креативные решения и активная работа фантазии. Сейчас самое время проявлять фантазию и изобретательность. Личная жизнь может немного пошатнуться.

Гороскоп на завтра – Телец

День для Тельцов с самого утра будет приятным. Всё, что будет происходить – станет приятным и удовлетворяющим. В этот день хорошо совершать покупки – они будут радовать. Однако вторая половина дня может немного не задаться и расстроить.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам стоит выполнить все важные дела по возможности в первой половине дня. Именно утро – благоприятное время для рабочих бесед и совещаний, вы будете услышаны. Помимо прочего в этот день хорошо помириться с теми, с кем вы состоите в ссоре.

Гороскоп на завтра – Рак

Настроение Раков – только в их руках и стоит сделать так, чтобы оно было как можно лучше. Вспомните, что может вас порадовать и сделайте это. К концу дня вам станет значительно легче в эмоциональном плане, вечер принесет приятные известия.

Гороскоп на завтра – Лев

Главное – не сходить с дистанции и не поддавать свое настроение ухудшению из-за мелких неурядиц, которые могут случиться утром. Все проблемы в этот день будут решаться легко, так что не стоит зацикливаться на них. Сегодня Вам с радостью помогут старые товарищи.

Гороскоп на завтра – Дева

Дев ожидает день реализации. В этот день можно приступить к реализации давних планов – таких как, например, формирование новых полезных привычек. Также в этот день можно принять окончательное решение касательно отношений, которые давно вас не удовлетворяют.

Гороскоп на завтра – Весы

День будет напряженным, многие захотят от вас поддержки и помощи. Постарайтесь сохранить силы так, чтобы их хватило и на себя, а не только на окружающих. Ваша доброта будет притягивать к вам приятных и благодарных людей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Завтра всё будет идти не по плану и продвигаться медленно, будьте готовы к этому и не планируйте гору планов. В этот день важно сохранять спокойствие и стараться не напрягаться, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Завтра вас, возможно, расстроят близкие люди, старайтесь быть твердым и не отчаиваться. Только ваше позитивное настроение сможет помочь сгладить отношения и улучшить это утро. Также стоит удержаться от того, чтобы раздавать советы – сейчас их никто не услышит.

Гороскоп на завтра – Козерог

Энергичность и наполненность поможет Козерогам сделать гораздо больше, чем есть в планах. Завтра можно никому не отказывать в помощи, ведь сил у вас хватит на все. Именно ваша отзывчивость, проницательность и эмпатия приведут в жизнь новы людей, которые позитивно повлияют на вашу жизнь.

Гороскоп на завтра – Водолей

Эмоционально напряженный день не даст Водолеям добиться того, о чем они мечтают. Также в этот день может разочаровать общение с женщинами. Главное, не утратить трезвый взгляд на реальное положение вещей и не терять себя.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам с самого утра лучше поработать в компании, в это время будет легко находить общий язык с большим количеством людей. Завтра Рыб будут поддерживать практически все, так что самое время сделать то, что вам давно трудно давалось.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:
гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:32

Гороскоп на завтра 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение планов

18:31

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

18:20

"Сразу плачет": женщина из Днепра, потерявшая сына и мужа, еще не знает о смерти самых родныхВидео

18:20

"Боже, вы живы": в Броварах спасатель на месте трагедии не смог найти беременную жену и сынаВидео

18:17

Мудрый совет Западу от Бориса Джонсонамнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:16

Иван Ургант иронично высмеял требование признать его иностранным агентом: "Что у них в голове?"

17:37

Немецкая Rheinmetall готова дать Украине 100 танков: Leopard 1,2 и британские Challenger 1 – СМИВидео

17:34

Что вам понравилось больше всего: простой тест по картинке откроет тайну вашей душиВидео

17:22

Дождь со снегом устроят каток: синоптики предупредили о похолодании в УкраинеВидео

Реклама
17:09

Лекарство с тысячелетней репутацией: для чего нужно алоэ в доме и как оно может навредить

17:04

"Следующие недели могут стать решающими": глава Евросовета дал прогноз о войне в УкраинеВидео

17:01

Не зимой: Жданов назвал месяц, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступлениеВидео

16:39

Сравнил россиян с жертвами Холокоста: Украина, США и Израиль разнесли заявление ЛавроваВидео

16:34

"Мы все ожидаем согласия одной страны": Зеленский эмоционально высказался о танках для УкраиныВидео

16:30

"Новый уровень" войны: у Путина угрожают Запада за поставки мощного оружия Украине

16:09

Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушатьВидео

15:55

Иисус и Дева Мария в окружении полуголых апостолов: новые фото Мадонны шокировала общественность

15:53

Невозможно вкусный Тирамису, как в Италии: рецепт всегда получается у всехВидео

15:19

Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетомВидео

15:13

Гроб Кикабидзе украсили украиским флагом

Реклама
15:10

"Вертолет мог упасть из-за совокупности факторов": в ВСУ рассказали о расследовании трагедии в БроварахВидео

15:04

Франция – за Украину, но с Москвой нужен диалог: Макрон призвал к "миру с Россией" в будущемВидео

14:38

Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхеВидео

14:00

Европарламент требует международного трибунала для Путина и Лукашенко: принята резолюцияВидео

13:56

Провал планов Путина и военный переворот: историк сделал прогноз о скорой смене власти в РоссииВидео

13:51

Ни обещаний, ни извинений: 4 женских промаха, которые мужчина не способен простить

13:45

Буданов - журналистам WSJ: Если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят

13:42

"Война замедлилась": Зеленский объяснил, почему ВСУ трудно продвигаться впередВидео

13:27

Приносят удачу и достаток: какие деревья посадить в садуВидео

13:05

"100 Leopard – это капец оккупантам": эксперт сказал, как получение танков может изменить ситуацию в войнеВидео

12:59

Польша поставила ФРГ ультиматум: либо Берлин одобрит Leopard для ВСУ, либо Варшава даст их самаВидео

12:29

Я не уверен, что Путин еще жив – ЗеленскийВидео

12:06

Гаубицы, боеприпасы, гранатометы: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

12:04

"Режиму давно нужно положить конец": парень в 18 лет перешел границу РФ и решил воевать за УкраинуВидео

12:00

Россия в отчаянии: Александр Коваленко - о возможностях Украины уничтожать Х-22 и С-400Видео

11:54

В горах пропал без вести популярный голливудский актерВидео

11:50

Опытные хозяйки при варке картофеля добавляют в воду секретный ингредиент: невероятный фокусВидео

11:48

Рисовая вода для волос: рецепт здоровых, блестящих и шелковистых локонов

11:24

Киевлянке отказали в собеседовании, потому что общается только на украинском и английскомВидео

10:24

Зеленский в Давосе пристыдил Германию из-за колебаний относительно поставок танков в Украину

Реклама
10:19

Банка джема: Шакира рассказала, как обнаружила измену мужаВидео

10:03

Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

10:00

Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во ртуВидео

09:52

США уже готовы помочь Украине бороться за Крым – The New York TimesВидео

09:47

Париж рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc - Politico

09:45

Популярная российская актриса сломала позвоночникВидео

09:21

Нумерологический гороскоп на 2023: новые свершения, трансформации и успех

09:11

Война в Украине на пороге кульминации: эксперт спрогнозировал сроки нового наступления РФВидео

08:49

"Это просто какой-то ад": врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах сразу после трагедииВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 19 января 2023: Тельцам – энергия, свершения, а Девам – выдержка и самообладание

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять