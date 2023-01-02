Гороскоп на январь 2023 для Водолеев: неожиданные события, прибыль и роман

Январь 2023 будет прибыльным месяцем. Необязательно, что вы получите деньги, это может быть просто что-то ценное, говорит гороскоп на месяц.

В январе Водолеи будут сиять, улыбаться и привлекать к себе людей, говорит гороскоп / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первой половине месяца все процессы замедлятся из-за двух ретроградных планет. Водолеи будут общаться с ограниченным кругом людей. Не стоит начинать ничего нового до 18 января, пока Меркурий будет двигаться в обратном направлении. Начинания не продвинутся и не будут иметь успеха.

Если вы с кем-то познакомитесь до 18 числа, и романтические, и деловые знакомства скорее всего не продлятся долго. Также нельзя подписывать важные документы или покупать что-то дорогое.

В первые две недели января лучше всего или что-то завершать, заканчивать или ремонтировать, решать старые проблемы, закрывать хвосты, посоветовала астролог.

4 января Венера принесет в жизнь Водолеев красоту. Вы будете сиять, улыбаться и привлекать к себе людей.

Январь 2023 будет прибыльным месяцем. Необязательно, что вы получите деньги, это может быть просто что-то ценное.

Венера принесет Водолеям новые знакомства, партнёрские, романтические или деловые отношения. Откроются новые возможности.

Полнолуние 6 января 2023 отразится на сфере работы. У Водолеев может появиться подработка, новый проект, клиент, новая работа. Некоторые Водолеи поймут, что слишком сильно себя перегружают. Может проявиться какая-то проблема дома - что-то сломается и нужно будет ремонтировать. Есть риск конфликтов.

Новолуние 21 января даст новый толчок Водолеям, захочется изменить что-то в себе - сменить стиль одежды или имидж, получить новую роль в обществе.

"Последние 10 дней января могут быть очень значимыми. Новолуние очень сильно будет влиять на отношения. Водолеи могут получить предложение руки и сердца. А может быть, наоборот, Уран развернётся, и вы решите - все, развожусь. Могут происходить разные неожиданные события", - предупредила Анжела Перл.

28 января Венера меняет знак и входит в сектор денег, прибыли и ценностей - Водолеи получат деньги, подарок, купят что-то ценное.

Кром того, до 17 мая Юпитер - планета удачи и везения - будет в третьем доме гороскопа Водолеев. В этот период у представителей знака будет больше контактов, общения поездок.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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