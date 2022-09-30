Гороскоп на завтра, 1 октября 2022: Близнецам – потери, Львам – обиды, Рыбам – деньги

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Гороскоп на 1 октября 2022 расскажет, кому из знаков стоит обратить внимание на здоровье, кому звезды сулят встречу, которая может изменить жизнь, а кому нужно провести день в уединении.

О том, какой будет средина осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на завтра – Овен

В этот день Овнам не стоит торопиться. Особенно это касается важных решений. Вам стоит обдумать все последствия своего выбора. Неприятная ситуация в коллективе может подпортить настроение. Выполняйте свои обещания, чтобы не заработать репутацию ненадежного человека.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцам в субботу стоит оставить не только работу за порогом, но и не спешить с выполнением домашних обязанностей. Позвольте себе как следует отдохнуть и восстановить энергию. Можно помечтать о чем-то хорошем и, возможно, составить план реализации своего желания. Только не впадайте в мир иллюзий, ничем хорошим это не закончится.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть осторожными с деньгами. Не исключены непредвиденные траты или потеря большой суммы. Повышается вероятность обмана, поэтому не стоит ввязываться в сомнительные мероприятия. Во второй половине дня возможно романтическое знакомство.

Гороскоп на завтра – Рак

Этот день Ракам лучше всего провести в компании близких людей. Вы сможете легко найти общий язык с родственниками и обсудить наболевшие вопросы, не переходя на повышенные тона. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу, вы покоряете людей своей открытостью и красноречием.

Гороскоп на завтра – Лев

Львам в этот день стоит контролировать эмоции. Несдержанность может привести к серьезным конфликтам и восстановить отношения с человеком будет сложно. Если чувствуете себя на пределе, отправляйтесь на прогулку или в спортзал. Физические упражнения помогут справиться с накопившейся агрессией и подарят заряд хорошего настроения.

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Гороскоп на завтра – Дева

Представителям земного знака в этот день стоит рассчитывать на собственные силы. Полагатесь на доводы своего разума, чем на подсказки и советы окружающих. Принимая решение нужно продумать все последствия. Будьте внимательны к мелочам, они могут играть решающую роль.

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Гороскоп на завтра – Весы

Весам этот день стоит провести в компании близких людей. Общение с родными и друзьями поможет вам восстановить жизненные силы и поднимет настроение. Во второй половине дня звезды сулят знакомство с человеком, который может изменить жизнь.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В этот день Скорпионам стоит придержать язык за зубами. Даже если хочется рассказать всему миру о своих чувствах и планах, не стоит этого делать ни с друзьями, ни тем более с малознакомыми людьми. Проведите этот день в уединении, прогулки на свежем воздухе принесут максимальную пользу.

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Гороскоп на завтра – Стрелец

Для стрельцов суббота будет несколько напряженной. Вам предстоит заниматься не только своими делами, но и помогать близким людям решать проблему. Не исключены непредвиденные траты. Возможно, бытовая техника выйдет из строя.

Гороскоп на завтра – Козерог

В этот день повышается вероятность конфликтов. Чтобы избежать ссор, вам необходимо умерить свое желание раскритиковать окружающих в пух и прах. Проявите терпимость к недостаткам других и будьте готовы в важных вопросах идти на компромисс.

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Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям в этот день стоит разобраться в своей личной жизни. Пришло время поговорить по душам со своей второй половинкой. Это поможет прояснить ситуацию и определиться с направлением движения. Обратите внимание на здоровье, хронические недуги могут напомнить о себе.

Гороскоп на завтра – Рыбы

В этот день Рыбам стоит проявить максимум активности, чтобы достичь успеха. Отгоняйте прочь леность и желание залечь на диван, ваша инициатива поможет привлечь в жизнь позитивные изменения. Будут удачными деловые поездки, вы сможете заключить выгонные сделки, которые помогут укрепить финансовое положение и неплохо заработать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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