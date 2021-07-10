Гороскоп на завтра 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары

Ряду зодиакальных представителей грозят ограбления / flickr.com/[email protected]

Негативный гороскоп на понедельник, 12 июля 2021 года (2-3 лунный день), составлен для знаков Зодиака Телец, Стрелец и Дева – их предупредили о возможных ограблениях.

Стрельцам и Тельцам также грозят пожары, говорится на supercook.ru.

С негативом в первый рабочий день новой недели также могут столкнуться Козероги. Представителям этого знака грозит подлый обман.

Чего ожидать в понедельник огненным Львам (23.07 – 22.08), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Овнам (21.03 – 20.04)

Точный гороскоп на завтра – Лев

Будьте готовы к тому, что во время работы усилий придется потратить больше, чем в другое время. Плоды трудов можно будет увидеть не очень скоро. Если станете нестандартно подходить к делам, будете экстравагантны и оригинальны – ждите двойственную оценку со стороны коллег или начальства.

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День может быть эмоционально напряженным. На любовном фронте возможны проблемы. Не позвольте ревности или мнительности охватить ваше сердце.

Гороскоп на 12 июля 2021 года – Стрелец

День может быть очень неблагоприятным и эмоционально напряженным. Могут возникнуть проблемы с имуществом – грозят ограбления и пожары. Самый позитивный сценарий – визит людей, которых вы не ждали.

Постарайтесь не обращать внимания на критику – вы можете неадекватно отреагировать. Лучше отказаться от споров.

Гороскоп на 12 июля 2021 – Овен

Звезды к вам неблагосклонны. Готовьтесь к тому, что во время работы придется выкладываться больше, чем обычно, и серьезного результата не будет. Если хотите сделать понедельник более положительным – "включайте" неординарность и к любому делу подходите нестандартно. Вам понадобятся понимание и поддержка со стороны близких.

В послеобеденное время возможны проблемы с вещами, а также с недвижимостью. Если хотите поднять себе настроение – прогуляйтесь.

Чего ожидать в понедельник представителям стихии вода – Рыбам (19.02 – 20.03), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Ракам (22.06 – 22.07)

Гороскоп на завтра – Рак

Ждите каких-то неожиданностей. Вы сможете сделать отношения с близким человеком более крепкими, уйти глубже в свои дела и сделать ситуацию в финансовой сфере более радужной. Большую часть внимания стоит уделить своему дому, можно купить что-то важное. Не оставляйте здоровье детей на задворках внимания.

Гороскоп на 12 июля 2021 года – Рыбы

В этот день неблагоприятно активное общение, не стоит устанавливать контакты, поскольку вы можете обманывать себя и резко совершать какие-то необдуманные шаги. Из-за легкомыслия и смены настроения репутация может оказаться под угрозой.

Если вы попытаетесь уладить проблемы, которые возникли, – доброе имя может быть восстановлено. Вы способны обуздать ситуацию и продолжить делать то, что уже начали.

Гороскоп на 12 июля 2021 – Скорпион

Уровень жизненных сил может подниматься. У вас может быть мощный энергетический заряд, а благодаря этому можно заниматься врачеванием и целительством. Вы можете влиять на тех, кто вам близок. К вам могут обращаться за помощью те, кто хочет исцелить душу или тело. Ваше сердце должно быть открыто для радости и любви.

Чего ожидать в понедельник земным Девам (23.08 – 22.09), Козерогам (22.12 – 20.01) и Тельцам (21.04 – 20.05)

Реальный гороскоп на завтра – Телец

Понедельник может быть очень неблагоприятным. Если будете чем-то заниматься – не рассчитывайте на помощь. Рассчитывайте на собственные силы. Нужно все делать в срок. Попытайтесь прожить день без проколов.

Постарайтесь беречь имущество – грозят ограбления и пожары. Самый положительный сценарий – появление людей, которых вы не ждали в гости.

Гороскоп на 12 июля 2021 года – Козерог

День может быть очень неблагоприятным. Возможны авантюрные приключения, грозят серьезные провокации. Вы можете столкнуться с подлым обманом. Возможно, придется выяснять отношения с кем-то из близких. Очень частая причина скандалов – невнимательность.

Вы можете кем-то увлечься в романтическом плане. Не рассчитывайте на то, что увлечение затянется надолго.

Гороскоп на 12 июля 2021 – Дева

Будьте готовы к очень негативному и эмоциональному понедельнику. Грозят кражи, ограбления и множество критических ситуаций. Наиболее позитивный сценарий – приход гостей, которых вы не ждали. Если сложатся критические ситуации – "включайте" интуицию, мозг и прилагайте максимальное количество усилий.

Чего ожидать в понедельник воздушным Близнецам (21.05 – 23.06), Весам (24.09 – 23.10) и Водолеям (21.01 – 18.02)

Точный гороскоп на завтра для Водолея

Вы можете захотеть сменить образ жизни или обстановку. Возможно, вы ощутите внутреннюю свободу. Вам могут прийтись по вкусу транжирство и экстравагантные выходки.

Стоит вовремя "включить" мозг и неразумно тратить минимальное количество средств. Вы можете стать неактивными в деловой сфере, а из-за этого грозит кризис.

Гороскоп на 12 июля 2021 года – Весы

Понедельник может быть очень неблагоприятным, возможны иллюзии и обманы. Обещания могут быть ложными, возможна неверность. В коммерческих делах грозит неудача. С коммерческой неудачей могут быть связаны несколько событий.

Будьте внимательны к деловым предложениям, которые вам кажутся интересными, и к покупкам, – вас могут попытаться надуть.

Гороскоп на 12 июля 2021 – Близнецы

В понедельник можете нагружать тело. Не противопоказан активный отдых на природе. Хороший день для бесед с друзьями и для путешествий. Можно просто посвятить время прогулке.

Что представителям всех стихий спрогнозировала астролог Юлия Погорельченко

Эксперт сообщила Главреду, что день может быть продуктивным, однако нужно будет взять под контроль свои эмоции. По ее словам, необходимо постараться принять в себе свои недостатки, увидеть достоинства и похвалить.

Астролог добавила, что наступит неплохое время для проявления себя без лишней гордыни. Погорельченко также спрогнозировала, что можно заниматься юридическими вопросами.

"…Вероятны неожиданные ситуации, которые вызовут раздражение и могут резко изменить планы… Гармоничный аспект Меркурия и Юпитера расширит ваши интеллектуальные способности, (это – Ред.) хорошо для общения, новых знакомств, обучения…", – отметила эксперт.

Самым точным считается личный гороскоп. Если хотите знать свой самый точный гороскоп – закажите у Юлии Погорельченко персональный астропрогноз, перейдя по ссылке.