УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньги

16 августа 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 17 августа 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на 17 августа 2022 расскажет, кому из знаков стоит следить за словами, чтобы не нажить врагов, кто должен быть осторожным с деньгами, а кому избегать переутомления.

О том, какие подарки судьбы ждут знаков в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овны могут быть особенно самокритичны к себе. Вы принимаете близко к сердцу любой свой промах, однако не стоит глубоко анализировать свои ошибки. Проблемы, с которыми вам приходится иметь дело, могут показаться сложными только на первый взгляд. Вы справитесь с любыми сложностями, если будете придерживаться четкого плана. Во второй половине дня звезды сулят приятное знакомство.

Гороскоп на завтра – Телец

В этот день Тельцы окончательно расстанутся с иллюзиями и посмотрят на ситуацию реалистично. Не исключено, что поступки близкого человека вам разочаруют, обман может выбить вас из колеи. В профессиональной деятельности вы можете достичь наилучших результатов. Во второй половине дня возможны денежные поступления.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Тем, кто в поисках работы сегодня улыбнется удача. Это благоприятный день и для смены работы, вам могут предложить условия с лучшей оплатой труда. Просмотрите свои старые деловые контакты или обратитесь к друзьям или родственникам, возможно, они смогут предложить вам интересные варианты. Будьте осторожны с деньгами, отложите крупные покупки на другой день.

Гороскоп на завтра – Рак

Ракам в среду необходимо обратить внимание на свое здоровье. Не стоит игнорировать сигналы организма, если что-то тревожит и симптомы проявились впервые, не откладывайте визит к врачу. В этот день могут складываться напряженные отношения с коллегами, лучших результатов вы сможете достичь, работая самостоятельно.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день все для Львов сложится наилучшим образом. Не исключено, что вы сделаете первый шаг к необходимым переменам в вашей жизни. Возможно, вы поменяете образ жизни и пересмотрите свой рацион, отказавшись от вредных привычек. Вашего запала хватит даже на поход в спортзал, вы хорошо мотивированы. Удача на вашей стороне.

Гороскоп на завтра – Дева

Девам в этот день стоит с осторожностью относиться к тратами. Лучше не носить с собой большие суммы денег, и даже кредитные карты. Соблазн потратить большую сумму на ненужную вещь сегодня довольно высок. К тому же, увеличивается вероятность потерь, берегите свои деньги. В личной жизни намечаются приятные перемены, одинокие смогут встретить того самого человека, те, кто в паре – укрепить отношения с партнером.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам в этот день придется закатать рукава и активно включиться в работу. Тем более, что ее будет много. На ваши плечи упадет решение чужих ошибок и это может вызвать чувство раздражения. Однако не стоит поддаваться негативным эмоциям, такая несдержанность может спровоцировать споры и серьезные проблемы. Избегайте сплетен и интриг в коллективе.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день Скорпионам стоит больше времени уделить обустройству домашнего уюта и комфорта. Благоприятный день для решения семейных и бытовых проблем, начала ремонта. Не исключены денежные поступления. Это может быть аванс или социальные выплаты.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцы могут принять решение, которое изменить жизнь. Не стоит торопиться, взвесьте все за и против. Не исключено, что вам придется отпустить человека, который не отвечает взаимностью на ваши чувства. Это вынужденный шаг, который сначала может принести душевные страдания, но потом обязательно обернется приятными событиями и важными встречами.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня Козерогам будет сложно сконцентрироваться на работе, все будет валиться из рук. Все ваши мысли занимают не профессиональные обязанности, а личная жизнь. Вы считаете минуты до встречи с человеком, который заставляет ваше сердце биться чаще. Во второй половине дня вам предстоит решать вопросы, связанные с поездкой или переездом.

Гороскоп на завтра – Водолей

В среду Водолеи много сил сконцентрируют на помощи друзьям и коллегам. Это может потребовать ресурсов, и к концу дня вы будете истощены. Нужно остерегаться переутомления, это может подкосить здоровье. Нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на действительно важных делах, не хватаясь за несколько задач одновременно.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбы могут проявить свои сильные стороны и профессиональные качества. Это может помочь в карьерном продвижении. Вы сможете ускорить процесс, который поможет в будущем получить неплохой доход и укрепить материальное положение. Следите за тем, что говорите окружающим, одно слово может спровоцировать обиды. Вы рискуете нажить врагов.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

Реклама
12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

11:15

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

10:49

Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ, чем ее аналогиВидео

10:42

США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: "сказали копать траншеи" - КулебаВидео

10:28

Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка БританииВидео

10:28

Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 летВидео

10:14

Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

10:04

"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под ДжанкоемФотоВидео

Реклама
09:43

Стратегия останется: Климкин рассказал, как долго Россия сможет вести войну

09:38

"Затишье перед бурей":  Жданов рассказал, какая опасность грозит украинцам 24 августа

09:37

День рождения стал и днем смерти: под Бахмутом погиб 27-летний украинский военныйВидео

09:30

Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

09:27

Начинающая пропагандистка РФ "самоликвидиковалась" на ДонбассеВидео

09:14

Суркис прояснил позицию Динамо по поводу единого телепула УПЛ: "Трансляции должны быть бесплатными"

08:37

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2022: Тельцам – большой куш, Львам – исполнение желаний, Рыбам – сплетниВидео

08:29

Денацифицировали и демилитаризовали: на Донбассе ВСУ уничтожили российского капитана из Дагестана

08:25

В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИВидео

08:16

Украина потеряла кучу времени из-за надежд на беспомощную ООНмнение

08:07

В рядах оккупантов начался раскол, но Кремль не отказывается от проведения "референдумов" - ISWВидео

08:00

Украину накрывает сильнейшая магнитная буря: когда ждать "удара" и как спастисьВидео

07:30

"Многое упростит": эксперт рассказал, что даст признание РФ спонсором терроризма

07:11

"Такого давно не было": ночью РФ ударила ракетами по пяти из девяти районов Харьков

06:47

Книга оккупанта Филатьева: меньше паранойимнение

06:40

Эмиссары Путина поехали на Запад: Арестович рассказал, о чем они хотят договориться

06:40

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и придут морозыВидео

05:20

Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый деньВидео

04:40

Отмоет даже старый жир: зачем класть в морозилку средство для мытья посуды

04:10

Гиркина ликвидируют: в РФ раскрыли сценарий неожиданного появления террористаВидео

Реклама
03:15

"Так жалко вас": люди насмехаются над лицом ВолочковойВидео

02:42

"Женщина-кошка" Хэлли Берри показала пышную грудь в прозрачном топе в честь Дня рождения

02:10

Долго ждать не придется: как быстро высушить кроссовки после стирки или дождя

01:35

Военный эксперт объяснил, как долго ВСУ придется бить по российским складам

01:04

Долго и счастливо: топ-4 знака долгожителяВидео

00:51

Приметы на 16 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:05

"В Россию не приезжайте": на маму Наташи Королевой набросились россиянеВидео

15 августа, понедельник
23:42

"Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в ПопаснойВидео

23:21

Ядерный шантаж РФ может обернуться крупной катастрофой: у Зеленского назвали рискиВидео

23:04

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять