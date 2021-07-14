Гороскоп на выходные всех знаков Зодиака: чего избегать, чем заниматься и что беречь

Эксперт посоветовала на выходных беречь сердечно-сосудистую систему / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на выходные дни для всех знаков Зодиака. Эксперт посоветовала в субботу и воскресенье, 17-18 июля, избегать конфликтов и мест скопления людей.

В выходные хорошо заниматься осмыслением и изменением восприятия, поделилась Погорельченко с Главредом.

Собеседница добавила, что стоит беречь сердечно-сосудистую систему.

"Выходные дни будут достаточно напряженные. В субботу мы будем докапываться до себя, в воскресенье – до других. Все, что вы себе планируете, лучше успеть утром в субботу, – посоветовала астролог.

По ее словам, в воскресенье люди могут быть раздражительными, может хотеться доминировать, будут срываться планы.

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"…Можно решать финансовые вопросы. Напряженный аспект Солнца и Плутона добавит тяжелых энергий. Учитывая знаки стояния, важные события будут происходить по темам семьи и карьеры. Этот аспект работает все выходные…", – спрогнозировала эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2021 года для всех знаков Зодиака. Эксперт предупредил, что катастрофическим днем будет 29 июля, а 28-30 числа ожидания не будут становиться реальностью.

Самым точным считается личный гороскоп. Персональный астропрогноз можно заказать у Юлии Погорельченко, перейдя по ссылке.