Гороскоп на выходные всех знаков Зодиака: чего избегать, чем заниматься и что беречь

Астролог назвала главные особенности 17 и 18 июля 2021 года.
Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на выходные дни для всех знаков Зодиака. Эксперт посоветовала в субботу и воскресенье, 17-18 июля, избегать конфликтов и мест скопления людей.
В выходные хорошо заниматься осмыслением и изменением восприятия, поделилась Погорельченко с Главредом.
Собеседница добавила, что стоит беречь сердечно-сосудистую систему.
"Выходные дни будут достаточно напряженные. В субботу мы будем докапываться до себя, в воскресенье – до других. Все, что вы себе планируете, лучше успеть утром в субботу, – посоветовала астролог.
По ее словам, в воскресенье люди могут быть раздражительными, может хотеться доминировать, будут срываться планы.
"…Можно решать финансовые вопросы. Напряженный аспект Солнца и Плутона добавит тяжелых энергий. Учитывая знаки стояния, важные события будут происходить по темам семьи и карьеры. Этот аспект работает все выходные…", – спрогнозировала эксперт.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2021 года для всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что катастрофическим днем будет 29 июля, а 28-30 числа ожидания не будут становиться реальностью.
Самым точным считается личный гороскоп. Персональный астропрогноз можно заказать у Юлии Погорельченко, перейдя по ссылке.