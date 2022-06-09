УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – зависть

9 июня 2022, 13:00

Астрологический прогноз на 10 июня 2022 для всех знаков зодиака.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра / depositphotos.com/

Астрологический прогноз на 10 июня 2022 расскажет, кому из знаков стоит остерегаться обмана и проверять информацию, а кому выпадет шанс повидаться с людьми, за которыми соскучились.

О том, чем порадует представителей зодиакального круга первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овны могут не рассчитывать на то, что их успехи будут легкими. Чтобы добиться желаемого придется хорошенько потрудиться. Не исключено, что не все пойдет по плану и некоторые интересные дела придется отложить, сосредоточившись на рутинной работе. Денежные поступления смогут поднять настроение. Можно отправляться за покупками, они будут удачными. От свиданий и романтических знакомств стоит воздержаться, сегодня вы можете привлечь не самых достойных людей.

Гороскоп на завтра – Телец

В пятницу Тельцам нужно умерить свое упрямство и оставить попытки во что бы то ни стало настоять на своем. Не стоит пытаться настойчиво преодолеть преграды, сегодня ситуация требует деликатности и такта. Умение адаптироваться к возникающим обстоятельствам становится вашим ключом к успеху. В личных отношениях возможны перемены к лучшему, вам удастся помириться с дорогим человеком и достичь взаимопонимания.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Неприятные неожиданности могут свалиться на голову Близнецов уже в самого утра. Проблемы будут не слишком серьезными, однако могут помешать реализации ваших планов. Сегодня вам придется твердо отстаивать свою точку зрения, не прибегая к агрессивным методам и резким высказываниям. Во второй половине дня появляется шанс заняться интересным делом и повидаться с людьми, за которыми успели соскучиться.

Читайте такжеГороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

Гороскоп на завтра – Рак

В этот день Раки могут столкнуться с финансовыми проблемами, из-за которых придется отложить некоторые планы. Не стоит принимать заманчивые предложения от незнакомцев, это могут оказаться сомнительные авантюры, которые обернутся серьезными проблемами. Будьте бдительны, сегодня повышается риск стать жертвой манипуляций и интриг. Вечер самое подходящее время, чтобы завязать перспективные знакомства.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам в пятницу стоит заняться поиском новой сферы деятельности, которая сможет еще больше раскрыть ваши интеллектуальные и творческиек способности. Будьте решительными в вопросах укрепления материального положения. Новые начинания в этот день будут обречены на успех. Однако прежде нужно оценить свои способности и возможности реализации задуманного в жизнь. Неожиданная встреча или известие могут круто изменить ситуацию не в лучшую сторону.

Гороскоп на завтра – Дева

В этот день Девам стоит навести порядок в своих деловых отношениях. Не все ваши партнеры могут быть заинтересованными в реализации общих проектов, и это может замедлять продвижение дела. Приложив усилия, вы сможете заручиться поддержкой влиятельных союзников, помощь которых будет неоценима. Сейчас вы не ищете легкого необременительного общения и флирта. Вы настроены серьезно и готовы испытывать настоящие глубокие чувства. Встречи могут быть судьбоносными.

Читайте такжеПолнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

Гороскоп на завтра – Весы

В этот день возможны удивительные трансформации и неожиданные повороты судьбы, которые могут изменить жизнь. Стоит проявить осторожность и не ввязываться в сомнительные авантюры и непроверенные проекты. Ваш денежный успех сегодня, станет результатом не счастливого случая, а вашего упорного труда на протяжении нескольких месяцев. К новым поклонникам нужно присматриваться более тщательно, это поможет избежать разочарований и душевной боли.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня Скорпионам следует контролировать эмоции и сохранять спокойствие в любых ситуациях. Не исключены неприятности и досадные ошибки в финансовой сфере, задержки выплат и волокита с документами. Не стоит делиться своими проблемами с близкими родственниками, чтобы исключить лишние переживания. В отношениях со своей второй половинкой не давайте расцвести чувству беспочвенной ревности и зависти.

Гороскоп на завтра – Стрелец

В этот день Стрельцы могут добиться больших успехов если не будут отлынивать от работы и не побоятся взять на себя ответственность. Возможно, ваши решения будут непопулярными, и окружающие не сразу смогут оценить их пользу. Благоприятный день для учебы, вы проницательны и схватываете информацию на лету. Будьте внимательны к своему здоровью, во второй половине дня возможны упадок сил и недомогание.

Читайте такжеНереальное везение в деньгах и сказочная удача: 3 знака могут разбогатеть и добиться успеха в ближайшие годы

Гороскоп на завтра – Козерог

Козерогам в пятницу крупно повезет с деньгами. Не исключены солидные денежные поступления и ценные подарки. Можно смело отправляться за покупками, они порадуют. Однако на удачу в профессиональной деятельности особо полагаться не стоит. Хороших результатов можно добиться если приложить все усилия. Удачный день для поездок. Смена обстановки пойдет на пользу и принесет много новых впечатлений.

