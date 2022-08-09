Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – враги

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Астрологический прогноз на 10 августа 2022 расскажет, кому из знаков стоит быть осторожными с деньгами, кто должен получше присмотреться к новым поклонникам, а кто может усомниться в чувствах своей второй половинки.

О том, какие сюрпризы приготовили звезды знакам в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овны могут достичь успеха только если будут полагаться на собственные силы, не рассчитывая на поддержку окружающих. Такое положение вещей будет не самым комфортным, однако принесет вам наилучшие результаты. Вы сможете отстаивать свои интересы и двигаться вперед без оглядки на мнение других. В личной жизни возможны разногласия с любимым человеком. Будьте внимательны к здоровью во второй половине дня.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцам этот день стоит провести спокойно, занимаясь текущими обязанностями и доводя дела до конца. Для новых начинаний это крайне неудачный день. Ваши недоброжелатели не дремлют, ваше бездействие может обернуться серьезными последствиями. Появляется шанс заручиться поддержкой влиятельных людей, однако для этого придется проявить все чудеса красноречия и потратить время на объяснения. Сдержанность любимого человека может стать причиной разногласий. Вы можете усомниться в чувствах своей второй половинки.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день решительность и упорство будут практически бесполезными. Не исключено, что Близнецам придется отказаться от каких-либо планов. С таким подходом успехов добиться не получится, особенно это касается тех, кто пытается решить проблемы с государственными организациями. Домашние дела могут потребовать вашего внимания. Здесь нужен серьезный подход, легкомыслие и безответственность обернутся большой ссорой с любимыми.

Гороскоп на завтра – Рак

Не самый легкий день ждет Раков. Обстоятельства могут складываться не в вашу пользу и такие неожиданные повороты событий могут выбить из колеи. Не исключено, что вас разочаруют деловые партнеры, может оказаться, что они не слишком добросовестно выполняют свои обязательства. Непредвиденные расходы и финансовые потери омрачать картину дня. Стоит отложить любые необязательные покупки на другой день. Не стоит доверять лестным словам незнакомцев, нужно понимать их намерения.

Гороскоп на завтра – Лев

В этот день Львы могут больше сосредоточиться на делах, которые приносят больше всего удовольствия. Избегайте общения с неприятными людьми, в этот день можно позволить себе расслабиться и провести его без потерь для нервной системы. Благоприятными будут как деловое так и неформальное общение, вы сможете найти людей, которые разделят ваши интересы. Уделите больше внимания любимому делу или занятию для души.

Гороскоп на завтра – Дева

Девам в этот день придется потрудиться, чтобы достичь желаемых результатов. Успех придет к тем, кто не боится работы. Не исключено, что вам придется исправлять ранее допущенные ошибки. Получиться наладить отношения с партнерами по бизнесу и в личных отношениях. Будьте внимательны к мелочам и не упускайте из виду ни одной важной детали. Этим могут воспользоваться ваши недруги. Будьте бдительны, сегодня повышается риск обмана.

Гороскоп на завтра – Весы

Этот день позволит Весам реализовать задуманное и воплотить свои идеи в жизнь. Не все будет легко, однако ваши решительность и настойчивость помогут преодолеть затруднения. Переговоры с влиятельными людьми принесут хороший результат, однако нужно позаботиться о своем внешнем виде. Симпатии, которые зарождаются в это день не приведут к чему-то серьезному, все ограничится флиртом. Важно не подаваться на провокации противоположного пола.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В среду Скорпионам предстоит приложить максимум усилий, однако на блестящий результат можно не рассчитывать. Вас могут охватить необъяснимое чувство волнения и тревоги, не исключено, что вы можете разочароваться в собственных способностях. Окружающие больше склонны критиковать вас, чем хвалить и это может подкосить веру в свои возможности. Не стоит срывать негатив на близких людях, в общении с ними контролируйте эмоции.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам придется столкнуться с неожиданным поворотом событий не в лучшую сторону. Это может осложнить ваше движение к намеченной цели, однако не стоит опускать руки, целеустремленность поможет достичь нужных результатов. Приготовьтесь к тому, что ваши соперники и враги могут воспользоваться моментом, будьте бдительными и не давайте им шанса одержать победу. В отношениях с родными могут возникать споры, однако вам удастся найти компромисс.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги сегодня могут столкнуться с необходимостью изменить свои первоначальные планы. Ошибка в расчетах может привести к серьезным последствиям, будьте предельно внимательны. Вам будет сложно приспособится к ритму дня, принимать решения быстро может оказаться непосильной задачей. Поддержка друзей и союзников нужна как никогда, однако в таких обстоятельствах будет трудно найти человека, которому вы сможете по-настоящему довериться. Уделите больше внимания близким.

Гороскоп на завтра – Водолей

Этот день потребует от Водолеев выдержки и терпения. Не стоит давать обещаний и ожидать от окружающих слишком многого. Избегайте споров с начальством, малейшая перепалка может негативным образом отразится на ваших карьерных стремлениях. Длительные поездки лучше отложить на более благоприятное время. Проявите разборчивость в знакомствах, это поможет избежать разочарований.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Прилив жизненной энергии и хорошее настроение станут ключом успеха Рыб. Вы беретесь за самые сложные задачи и достигаете успехов. Появится шанс решить давнюю проблему и найти ответ на важный вопрос. Однако чувство волнения и тревоги могут породить неуверенность в собственных силах, которой могут воспользоваться ваши враги. Они попытаются завоевать ваше доверие с помощью лести. Будьте осторожны с деньгами, необязательные траты и крупные покупки могут подкосить ваш бюджет.

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