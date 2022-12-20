Гороскоп на январь 2023 года: Венера, Меркурий и Марс заберут силы, а Солнце поможет

Астрологический прогноз на январь расскажет, как начнется январь для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на январь 2023 / ua.depositphotos.com

Близится новый 2023 год и первый его месяц, и так хочется заглянуть в будущее, узнать, что будет. Рассказать об этом могут звезды – гороскоп на январь 2023 для всех знаков Зодиака. Большинство представителей зодиакального круга ждут интересные события, поездки, а также не обойдется без неприятностей и препятствий, которые создадут светила и планеты.

Гороскоп на январь – Овен

Венера будет находиться в Водолее большую часть месяца, что обеспечит общительность представителей огненного знака. Для них друзья будут стоять на первом месте. Также Марс будет в Близнецах, что создаст еще более благоприятную атмосферу для дружеского общения. Гороскоп на январь Овнам советует использовать общение себе на благо, добиваясь своих целей. Также месяц будет насыщен поездками и приключениями.

Гороскоп на январь – Телец

Первый месяц 2023 года для представителей земного знака пройдет не слишком гладко. Планеты находятся в недружественных для тельца знаках. Гороскоп на январь Тельцам обещает поддержку Меркурия и Солнца. Благодаря этому общение с окружающими будет складываться успешно. Однако это будет не лучший период для продвижения к цели и для создания близких отношений.

Гороскоп на январь – Близнецы

Представителей этого знака первый месяц 2023 года принесет кризисы и трансформации. Причиной тому Солнце, которое находится в доме этих событий. Гороскоп на январь Близнецам обещает изменения внутренние и внешние. Стоит быть аккуратными в общении. Не все будут готовы услышать правду напрямую. Венера и Марс поддержат вас, и создадут гармоничную атмосферу в вашем любовном союзе.

Гороскоп на январь – Рак

Представители этого знака ощутят влияние Венеры, которая будет находиться в доме трансформаций. Гороскоп на январь 2023 Ракам обещает изменения в финансовом положении и в личной жизни. Они будут не всегда хорошими. Марс продолжит располагаться в доме страхов, одиночества, апатии, что только усугубит ситуацию и заберет энергию. Наличие Солнца рядом говорит об общении, а также может намекать на наличии врагов и конфронтаций.

Гороскоп на январь – Лев

Солнце обеспечит представителям этого знака крепкое здоровье и успехи на работе. Светило находится в этом доме у Львов. Также гороскоп на январь для Львов обещает веселые праздники. Причиной тому станут Венера в Водолее и Марс в Близнецах. Также влияния окажут ретроградные Меркурий и Марс. Они не дадут сделать все запланированное. Все начинания лучше перенести последнюю неделю января.

Гороскоп на январь – Дева

Представителей этого знака ждет встреча с людьми из прошлого. Вы можете встретиться с человеком, с которым у вас когда-то были романтические отношения. Гороскоп на январь 2023 Девам не обещает новых романтических отношений из-за Венеры, находящейся в шестом доме повседневных дел и здоровья. Это расположение планет и светил не позволит вспыхнуть чувствам. Больше времени стоит уделить семье.

Гороскоп на январь – Весы

Первый месяц 2023 года представители этого знака проведут в суете и заботах по обустройству дома. Также Весы сконцентрируются на заботе о родственниках. Гороскоп на январь Весам обещает тесное общение с родными на самые волнующие их темы. Также благодаря этим планетам новогодние выходные пройдут на отлично. Вы сможете успешно принять гостей и даже побывать в гостях. Возможны поездки к родным.

Гороскоп на январь – Скорпион

Представителям этого знака светит встречать гостей на новогодние праздники дома. Гороскоп на январь 2023 Скорпионам обещает много общения. Однако ретроградный Меркурий не даст знакомствам перерасти в более продуктивные связи. В первой половине января стоит отказаться от поездок из-за Марса в 8 доме кризисов. Также важно внимательно относиться к колюще-режущим предметам и быть очень внимательными в дороге.

Гороскоп на январь – Стрелец

Все мысли и силы будут направлены на зарабатывание денег. Все усилия окупятся, если это делать в партнерстве с человеком, которому вы доверяете. Гороскоп на январь 2023 советует не отказываться от поездок и встреч. Это поможет наладить новые эффективные контакты и прийти к поставленной цели. Также возможны изменения в личной жизни.

Гороскоп на январь – Козерог

Первый месяц 2023 года будет благоприятным периодом для лечения и профилактики заболеваний. Гороскоп на январь Козерогам обещает много работы. У представителей земного знака появится вопрос, куда расходуются деньги. Наиболее эффективным временем для начала новых дел и новых проектов будет третья декада января. Личная жизнь и чувства отойдут на второй план, а отношения с партнером станут более практичными и спокойными.

Гороскоп на январь – Водолей

Представителям этого знака захочется провести время в уединении. Этому желанию не стоит противиться. Гороскоп на январь 2023 Водолеям советует периодически выходить в люди и общаться, но затем возвращаться в комфортные условия. Особенно плодотворной будет интеллектуальная деятельность в этом месяце. Личная жизнь сложится хорошо, отношения будут спокойными и очень гладкими.

Гороскоп на январь – Рыбы

Представители водного знака будут страдать от нехватки энергии. Гороскоп на январь Рыбам обещает множество дел, которые нависнут грузом. Также нужно будет много общаться и проявлять деловую активность. Все это проделки Венеры и Меркурия. Они будут оказывать влияние до 18 января, после этого ситуация изменится к лучшему.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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