Гороскоп на завтра – Водолей

Эмоциональный фон сегодняшнего дня будет напряженным. Перепады настроения и приступы раздражения могу спровоцировать разногласия и споры с окружающими. Вы можете разочароваться в людях, которые еще недавно вызывали симпатию. Вы принимаете близко к сердцу каждую мелочь.Чтобы не зацикливаться на негативе, отправляйтесь за покупками и побалуйте себя приятностями.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбы склонны брать на себя слишком большой груз обязанностей, переоценив свои возможности. Решение этих вопросов потребует много времени и сил. К вечеру вы почувствуете, что жизненная энергия на минимуме. Правильный выбор будет сделать трудно, ваша интуиция, которая обычно сильна, сегодня прилегла отдохнуть. Остерегайтесь обмана и тщательно проверяйте поступающую информацию.

Читайте также:

Близнецы Рак козел Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – зависть

12:50

Война будет более жестокая: генерал-разведчик объяснил, почему Украине не стоит бить по территории РФВидео

12:37

Муж Лорак показал, как танцует и бесится их общая дочь София

12:33

Сожгли девять русских танков: офицер ВСУ рассказал о неравном победном бою под ИзюмомВидео

12:20

Потеряла мужа и сына: солистка "Лисапетного батальона" рассказала, как пережила трагедиюВидео

Реклама
11:59

Виновных в оккупации юга Украины будут искать после войны - ДаниловВидео

11:47

В Чернигове премьера Джонсона "сделали" казаком Чупрыной: яркие фото

11:47

Схожая история, или Почему Словакия помогает Украине оружиеммнение

11:30

Рашисты бежали в панике: украинские артиллеристы мощно накрыли войска, которые хотели зайти с флангаФотоВидео

11:22

"В вопросе языка мне все равно": Дорн озвучил свою позицию

11:21

"Деды" Джонни Депп и Эштон Катчер воевали: в "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев"

11:03

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналистВидео

10:57

Еще один украинский актер пополнил ряды ВСУ

10:53

Россиянам не удастся удержать Юг: бывший министр обороны Украины объяснил, почему

10:45

Германия не передаст Украине тяжелое оружие до зимы - ZeitВидео

10:25

В Харькове из-за обстрелов вспыхнули масштабные пожары: два человека погиблиФотоВидео

10:25

"Выбрал не Европу, а Украину": Роднянский оценил развод сына с россиянкой Студилиной

10:02

Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники - ДудаВидео

09:42

Тарифы на коммуналку зимой не вырастут: Шмыгаль рассказал об отопительном сезонеВидео

09:33

"Разве с Гитлером так говорили?": Дуда разнес Шольца и Макрона за звонки ПутинуВидео

Реклама
09:17

Налетят мощные грозы и сильный ливень: синоптики назвали дату, когда Украину атакует циклонВидео

09:17

Российский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своимнение

09:04

США передали Украине новую партию мощных гаубиц М777Видео

08:38

800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых бригад РФ почти полностью полегла в УкраинеВидео

08:34

Гороскоп на сегодня 9 июня 2022: Львам – неприятный выбор, Скорпионам – исполнение мечты, Стрельцам – вещие сныВидео

08:19

День друзей 2022: милые картинки и открытки, поздравления с дружбой

08:13

Позиции ВСУ в Северодонецке рашисты пытаются обойти с фланга: штурм города продолжается - ISWВидео

07:55

Оккупанты штурмуют на 3 направлениях, ВСУ отбросили врага возле Северодонецка – ГенштабВидео

07:09

Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в адВидео

06:42

Скандальные показания Медведчука – астролог рассказал, посадят ли Порошенко

06:28

"В городе слышен грохот боев": ВСУ уже под Херсоном – АрестовичВидео

06:24

В кремлевском доме престарелых уже рвутся панталоны: почему запахло поражением Россиимнение

05:12

Восхитительно вкусные томатные оладья за 10 минут: простой рецептВидео

05:10

Войска РФ застряли на границе Херсонщины и Николаевщины: угрозы захвата Одессы нет – ЖдановВидео

04:44

48-летняя Хайди Клум понежилась на солнце в крошечном черном бикини

04:31

Последствия войны: Ляшко предупредил о проблемах с онкологией

04:24

Надежда Мейхер поддразнила поклонников прогулкой без белья

04:05

"А без американских брендов никак?": Волочкову распекли за бомжеватый образ

03:43

Владимир Познер нарушил молчание и сделал загадочное заявление о войне в Украине

03:31

"Отрыжка ельцинской эпохи": про Аллу Пугачеву сняли фильм в пропагандистском стиле

Реклама
02:39

Андрей Макаревич высмеял русских военных: "Раз думать не умеете - займитесь хотя бы чистописанием"

02:34

"Мало псов режима и коллаборантов": военный эксперт объяснил, почему русские не удержат захваченное

01:32

Западное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из УкраиныВидео

00:51

Приметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

08 июня, среда
23:52

Сборная Украины обыграла Ирландию на старте Лиги нацийВидео

23:45

Милла Йовович обратилась к украинцам со словами поддержки: "Мы видим вас, мы молимся за вас"Видео

23:36

"Они веят в победу": Зеленский рассказал, чем помочь беженцам из Украины

23:17

В Северодонецке решается судьба Донбасса – ЗеленскийВидео

23:07

Зеленский назвал главную ошибку РоссииВидео

23:06

Даша Квиткова покрыла тело патриотическими татуировками

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять