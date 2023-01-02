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Гороскоп на январь 2023 года для Весов: астролог пообещала денежный месяц

2 января 2023, 18:17
Во время полнолуния в январе Весы могут кардинально поменять свою жизнь, получить новую должность должность или, наоборот, уволиться.
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Январь будет прибыльным месяцем у Весов, говорит гороскоп 2023 / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Юпитер будет в седьмом доме до 17 мая и привнесет в жизнь Весов позитивную энергию. Это очень удачное время для того, чтобы встретить любимого человека, начать бизнес-партнёрство, заключать контракты и договоры. Больше всего влияние Юпитера в январе почувствуют Весы, которые родились в сентябре.

В целом, первая половина месяца будет замедленной из-за двух ретроградных планет. Не стоит начинать что-то новое, нежелательно что-то подписывать и делать дорогие покупки до 18 января.

Ретроградный Меркурий может дать переезд или переоформление документов на недвижимость. Возможно, вы поедете в то место, где будуте себя чувствовать эмоционально комфортно. Но стоит учитывать, что поездки или путешествия могут быть отложены.

4 января Венера - планета любви и удовольствий - входит в пятый дом гороскопа. Весы будут приятно проводить время.

"Вы проявите любовь к самому себе. Венера должна принести вам что-то хорошее - подарки, посещение кафе, концерта, театра. Также это может быть встреча с кем-то из ваших бывших, примирение, новых поклонников. Если вы познакомитесь до 18 января, то отношения вряд ли будут долгими", - рассказала астролог.

Полнолуние 6 января высветит достижения Весов, можно строить новые планы и ставить новую цель. Представители знака могут кардинально поменять свою жизнь, получить новую должность должность или, наоборот, уволиться.

21 января - новолуние в пятом доме гороскопа. Весов ждет всплеск творческой энергии.

22 января разворачивается в прямое движение Уран в секторе финансов.

"Если у вас были какие-то финансовые проблемы с лета, то с 22 января неожиданно для вас ситуация изменится. Весы могут получить неожиданное предложение по работе, инвестиционные деньги, деньги от государства, выплаты, кредитные деньги. Возможно кто-то поможет погасить ваш кредит или придут деньги по страховке, вы начнёте получать алименты", - рассказала Анжела Перл.

С 28 января Весы решат изменить режим жизни, заняться спортом, отказаться от сладкого, раньше ложиться спать, избавиться от вредной привычки.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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