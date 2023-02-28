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Гороскоп на завтра 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокации

28 февраля 2023, 12:25
Астрологический прогноз на завтра подскажет, как представителям зодиакального круга лучше встретить весну.
Гороскоп на завтра 1 марта 2023
Гороскоп на завтра 1 марта 2023 / коллаж фото pixabay.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 1 марта показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на начало новой поры года. Также мы писали: Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы.

Гороскоп на завтра – Овен

Первый день весны для Овнов будет очень насыщенным эмоциями. Вполне возможно, будут вдохновляющие беседы, позитивное общение и повышенное чувство мотивации. Стоит постараться сполна прожить гордость за все выполненные задачи и дела.

Гороскоп на завтра – Телец

1 марта в жизни Тельцов возможны провокации, очень важно суметь сохранить трезвость и объективно оценивать ситуацию, в которую вас попытаются втянуть. Старайтесь слушать внутренний голос, чтобы не поддаться чужому нехорошему умыслу.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам очень важно не принимать поспешных решений. Для начала необходимо изучить всю ситуацию изнутри и со всех сторон. Спешка в принятии решений приведет к неприятному исходу ситуации.

Гороскоп на завтра – Рак

У Раков начинается борьба со страхами, сейчас самое время посмотреть в глаза тому, чего бояться представители этого знака. Также пришло время говорить всё, что давно лежит на сердце и мучает изнутри.

Гороскоп на завтра – Лев

Львы, скорее всего, будут так заняты делами, что день пролетит молниеносно. Вечером захочется покоя и умиротворения, потому что усталость от проделанных задач накроет с головой. Важно позволить себе отдохнуть.

Гороскоп на завтра – Дева

Пора прощаться с тем, что сковывает вашу свободу. Несмотря на то, что прощание с чем-то это всегда печально – по итогу Девы смогут испытать облегчение и исцеление. Нужно избавляться от всего, что усложняет жизнь.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам необходимо подумать о новых целях на весну и расширить список своих задач. Новое время года будет дарить много вдохновения и сил, а значит самое время строить новые планы и ставить новые цели.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Для тех, кто родился под знаком Скорпиона сейчас пришло время очень быстро идти вперед и не отвлекаться на чужие суждения. Опираться в это время стоит только на свой голос и интуицию, н ожидая поддержки со стороны.

Гороскоп на завтра – Стрелец

У Стрельцов сейчас повышенный риск упустить хорошее предложение. Для того, чтобы этого не произошло достаточно быть внимательным и обращать внимание на все, что происходит в вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги получат знак о том, что можно начать делать то, к чему они долго готовились. Возможно – пришло время открыть для себя новые двери, возможно – вложить деньги в новый проект. Любое начинание сейчас получит хороший результат.

Гороскоп на завтра – Водолей

В жизни Водолея пора принять решение закончить самобичевание и перестать заниматься саморазрушением. Примите свои ошибки, перестаньте жить в упреках и начинайте жизнь с нового чистого листа.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам необходимо постараться убрать фокус с проблем и перевести его на свои важные задачи. Если представители этого знака будут зацикливаться на проблемах – они повлияют на физическое самочувствие и телу станет хуже.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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