glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбора

15 января 2023, 18:36
Астрологический прогноз на завтра 16 января расскажет, что предстоит пережить каждому представителю зодиакального круга.
Гороскоп
Гороскоп на завтра 16 января / Фото ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем прогнозе рассказали, как лучше провести 16 января каждому знаку Зодиака, чтобы не разгневать звезды и не навлечь на себя беду.

Гороскоп на завтра – Овен

Для Овнов день не будет легким. Представителям этого знака будет сложно сосредоточиться на привычных занятиях, поэтому их выполнение лучше перенести на вечер. В этот день Овнам будет хорошо даваться творчество и проявление себя в нем.

Гороскоп на завтра – Телец

День неуверенности для Тельцов закончится невозможностью принимать решения. Тельцы будут настолько не уверенны в правильности своего выбора, что помочь смогут только близкие люди или коллеги, с которыми уроженцы этого знака находятся на одной волне.

Гороскоп на завтра – Близнецы

У близнецов будет достаточно неоднозначный день. Очень важно постараться избежать принятия важных решений как и в рабочих процессах так и в семейных отношениях. Также не лишней будет попытка от проявления какой-либо инициативы.

Гороскоп на завтра – Рак

Ракам пришло время замедлиться. Представителям этого знака необходимо перестать спешить, торопить события и пытаться что-то изменить. Сейчас важно просто быть ко всему внимательным и не отправляться в путешествия.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам сейчас лучше не браться за невыполнимые задачи. Куда лучше заняться чем-то приятным. Скорее всего нужно будет решить финансовый вопрос, главное – не совершать покупок и распланировать свой бюджет.

Гороскоп на завтра – Дева

Для Дев день не буде хорошим. Несобранность приведёт к ошибкам, которые, в свою очередь, приведут к конфликтам и в рабочем коллективе, и в семейных отношениях. В остальном всё будет достаточно ровно. Можно спокойно заниматься своими делами.

Гороскоп на завтра – Весы

Звезды обещают Весам спокойный день, но есть нюанс – поступление новых обязательств. Они могут быть как в работе так и в домашних делах. Главное в этот день – не забывать обращать внимание на самочувствие и знаки от организма.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сейчас у Скорпионов период совершения ошибок. Причем неприятности от неправильных действий будут сопровождать буквально во всем – и в работе, и в дружбе, и в любви. Исправить ситуацию вполне возможно – достаточно начать общаться с окружающими и спросить совета.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Умение принимать решения может изменить ход жизни Стрельцов. Сделать правильный выбор буде достаточно сложно, это приведет к напряжению, которое привлечет конфликты в рабочий коллектив. Стрельцам нужно стараться максимально сдерживать свой гнев.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогам в этот день лучше поберечь силы на вечер, ведь скорее всего судьба преподнесет им в подарок приятные сюрпризы. Также в этот день важно стараться не упустить возможность и шанс, который откроется людям, родившимся под этим знаком.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям стоит помнить, что нет смысла печалиться о том, что невозможно изменить. Весь день будет наполнен неурядицами, которые могут испортить настроение, однако самое главное – не поддаться им и сохранить позитивное мышление.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам лучше уединиться. Это будет хороший день для одиночества и выполнения обычных рабочих задач. А вот ближе к вечеру можно и с друзьями встретиться, но только с теми, взгляды которых вам импонируют.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:40

"Российская ракета вырвала сердце": теракт в Днепре забрал жизнь 15-летней девочки

18:36

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

18:34

Почему собаки лают на своих и как с этим бороться

18:19

"Все тот же Крепкий орешек": средняя дочь Брюса Уиллиса показала честное фото актера

18:11

"Наступают по трупам": оккупанты не прекращают штурмовать Соледар – в ВСУ рассказали подробностиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:11

Путина свергнут: президент Чехии прогнозирует поражение оккупантов и бунт в РФВидео

17:42

Фронт за чертой города: ВСУ держат оборону, битва за Соледар продолжаетсяВидео

17:30

"Цель достигнута": в РФ цинично прокомментировал кровавый ракетный удар по УкраинеФотоВидео

17:22

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о ДнепреВидео

Реклама
17:13

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

16:55

Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизацииВидео

16:29

"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиянВидео

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

Реклама
15:08

Как живет Купянск после деоккупацииВидеоблоги

15:03

Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналистВидео

14:52

"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в ДнепреВидео

14:42

"Я за Украину": что известно об американке, завоевавшей титул Мисс ВселеннаяВидео

14:31

Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлениемВидео

14:28

"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

14:25

Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвыВидео

14:13

Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцахВидео

14:09

Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга КикабидзеВидео

13:49

"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

13:30

"Ангарский маньяк" после фронта займет свое место в Госдумемнение

13:30

Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

13:30

"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в УкраинеВидео

13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку ЧичеринуВидео

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

Реклама
12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

11:51

В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФВидео

11:48

Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по ДнепруВидео

11:23

Депутат на росТВ на шоу у пропагандиста Шейнина призвал расстреливать за танцы под СердючкуВидео

11:22

Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФВидео

10:59

РФ готовит миллионную мобилизацию и этап "большой войны" – экс-советник ПутинаВидео

10:33

Мобилизация в Украине: в каких случаях вручение повестки незаконноВидео

10:25

Оккупанты выпустили половину Калибров: есть угроза нового удара – ОК "Пивдень"Видео

09:39

Королёва впервые высказалась о поддержавшей Украину матери

09:24

Шансы на вступление Беларуси в войну против Украины очень низки – ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять