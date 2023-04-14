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Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарование

Елизавета Бельмас
14 апреля 2023, 11:18 обновлено 14 апреля, 11:32
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому стоит ожидать любви, а кому заняться творчеством.
Гороскоп на завтра 23 марта 2023
Гороскоп на завтра 15 апреля 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 15 апреля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на субботу.

Гороскоп на завтра – Овен

Ваше вдохновение и творческий потенциал высоки. Если вы думали о том, чтобы заняться живописью или поэзией, сегодня идеальный день для начала. Убедитесь, что ваш перфекционизм не мешает вашим творческим порывам. Вы можете быть критическим редактором. Пока не беспокойтесь о конечном продукте. Если вам нравится творческий процесс, конечный результат будет отражать вашу радость.

Гороскоп на завтра – Телец

Плохо, когда на кухне слишком много поваров, но когда эти повара спорят не только о том, как приготовить еду, но и о том, как спроектировать кухню, вы понимаете, что у вас проблемы. Сегодня, вероятно, вспыхнет ярость. У каждого свое мнение о том, как украсить свой дом. Тот, кто платит ипотеку, принимает окончательное решение.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

В эти дни ваша уверенность в себе находится на низком уровне, и это делает вас особенно уязвимыми. Вполне вероятно, что недавняя ссора с близким другом заставила вас беспокоиться об общем состоянии отношений. Со всей добротой, Близнецы, вы слишком остро реагируете. Вполне вероятно, что ваша вторая половинка сейчас так же обеспокоена, как и вы. Почему бы не пойти навстречу?

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете испытывать некоторое разочарование из-за своей предполагаемой неспособности достичь важной вехи в своей карьере. Возможно, вам нужно всего лишь переоценить установленные вами ориентиры, чтобы увидеть, что вы добились большего прогресса, чем вы думали. Помните, в конечном счете, время, необходимое вам для достижения цели, имеет меньшее значение, чем сам факт ее достижения.

Гороскоп на завтра – Лев

Иногда вы можете быть слишком пассивным и позволять другим топтаться по вам. Отсутствие твоего эго достойно восхищения, но только до определенного момента. Зачем позволять другим присваивать себе ваши идеи? Может возникнуть ситуация, когда вы почувствуете необходимость высказаться. Защитите свои права и защитите себя от неэтичного человека, который намерен преуменьшить ваш вклад. Стойте на своем, и вы будете оправданы.

Гороскоп на завтра – Дева

Неэтичный знакомый может распространять необоснованные слухи. Не принимайте за чистую монету все, что вы услышите. Прежде чем делать выводы, узнайте все факты. Если бы ситуация не была такой фрустрирующей, она была бы комичной. Дышите глубоко в течение дня. Завтра дела пойдут более ровно.

Гороскоп на завтра – Весы

Весы, давний друг сегодня может стать чем-то большим. Возможно, между вами всегда была определенная искра, но вы не могли признать это до сих пор. Однако убедитесь, что время выбрано правильно. Вы не хотите задеть чьи-либо чувства, когда начинаете исследовать новые аспекты этих старых отношений.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня вы можете быть разочарованы. Ожидаемая романтическая встреча может быть отложена или отменена. Нет причин считать это серьезной неудачей в отношениях. Если вы чувствуете сомнения и неуверенность, это, вероятно, по другим причинам. Вы взволнованы и не в том положении, чтобы делать поспешные выводы. Пусть ваша голова прояснится на несколько дней, а затем спланируйте следующие шаги.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Сегодня вы можете чувствовать себя немного подавленным из-за разочарования в ком-то важном для вас. Возможно, наставник больше не поддерживает вас или авторитетная фигура показала свое истинное лицо. Вместо того, чтобы искать новый образец для подражания, почему бы не пойти по пути, который, как вы знаете, подходит именно вам? Теперь вы достаточно опытны, чтобы не нуждаться в том, чтобы кто-то еще вел вас впереди.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерог, вы, вероятно, передумаете по поводу чего-то важного для вас. Возможно, вы сомневаетесь в своей работе, карьерном пути или выборе партнера. Замешательство может доминировать в ваших мыслях сегодня. Не рассчитывайте получить конкретные ответы к концу дня. Это ситуация, которая разрешится только со временем. Постарайтесь быть терпеливым.

Гороскоп на завтра – Водолей

Сегодня в воздухе витает романтика. Увы, похоже, это льется дождем на всех, кроме тебя. Вы, должно быть, надели свой романтический плащ, прежде чем выйти из дома этим утром. Не волнуйтесь. Ваше время придет. Постарайтесь сосредоточить свою страсть на творческом начинании. Если вы думали о том, чтобы попробовать свои силы в писательстве или рисовании, сделайте это сейчас.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбы, ваша креативность находится на рекордно высоком уровне, так что воспользуйтесь этим. Это был бы идеальный день, чтобы рисовать или писать. Даже если вы считаете, что ваши таланты намного ниже уровня любителя, вы можете быть удивлены тем, на что способны. Игнорируйте своего строгого внутреннего редактора и работайте ради чистого удовольствия от творчества. Вы будете в восторге от результатов.

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