Гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов: изменение дохода, новая профессия и подарки

Ждите хороших новостей, связанных с родственниками, финансовые подарки с их стороны.

В январе Стрельцам не стоит тратить много денег, советует гороскоп 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 18 января, пока Меркурий будет ретроградным, Стрельцам не стоит тратить много денег. Возможен пересмотр финансов, подработка или расчет по долгам.

До 12 января планета Марс также будет ретроградной в седьмом доме гороскопа - это сектор других людей. Особенно сильно влияние Марса почувствуют Стрельцы, рождённые с 28 ноября по 3 декабря.

В этот период стоит доделать, переделать или передоговориться. Ничего нового не стоит покупать, но можно продавать. Возможна поездка в знакомые места или со знакомой компанией.

4 января Венера входит в третий дом. Стрельцы будут с кем-то договариваться, знакомиться. Возможны поездки недалеко и ненадолго. Ждите хороших новостей, связанных с родственниками, финансовые подарки с их стороны.

6 января - полнолуние в восьмом доме финансов. Стрельцы получат помощь родственников или кредиты / рассрочки / ипотеки. Возможно это будет финансовая государственная помощь.

Новолуние 21 января принесет Стрельцам переезд, новое обучение, новую профессию, изучение нового языка или новости.

22 января Уран разворачивается в прямое движение в шестом доме гороскопа, до этого с августа планета была ретроградной. У Стрельцов решатся вопросы, результатов по которым они долго ждали, могут быть внесены изменения в режим, появятся новые повседневные дела.

28 января Венера входит в четвертый дом - это сектор места жительства, комфорта, эмоциональной безопасности. Стрельцов ждет улучшение жизненных условий, покупки в дом или изменение дохода. Представители знака получат хорошие новости, связанные с родителями. Если у девушек-Стрельцов есть молодой человек, то скорее всего будет принято решение о совместном проживании.

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