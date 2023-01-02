Гороскоп на январь 2023 для Водолеев: неожиданные события, прибыль и роман

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2023 года для Водолеев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первой половине месяца все процессы замедлятся из-за двух ретроградных планет. Водолеи будут общаться с ограниченным кругом людей. Не стоит начинать ничего нового до 18 января, пока Меркурий будет двигаться в обратном направлении. Начинания не продвинутся и не будут иметь успеха.
Если вы с кем-то познакомитесь до 18 числа, и романтические, и деловые знакомства скорее всего не продлятся долго. Также нельзя подписывать важные документы или покупать что-то дорогое.
В первые две недели января лучше всего или что-то завершать, заканчивать или ремонтировать, решать старые проблемы, закрывать хвосты, посоветовала астролог.
Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и риск
4 января Венера принесет в жизнь Водолеев красоту. Вы будете сиять, улыбаться и привлекать к себе людей.
Январь 2023 будет прибыльным месяцем. Необязательно, что вы получите деньги, это может быть просто что-то ценное.
Венера принесет Водолеям новые знакомства, партнёрские, романтические или деловые отношения. Откроются новые возможности.
Полнолуние 6 января 2023 отразится на сфере работы. У Водолеев может появиться подработка, новый проект, клиент, новая работа. Некоторые Водолеи поймут, что слишком сильно себя перегружают. Может проявиться какая-то проблема дома - что-то сломается и нужно будет ремонтировать. Есть риск конфликтов.
Новолуние 21 января даст новый толчок Водолеям, захочется изменить что-то в себе - сменить стиль одежды или имидж, получить новую роль в обществе.
"Последние 10 дней января могут быть очень значимыми. Новолуние очень сильно будет влиять на отношения. Водолеи могут получить предложение руки и сердца. А может быть, наоборот, Уран развернётся, и вы решите - все, развожусь. Могут происходить разные неожиданные события", - предупредила Анжела Перл.
28 января Венера меняет знак и входит в сектор денег, прибыли и ценностей - Водолеи получат деньги, подарок, купят что-то ценное.
Кром того, до 17 мая Юпитер - планета удачи и везения - будет в третьем доме гороскопа Водолеев. В этот период у представителей знака будет больше контактов, общения поездок.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на январь 2023 года для Скорпионов: новые карьерные возможности и прибыль
- Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года
- Гороскоп для Тельцов на январь 2023: смена имиджа, хорошие новости и новое знакомство
- Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчин
- Гороскоп для Раков на январь 2023: когда ждать прибыль, а когда - новую любовь
- Гороскоп для Львов на январь 2023: прибыль, медовый месяц и осуществление мечты
- Гороскоп для Дев на январь 2023: любовь, финансы, работа
- Гороскоп для Козерогов на январь 2023: экстремальная поездка, финансовая помощь и новый имидж
- Гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов: изменение дохода, новая профессия и подарки
- Гороскоп на январь 2023 года для Весов: астролог пообещала денежный месяц