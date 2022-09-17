Гороскоп на завтра 18 сентября 2022: Девам – разочарование в близком, Козерогам – откровенный разговор

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Гороскоп на 18 сентября 2022 расскажет, кому из знаков стоит умерить траты и отказаться от крупных приобретений, кто разочаруется в поступках близкого человека, а кому нужно реально оценивать свои возможности и не давать пустых обещаний.

О том, для кого из представителей зодиакального круга начало осени станет счастливым периодом, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на завтра – Овен

Сегодня не исключены разногласия со своей второй половинкой на бытовой почве. В этот день Овны полны энергии. Вы беретесь за домашние дела, однако ваш партнер может не разделить такого энтузиазма. Не самый лучший день для флирта и романтики, свидания могут повременить. Воздержитесь от обещаний, позже вы поймете, что сдержать слово будет сложно.

Гороскоп на завтра – Телец

В день воскресенья смекалка и сообразительность Тельцов на высшем уровне. Это помогает решать сложные вопросы и справляться с поставленными задачами. Реализацию сегодняшних идей стоит отложить, лучше хорошенько все обдумать, чтобы не упустить важных деталей. Повышается вероятность конфликтных ситуаций с незнакомцами. Будьте осторожны с деньгами.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день у Близнецов может быть много планов, только воплотить их не удастся. Что-то будет постоянно отвлекать как от профессиональных, так и от домашних обязанностей. Решение серьезных вопросов стоит отложить на другой день. Как и свидания, которые могут вас разочаровать.

Гороскоп на завтра – Рак

Эмоциональный фон Раков оставляет желать лучшего. Сегодня родственники норовят дать вам советы, которые только вызывают раздражение. Вмешательство в вашу личную жизнь может вызвать разногласия, поэтому общение с близкими нужно свести к минимуму. Займитесь делом по душе, это поможет отвлечься от негативных мыслей.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день Львам стоит держать язык за зубами и не особо распространяться о своих планах и секретах. Они могут стать достоянием общественности. Может произойти то, чего вы подсознательно опасались. Во второй половине дня вы можете получить информацию, которая не приведет вас в восторг.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день непростая ситуация с деньгами прояснит отношения с друзьями. Вы поймете, кто из них достоин доверия, а кто надевал маску близкого человека, руководствуясь корыстными мотивами. Сегодня стоит избегать мест массового скопления людей. Будьте умеренны в тратах.

Гороскоп на завтра – Весы

Весы могут столкнуться с напряжением во взаимоотношениях с близкими. Прежде чем пообещать что-либо, нужно реально оценить свои возможности, чтобы не прослыть человеком, который не держит слово. Обещания в сложившихся обстоятельствах лягут на ваши плечи тяжелым грузом.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в этот день стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Однако не стоит ставить себе диагнозы, начитавшись информации в интернете, это может только навредить. Отвлечься от мрачных мыслей поможет планирование будущего путешествия. Перенесите себя в страну мечты и не сдерживайте фантазию.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцам необходимо запустить цикл трансформаций. Они будут болезненными, однако выход из зоны комфорта поможет изменить жизнь к лучшему. Изменения будут касаться личных отношений, не исключено, что вам придется попрощаться с людьми, которые тормозят движение вперед. Человек из ближайшего окружения поделится информацией, которая может вам не понравиться.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваши отношения с родственниками сегодня сложно назвать гармоничными. Найти общий язык с родными людьми будет сложно. Поговорив по душам с партнером можно расставить все точки над и, предотвратив серьезные разногласия. Старшие родственники могут вызывать раздражение, вмешиваясь в вашу личную жизнь.

Гороскоп на завтра – Водолей

В этот день Водолеев закружит в водовороте домашних обязанностей. Рутинная работа навевает скуку, однако не стоит откладывать ее на потом, справившись со всеми поставленными задачами, вы почувствуете облегчение. Недомогание может помешать вашим планам и встречу с друзьями придется отменить. Стоит воздержаться от необязательных покупок, приобретайте только необходимое.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В воскресенье близкий человек разочарует вас своими поступками, непонимание может стать причиной серьезной ссоры. Стоит быть осторожными с деньгами, расточительство может подкосить ваш бюджет. Воздержитесь от крупных покупок и соблюдайте меру.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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