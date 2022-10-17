Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везение

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Астрологический прогноз на 18 октября 2022 расскажет, кому из знаков не стоит разбрасываться обещаниями, кто должен уделить больше внимания старшим родственникам, а кто сможет заручиться поддержкой влиятельных людей.

О том, кто из знаков станет везунчиком второго месяца осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

Решительность и целеустремленность приведет Овнов к желаемым результатам. Вам необходимо правильно расставить приоритеты и продумать каждый шаг в достижении желаемого. Будьте осторожнее в общении, сегодня вы можете попасть под влияние других и сделать то, что вам не по душе.

Гороскоп на завтра – Телец

Отличный день для коммуникации. Тельцы в центре внимания, к вашему мнению прислушиваются и коллеги и партнеры. Смело проводите переговоры, выпадет шанс заключить выгодную сделку. Будьте внимательными к своему окружению, многие захотят набиться вам в союзники, однако не каждый достоин доверия.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Воздержитесь от переговоров с людьми, которые требуют от вас инициативности и уступок, вы не сможете отстоять свою точку зрения и рискуете взвалить на плечи груз проблем. Не стоит разбрасываться обещаниями и заключать долгосрочное сотрудничество.

Гороскоп на завтра – Рак

В этот день Раки смогут достичь больших успехов, работая самостоятельно. Решая задачи, с которыми вы можете справиться без подсказок окружающих, вы добьетесь наилучших результатов. Благоприятный день для работы и оформления документов. Не самый лучший день для решения проблем личного характера.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам во вторник нужно показать зубы – твердо отстаивая свою позицию, вы сможете добиться желаемого. Уступчивость сегодня не для вас, не стоит соглашаться на предложения, которые не вызывают у вас интереса. Свободным представителям знака не стоит замыкаться в четырех стенах, активная социальная жизнь может привести к интересным знакомствам.

Гороскоп на завтра – Дева

Спокойствие и рассудительность помогут Девам не только отстоять свою точку зрения, но и заручиться поддержкой коллег и влиятельных людей. Принимая решения, которые могут изменить вашу личную жизнь, стоит обдумать все последствия. Сегодня все кажется не таким как есть, не нужно строить иллюзий.

Гороскоп на завтра – Весы

Сегодня Весы смогут быстро решить проблемы, которые возникают на профессиональном поприще. Однако деловые отношения могут разочаровать, поступки ваших давних партнеров не радуют. Однако не стоит рвать отношения, они могут принести пользу. В любой сфере действуйте открыто и честно, интриги могут ударить по вашей репутации.

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Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпионам в этот день стоит проявить максимальную осторожность. Не самое лучшее время для рисковых мероприятий, придерживайтесь привычной линии и воздержитесь от экспериментов и кардинальных изменений. Эти сутки могут стать проверкой силы духа и настоящим испытанием.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцам стоит сбавить обороты и больше внимания уделить анализу ситуации и размышлениям. Однако не стоит поддаваться иллюзиям, вы только напрасно потратите время. Гармонию в отношениях поможет сохранить ваше спокойствие и желание идти на компромиссы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогам в этот день придется пройти через трудности. Однако помните, что вы можете рассчитывать на поддержку союзников и людей, которым вы доверяете. Благоприятный день для обращения в государственные инстанции и работы с документами. Вы сможете решить важные вопросы. Во второй половине дня уделите больше внимания отдыху.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеи – везунчики дня. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом, вы сможете решить давнюю проблему и разобраться в сложном вопросе. Можно планировать долгосрочные поездки и деловые командировки. Ваша фантазия и смекалка не дают вам заскучать, вы сможете придумать себе самые невероятные развлечения.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбам предстоит разгрести незначительный рутинные дела. Монотонная работа может навевать скуку, однако вам необходимо решить все текущие вопросы, чтобы открыть дорогу к новым интересным заданиям. Порадуйте близких людей милыми подарками, не забывайте, что старшим родственниками может понадобиться больше внимания и заботы.

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